«Коммандо»: какое оружие использовалось в легендарном боевике 1985 года

В 1985 году американский режиссер Марк Л. Лестер снял художественный фильм «Commando». Спустя годы этот боевик категории «В» превратится в живую классику, став одной из наиболее узнаваемых картин с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и породив в последствии огромное количество отсылок, цитат и пародий в других произведениях. Также по мотивам оригинального «Коммандо» существует минимум три ремейка – один российский и два индийских. Как несложно догадаться, в американском фильме показывается огромное количество разнообразного оружия. Большая часть «пушек, оказавшихся в кадре, прекрасно идентифицируется…
1. Начало фильма: прилет генерала Кирби
Солдаты генерала вооружены CAR-15.
Сверху М16. Снизу CAR-15. |Фото: mavink.com.
Фильм начинается с визита бывшего начальника главного героя – генерала Франклина Кирби. В этой сцене появляется два вида оружия. Сопровождение военного CAR-15 – это компактный карабин, выполненный на базе винтовки М16. Разработан он в 1968 году. Использует тот же боеприпас, что и оригинальная винтовка. Боевое крещение прошел во время войны во Вьетнаме. Выпускается CAR-15 как минимум в 7 вариантах. Используется по сей день как американской армией, так и вооруженным силами других стран. Одна из модификаций 15-го к слову так на называется - Colt mod 933 Commando.
Генерал носит на поясе Colt Combat Commander Series 70.
Кольт Комбат Коммандер. |Фото: gunsamerica.com.
Второе оружие в данном эпизоде – это пистолет генерала. Франклин Кирби носит в кобуре пистолет Colt Combat Commander Series 70. Именно его выхватывает подкравшийся Мэтрикс. Разработан Colt Commander был в 1949 году на базе оригинального пистолета М1911. Используется данное оружие по сей день. Выпускается под три разных патрона: 9х19 Парабеллум, .38 Super, а также под «сорокопятку».
2. Нападение на дом: тайник Мэтрикса
Мэтрикс в тайнике.
После нападения на дом, Мэтрикс бежит в тайник за оружием. В сейфе полковника-отставника можно увидеть достаточно богатый арсенал. Из-за постановки освещения не все оружия можно четко идентифицировать, однако там совершенно точно есть итальянский пистолет Beretta 92SB. Именно его герой Арни берет со стены. Висит рядом с другим пистолетом на стене. Воспользоваться «Береттой» Мэтрикс так и не успеет. В сцене нападения на дом герой все время носит ее вставленной в брюки. Разработана Beretta 92 была в 1972 году. В 1980-е 9-мм пистолет был принят на вооружение армии Соединенных Штатов в качестве замены старенькому М1911.
Берет со стены Беретту.
В тайнике Мэтрикса есть еще два пистолета. Справа от «Беретты» по всей видимости висит старый добрый Кольт М1911 (хотя, возможно, это Smith & Wesson Model 39). Слева от «Беретты» еще один «Кольт». Это Detonics CombatMaster – компактная карманная версия пистолета М1911 для гражданского рынка.
В тайнике можно заметить СПАС-12. По ходу фильма они будут встречаться в руках у бандитов. |Фото: YouTube.
Еще в тайнике стоящее помповое ружье 12-калибра Franchi SPAS-12, разработанное в Италии в 1979 году. В 1980-е «СПАС» был невероятно популярен в силовых структурах, в первую очередь в полиции. В последствии на его базе был выпущен автоматический дробовик SPAS-15. Обе модели вышли из употребления в начале 2000-х.
Так и не воспользуется итальянским пистолетом. |Фото: mavink.com.
В тайнике Мэтрикса можно заметить Детоникс КомбатМастер. |Фото: Pinterest.
Сам Арни во время нападения на дом, помимо пистолета, берет из тайника одну из модификаций немецкой штурмовой винтовки Heckler & Koch G3, разработанной в 1964 году – модель HK91A2. Именно с ней он пытается преследовать обидчиков. В последствии HK91A2 еще несколько раз появляется в кадре, но уже в руках массовки. Кстати, выпускалась штурмовая винтовка все еще под патрон 7.62 мм.
Во время преследования герой Арни вооружен HK91A2.
Австрийский автомат. |Фото: gunsamerica.com.
3. Погоня: Мэтрикса берут в плен
В руках у бандитов разные М16.
В сцене погони и пленения Мэтрикса в кадр попадают два вида оружия. Большинство плохих парней в кадре вооружено хорошо знакомыми винтовками М16 и уже упомянутым карабином CAR-15. Стоит отметить, что в фильме по понятным причинам мелькает достаточно много разнообразных AR-ойдов от разных производителей. Далеко не всегда в кадре можно точно установить конкретную модель М16.
Беннетт стреляет в Мэтрикса из Палмера Кап-Чур.
Пистолет-транквилизатор Беннетта. |Фото: enasco.com.
Куда интереснее пистолет, которым вооружен один из главных злодеев фильма, бывший подчиненный и сослуживец Мэтрикса – Беннетт. Антагонист стреляет в главного героя дротиком с транквилизатором из пистолета Palmer Cap-Chur Short Range Projector. Кстати, этот же пистолет использовался в 1967 году во время съемок третьего фильма о Джейсме Бонде «Голдфингер» с Шоном Коннери в главной роли.
Этот же пистолет был в Голдфингере с Шоном Коннери. enasco.com.
4. Охота на Салли и драка с полицией
Салли с пистолетом АСП.
