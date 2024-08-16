15 полезных и творческих изобретений, которые могут сделать жизнь комфортнее и ярче

Самые необычные устройства, которые сделают жизнь ярче.
Следующая коллекция инновационных гаджетов и креативных концепций на самом деле отнюдь не нова. Однако, многие изобретения, которые могли сделать жизнь любого человека более комфортной и захватывающей, так и не появились в продаже. Стоит надеяться, что это не всегда будет так.
1. Двухсторонние двери
Отличная идея.
Система крепления двери ERGON позволяет открывать дверь с обоих сторон. Она была создана для уменьшения пространства, которое необходимо для обычной двери. В любом случае при открывании двери (как изнутри, так и снаружи) ее можно толкать от себя.
2. Клипса для бутылки
И придумали же такое.
Этот девайс был разработан как дешевый держатель для бутылок, который просто защелкивается на раме любого стандартного велосипеда. Большинство бутылок можно «ввинчивать» горлышком в этот зажим.
3. Ножницы с лазерными направляющими
Будет полезно.
Встроенный в эти «умные» ножницы лазер позволяет получать идеально прямые разрезы в бумаге и ткани. Причем, неважно, будет это обычная подарочная упаковка или работа над ответственным проектом.
4. Выдвижные ящики в лестнице
Очень практично.
Оказывается, в доме можно сэкономить массу места. В ступеньках любой лестницы можно сделать выдвижные ящики.
5. Пластины для еды K-wine
пригодится на кухне.
Разница между K-wine и традиционной тарелкой заключается в том, что центр тяжести K-wine находится ровно по центру пластины. Поэтому, даже если тарелка не заполнена, она не опрокинется, если удерживать ее на весу.
6. Наушники с застежкой-молнией
Фантастическая идея.
Нужно просто расстегнуть наушники, когда захочется послушать музыку. После этого они застегиваются, и провод во время хранения никогда не запутается.
7. Многоцелевая розетка
А вот действительно хорошая идея.
Японские дизайнеры разработали розетку, которая позволяет подключать больше устройств. Стоит ли говорить о пользе такого девайса.
8. Поднос для кофе
Не разлить ни грамма.
Инновационный кофейный поднос от Джоша Харриса пригодится в любом кафе. С ним официант сможет разносить по несколько заказов одновременно.
9. Пистолет для кетчупа
Очень удобно.
Этот творческий диспенсер для соуса выглядит как мультяшный пистолет. Он идеально подходит для тех, кто любит приправы, такие как кетчуп и горчица.
10. Ремень для желающих похудеть
Очень хорошая штука.
Это будет отличный мотивационный инструмент для тех, кто пытается похудеть. Ведь на пряжке ремня всегда будет видно объем талии.
11. Лазерная велосипедная дорожка
Безопасность превыше всего.
LightLane делает поездку на велосипеде ночью более безопасной. На тротуар с помощью лазеров будут проецироваться четко обозначенные полосы для движения.
12. Вращающаяся скамья
Такие лавки бы в каждый сквер.
Старая проблема мокрой после дождя скамьи была решена группой корейских дизайнеров. Сиденье скамьи можно в любой момент «перекрутить» с низу наверх.
13. Ковер-будильник
Поднимает даже последнего соню.
Теперь в роли будильника может выступить любимый коврик. Чтобы выключить будильник, нужно встать с постели и наступить на ковер.
14. Кофейная сумка BundleBox
И придумал же кто-то такое.
С этой креативной сумкой, разработанной Sonyun Kang, можно будет носить несколько напитков в одной руке. А делают такие сумки за копейки из картона.
15. Ножницы для пиццы
Если любишь пиццу.
Лопатка для пиццы — это хорошо, но зачастую горячую пиццу бывает трудно нарезать. В этом поможет лопатка со встроенными ножницами.
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