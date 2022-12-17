Отличный способ размножения голубой ели

Размножьте голубую ель простым способом — прививкой на обыкновенную зелёную ель! Да, этот трюк можно проводить не только с плодовыми деревьями, но и с хвойными.

Подготовьте саженец зелёной (обыкновенной) ели. Обрежьте макушку. И удалите большую часть веточек.







Оставьте примерно 5-6 веточек сверху. Их тоже нужно подрезать примерно наполовину — т. е., укоротить.







Возьмите черенок голубой ели. Зачистите веточку от хвоинок. Внимание: нельзя вырывать! Иначе вы повредите черенок. Нужно аккуратно зачистить острым ножом или ножницами.







Теперь острым ножом сделайте надрез на саженце примерно 4 см длиной.







Обрежьте кору, но не до конца: оставьте примерно 0,5 см.







Также зачистите черенок ели. Сделайте ровный срез с одной стороны.







А с другой — небольшой косой срез.







Вставьте черенок в срез, соедините края срезов с одной стороны. Замотайте прививочной лентой. Поливайте, ухаживайте, как обычно.







Примерно через 3 месяца на черенке проснутся почки, и он тронется в рост. И у вас уже будет саженец не ели зелёной, обыкновенной, а голубой! Когда черенок начнёт утолщаться в процессе роста, вы увидите, как прививочная лента натянулась — это и есть знак, что её пора снять.







Подробнее о том, как размножить голубую ель, смотрите в видео ниже:



