Великие компьютерные игры 90-х годов

Doom

Quake

Duke Nukem 3D

Wolfenstein

Blood

Carmageddon

Resident Evil

Diablo

StarCraft

Fallout

Full Throttle

Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная и выпущенная компанией id Software в 1993 году. «Doom» является одной из самых значительных и влиятельных компьютерных игр в истории индустрии; в частности, её популярность во многом определила дальнейшее развитие и распространение жанра шутеров от первого лица.В этой серии вышла также игра-продолжение «Doom II: Hell on Earth» (в 1994 году), а также дополнения The Ultimate Doom (1995 год), Master Levels (1995 год, сборник лучших уровней для игры, созданных энтузиастами, и объединённых id Software) и Final Doom (1996 год). Игра была разработана для ПК под управлением DOS, затем портирована на различные платформы, включая десять игровых консолей. В 2004 году вышла игра «Doom 3», по-новому рассказывающая старую историю, по мотивам которой в 2005 году снят художественный фильм «Doom»Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная id Software и выпущенная 22 июля 1996 года (полная версия).Перед официальным релизом полной версии игры, а именно 24 февраля 1996 года была выпущена технологическая демо-версия игры под названием QTest. В ней не было поддержки одиночного режима игры, и часть геймплея была ещё не доработана, однако, благодаря присутствию в игре поддержки мультиплеера, буквально за сутки в мире появились десятки серверов для онлайн-игры. Затем, 22 июня 1996 года была выпущена shareware-версия игры, включавшая в себя только первый эпизод, и доступная для скачивания с официального сайта id Software.Игра совершила прорыв в 3D технологиях, используя текстурированные полигональные модели вместо спрайтов, тем самым реализуя полностью трёхмерный мир, вместо двумерной карты с информацией о высоте (как было в Doom ).Бо́льшую часть движка Quake написал Джон Кармак. Игра также известна своим саундтреком, который написал Трент Резнор из Nine Inch Nails. Quake является родоначальником одной из самых успешных игровых серий: в сумме было продано более 4 миллионов копий Quake, Quake II и Quake III: Arena. В конце 2005 года вышло продолжение серии — Quake 4, являющееся сюжетным продолжением Quake 2.С появлением первого Quake зародилось понятие «киберспорт», возникло обширное сообщество, стали проводиться крупные чемпионаты, а также возникло понятие трикинг в отношении компьютерных игр: применение некоторых багов игры в движении персонажа для достижения сверхвозможностей профессиональными игроками, специально отрегулированное в профессиональных модахКомпьютерная игра в жанре шутера от первого лица, созданная компанией 3D Realms (подразделение Apogee) в 1996 году. Duke Nukem 3D является логическим продолжением игр серии Duke Nukem, но если первые две игры из серии были двухмерными платформерами, то третья часть выполнена в популярном на то время стиле Doom (псевдотрехмерные коридоры, вид от первого лица, сражения с применением различного вида холодного, огнестрельного, а также вымышленного оружия). Фактически, Duke Nukem 3D был ответом компании Apogee на серию игр Doom, а также на Heretic и Hexen от компании id Software.Но новая, трёхмерная часть Duke Nukem не стала очередным клоном Doom, она сумела составить конкуренцию вышедшему в то же время более технически совершенному Quake. Более того, она принесла в игровую индустрию столько нововведений и неожиданных решений, что по праву может оспорить звание прародителя многих современных шутеров, включая серию игр Half-Life.Вышла в Steam 20 марта 2013 года в переиздании Duke Nukem 3D: Megaton Edition с тремя дополнениями и скорой поддержкой Steam Workshop и мультиплеера через Steamworks.Помимо одиночного прохождения, возможен и мультиплеер , поддерживаемый лишь Windows 95 — более поздние системы отказываются его запускать, а более ранние — распознавать, одиночная же версия игры запускается на Windows XPКомпьютерная игра, фантастический шутер от первого лица, разработанный американской компанией Raven Software совместно с компаниями id Software, Pi Studios, Endrant Studios и изданный компанией Activision. Wolfenstein является сиквелом игры Return to Castle Wolfenstein 2001 года выпуска и использует игровой движок id Tech 4. Игра была выпущена для платформ ПК, Xbox 360 и PlayStation 3. Выход игры состоялся 18 августа 2009 года в Северной Америке, 19 августа в Австралии и 21 августа в Европе. В сервисе цифровой дистрибуции Steam игра появилась 13 октября 2009 года.Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная компанией Monolith Productions и изданная GT Interactive в 1997 году. Игра использует игровой движок Build Engine (ранее применённый при создании игры Duke Nukem 3D), и является первой игрой на Build Engine с использованием вокселей. Blood содержит большое количество оккультной символики, насилия и чёрного юмора. Игра также характерна необычным для 3D-шутера вооружением. Позже к игре было выпущено два дополнения: «Plasma Pack» и «Cryptic Passage».Видеоигра в жанре аркадные гонки на выживание. Создатели игры вдохновлялись культовым классическим фильмом 1975 года Смертельные гонки 2000, а также им просто захотелось разнообразия в гонках. Название игры составлено из двух английских слов: Car (автомобиль) и Armageddon (Армагеддон).Музыка к игре была взята из альбома Demanufacture группы Fear Factory.Медиа-франшиза, принадлежащая компании Capcom и созданная Синдзи Миками под влиянием серии фильмов Живые мертвецы Джорджа Ромеро, как серия игр жанра survival horror. Первой в ней стала Resident Evil, выпущенная в 1996 году на PlayStation и впоследствии портированная на Sega Saturn и PC . С тех пор было продано 46 миллионов копий игр серии по состоянию на 31 декабря 2011 года. Компьютерная игра жанра Action/RPG, разработанная компанией Condor (впоследствии переименованной в Blizzard North), которая была куплена компанией Blizzard Entertainment вместе с игрой до издания, и изданная 31 декабря 1996 года.Игра выполнена в стиле тёмного фэнтези. Игроку предлагается в одиночку отправиться в подземелья города Тристрам, наводнённые различными демонами, нежитью и прочими злыми созданиями. Продвигаясь всё глубже и глубже по уровням подземелья (всего их 16), игрок в конце концов попадает в Ад, где он должен найти и убить Диабло, главного босса игры.Также, компанией Sierra Entertainment была выпущена игра-дополнение под названием Diablo: Hellfire.Компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени , разработанная и выпущенная компанией Blizzard Entertainment в 1998 году. 30 ноября того же года было выпущено дополнение — StarCraft: Brood War, добавившее в игру новых игровых юнитов и продолжившее сюжет оригинала. В 2010 вышла первая часть сиквела-трилогии StarCraft II: Wings of Liberty, в 2013 году — вторая, StarCraft II: Heart of the Swarm.В России игра издана компанией Soft Club, но не была локализована.Компьютерная ролевая игра, действие которой происходит в мире, пережившем ядерную войну. Игра, выпущенная в 1997 году компанией Interplay Entertainment, разрабатывалась её структурным подразделением Black Isle Studios. Одно из наиболее известных произведений постапокалиптического жанра. На стадии разработки предполагалось, что Fallout станет фактическим продолжением игры Wasteland, но в связи с отсутствием на тот момент у компании Interplay прав на Wasteland игра Fallout не стала её официальным сиквелом. Для игры была разработана собственная ролевая система, получившая название SPECIAL и заменившая систему GURPS, использование которой планировалось изначально.Сюжет игры повествует о похождениях Выходца из Убежища — жителя подземного бункера, которому было поручено в течение 150 дней найти водный чип и доставить его в своё убежище, чтобы спасти изолированное сообщество от нехватки воды. Игрок может свободно перемещаться по карте мира, посещать игровые локации, выполнять различные задания и сражаться с представителями окружающего мира.Одобрительно воспринятая критиками, игра положила начало серии Fallout. Приключенческая компьютерная игра, разработанная и изданная компанией LucasArts в 1995 году.Need for SpeedСерия гоночных компьютерных игр, выпускаемая компанией Electronic Arts (EA) и разработанная в нескольких студиях, включая канадское отделение EA Black Box, британскую компанию Criterion Games и шведскую Ghost Games. В настоящее время разрабатывается под брендом EA Sports.