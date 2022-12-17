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Отличный способ размножения голубой ели

Размножьте голубую ель простым способом — прививкой на обыкновенную зелёную ель! Да, этот трюк можно проводить не только с плодовыми деревьями, но и с хвойными.
Подготовьте саженец зелёной (обыкновенной) ели. Обрежьте макушку. И удалите большую часть веточек.

Отличный способ размножения голубой ели

Оставьте примерно 5-6 веточек сверху. Их тоже нужно подрезать примерно наполовину — т. е., укоротить.

Отличный способ размножения голубой ели

Возьмите черенок голубой ели. Зачистите веточку от хвоинок. Внимание: нельзя вырывать! Иначе вы повредите черенок. Нужно аккуратно зачистить острым ножом или ножницами.

Отличный способ размножения голубой ели

Теперь острым ножом сделайте надрез на саженце примерно 4 см длиной.

Отличный способ размножения голубой ели

Обрежьте кору, но не до конца: оставьте примерно 0,5 см.

Отличный способ размножения голубой ели

Также зачистите черенок ели. Сделайте ровный срез с одной стороны.

Отличный способ размножения голубой ели

А с другой — небольшой косой срез.

Отличный способ размножения голубой ели

Вставьте черенок в срез, соедините края срезов с одной стороны. Замотайте прививочной лентой. Поливайте, ухаживайте, как обычно.

Отличный способ размножения голубой ели

Примерно через 3 месяца на черенке проснутся почки, и он тронется в рост. И у вас уже будет саженец не ели зелёной, обыкновенной, а голубой! Когда черенок начнёт утолщаться в процессе роста, вы увидите, как прививочная лента натянулась — это и есть знак, что её пора снять.

Отличный способ размножения голубой ели

Подробнее о том, как размножить голубую ель, смотрите в видео ниже:

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