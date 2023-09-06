Кровь с молоком: самые красивые мужчины Эфиопии

Пока европейцы и американцы фанатично борются с каждым лишним килограммом, представители сильного пола африканского племени Боди стараются вырастить самый большой среди соплеменников живот. Те, кому это удаётся, становятся настоящими героями и получают всевозможные преференции.







За несколько столетий такой жизненной позиции у боди сформировался народный праздник, который называют «соревнование толстяков». Участвуют в нём только мужчины. Подготовка к празднику начинается за несколько месяцев, а у тех, кто имеет много коров даже за полгода. Участниками праздника могут стать только молодые и неженатые мужчины. Приняв решение поучаствовать в «соревнованиях толстяков», мужчина начинает употреблять в пищу только жирное молоко и кровь коров, отказываясь от любой другой пищи. За время такой подготовки мужчина практически не выходит из хижины и активно полнеет.







В день праздника мужчины разрисовывают своё тело, украшают голову повязкой из перьев и ракушек, на грудь вешают ожерелье, опоясываются верёвками и гордо следуют к месту проведения праздника. Звание самого толстого человека этого племени даёт серьёзные преференции. На месте проведения торжества участников ждёт всё племя и старейшины. Участники грациозно проходят перед зрителями, демонстрируя свои животы. Самому толстому старейшины даруют титул героя племени, который он будет носить пожизненно.







В племени практикуется принцип многоженства. В этом есть свой смысл – чем больше жен, тем больше детей – потенциальных тружеников.







Племя разделено примерно на 15 кланов, состоящих из семей. Каждым кланом управляет старейшина, все старейшины имеют право проводить различные советы. Для племени боди характерен анимизм, когда у всех явлений и предметов есть собственный дух. Дикари живут в полном согласии и мире с природой, духов просто так не беспокоят, контактируя с ними лишь в редких случаях. Вождя называют коморо. После кончины данная должность передается преемнику согласно племенному ритуалу.







В племени всем без исключения нравится украшать тело шрамами. Женщины считают, что чем больше таких шрамов на их теле, тем мужчине приятнее до них дотрагиваться. Зачастую женщины и мужчины делают шрамы сами при помощи ножей, бритв, обычных палочек.







С давних времен боди занимались охотой, однако постепенно освоили скотоводство, развив одновременно с этим культ животных, которых они ценят. Коровы и по сей день являются основной валютой и показателем благосостояния их владельца. Кроме того, с течением времени боди были вынуждены освоить также и земледелие.







В настоящее время количество представителей племени боди равно примерно 7000 человек. Эти люди зависят непосредственно от скота и своих пастбищ. С недавних пор к ним вплотную стала подбираться цивилизация.







Эфиопское правительство начинает работы по построению плотин и электрических станций в этих местах. Большие площади, которые всегда принадлежали боди, получили фирмы-застройщики. А аборигенов начали силой переселять далее от реки. Боди, которые не способны бороться, уходят с обжитых мест, другие вынуждены скрываться и вести скрытые войны.







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