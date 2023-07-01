10 аргументов «за» и «против» смертной казни

Не смотря на фактический мараторий, споры по поводу оправданности применения смертной казнив России не утихают до сих пор. Особенно сильно они вспыхивают после очередных жестоких и громких убийств. Мы не будем рассуждать о том, нужна ли в нашей стране смертная казнь или нет. Мы просто рассмотрим основные доводы «за» и «против» такой меры наказания. А выводы пусть каждый делает сам.









«ЗА»: Справедливое наказание.

«ЗА»: Фактор сдерживания.

«ЗА»: Защита общества от опасных элементов.

«ЗА»: Экономическая несправедливость пожизненного заключения.

«ЗА»: Смертная казнь более гуманна, чем пожизненное заключение.

«ПРОТИВ»: Невозможность реабилитации.

«ПРОТИВ»: Не ведёт к исправлению.

«ПРОТИВ»: Существование палачей.

«ПРОТИВ»: Не всегда может являться сдерживающим фактором.

«ПРОТИВ»: Порождение жестокости в обществе.