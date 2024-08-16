15 полезных и творческих изобретений, которые могут сделать жизнь комфортнее и ярче

Самые необычные устройства, которые сделают жизнь ярче.

1. Двухсторонние двери

Отличная идея.

2. Клипса для бутылки

И придумали же такое.

3. Ножницы с лазерными направляющими

Будет полезно.

4. Выдвижные ящики в лестнице

Очень практично.

5. Пластины для еды K-wine

пригодится на кухне.

6. Наушники с застежкой-молнией

Фантастическая идея.

7. Многоцелевая розетка

А вот действительно хорошая идея.

8. Поднос для кофе

Не разлить ни грамма.

9. Пистолет для кетчупа

Очень удобно.

10. Ремень для желающих похудеть

Очень хорошая штука.

11. Лазерная велосипедная дорожка

Безопасность превыше всего.

12. Вращающаяся скамья

Такие лавки бы в каждый сквер.

13. Ковер-будильник

Поднимает даже последнего соню.

14. Кофейная сумка BundleBox

И придумал же кто-то такое.

15. Ножницы для пиццы

Если любишь пиццу.