Компактный и легкий ASP. |Фото: mavink.com.
Похотливый и придурковатый бандит Салли, за которым гоняется Мэтрикс, вооружен компактным пистолетом ASP, разработанным в конце 1960-х годов на базе Smith & Wesson Model 39. Пистолет под патрон 9х19 Парабеллум производился вплоть до 1983 года преимущественно для гражданского рынка США. Отличительной особенностью ASP было широкое использование пластика для облегчения конструкции.
Бандит-связной в торговом центре использует Smith & Wesson Model 60.
Вессон Модель 60. |Фото: invaluable.com.
Бандит, с которым общается Салли в баре и который в последствии погибает в перестрелке с полицией, вооружен компактным револьвером Smith & Wesson Model 60 разработки 1965 года. Оружие выпускается по сей день под патроны .38 Special и .357 Magnum.
Полицейский стреляет из Smith & Wesson Model 15.
Вессон М15. |Фото: mavink.com.
Полицейские во время перестрелки в торговом центре в свою очередь используют старенькие револьверы Smith & Wesson Model 15 разработки 1949 года. Производились они под патрон .38 S&W Special до 1999 года. Сегодня 15-ый и некоторые модификации на их базе выпускаются рядом компаний ограниченными партиями для гражданского рынка и полиции.
5. Драка с Куком в мотеле
Да пошел ты! Нет ты! В руке, кстати Smith & Wesson Model 67.
Оружие Кука. |Фото: imfdb.org.
Эпизод в мотеле почти ничем не примечателен. Большая часть потасовки между Куком и Мэтриксом – это драка на кулаках. Из примечательного здесь присутствует только полуголая леди с грудью 3-го размера и хрестоматийная фраза: «Да пошел ты!» (конечно же, в оригинале слова намного грубей). Но нас все-таки интересует револьвер бандита. Кук вооружен револьвером Smith & Wesson Model 67, который в свою очередь является моделью уже упомянутого револьвера Smith & Wesson Model 15. Оба кстати до сих пор считаются главными револьверами американской полиции.
6. Ограбление оружейного магазина
Красным - Steyr AUG. Синим - Galil ARM.
HK G3 висят на стенах в некотором количестве. |Фото: Pinterest.
Больше всего оружия в кадре появляется в сцене ограбления магазина. Многочисленные AR-ойды, развешанные по стенам и стоящие на стеллажах рассматривать отдельно не будем. Здесь по большей части присутствуют разнообразные модели винтовки М16. Впрочем, в кадр попадают и другие куда более примечательные образцы. Некоторые из них в контексте фильма выглядят и вовсе анекдотично.
Израильский Галиль. |Фото: 4archive.org.
Сразу после открытия Мэтриксом хранилища магазина в кадр попадают висящие на стене модификации немецкой Heckler & Koch G3. Эту винтовку мы уже видели в самом начале фильма. У стены стоит тот самый 4-ствольный гранатомет, однако о нем речь пойдет отдельно. Помимо этого, на стене висит израильский автомат Galil ARM калибра 5.56 мм разработки 1969 года. Это оружие с очень интересной историей. Создавалось оно в 1960-е годы в качестве замены не удовлетворявшего нуждам ЦАХАЛ бельгийского автомата FN FAL. Но самое интересное в том, что «Галиль» — это потомок советского автомата Калашникова. В основу израильской винтовки был положен купленный в Финляндии Valmet Rk 62, который является дальнейшим развитием Valmet Rk 60, который в свою очередь был лицензионной копией АК! В фильме «Галиль» появляется и в других сценах, но по большей части мельком в руках массовки.
Австрийский Штейр АУГ. |Фото: mavink.com.
Лидер террористов со Штейром АУГ в конце фильма.
Слева сверху от «Галиля» весит другой хрестоматийный автомат второй половины XX века и, пожалуй, самый известный автомат в компоновке булл-пап. Это австрийский Steyr AUG, разработанный в 1977 году и использующийся по сей день. Выпускается оружие в двух вариантах. Под патрон 9х19 и под патрон 5.56 мм НАТО. Этим же автоматом уже в конце фильма будет вооружен сражающийся в Мэтриксом лидер террористов Ариус.
Красным - М60. Синим - РПК или финская копия. Зеленым - М1 или М20.
Постоянный герой боевиков пулемет М60. |Фото: mavink.com.
На перпендикулярной стене, помимо очередного AR-ойда с оптическим прицелом, можно заметить уже упомянутый Steyr AUG (снизу), снова G3 (на сей раз с оптикой) не то две, не то три советских пулемета РПК, американский пулемет М60 калибра 7.62 мм разработки 1957 года, но пожалуй самым интересным здесь является гранатомет. В фильме не слишком понятно, но это совершенно точно или безоткатное оружие М1 «Базука» или М20 «Супербазука» времен Второй мировой войны.
Солдат сидит с М20 Супербазукой. Солдат стоит с М1 Базукой. |Фото: ВКонтакте.
Несколько интересных образцов оружия в хранилище магазина расположено в углу. Во-первых, это израильский пистолет-пулемет Uzi калибра 9 мм разработки 1948 года. Второе по распространенности ручное огнестрельное оружие после автомата Калашникова. Рядом можно увидеть американские пистолеты-пулеметы MAC-10. Создано оружие было в 1970 году на базе британского пистолета-пулемета времен Второй мировой войны STEN. Что интересно, MAC-10 позиционировался как оружие для гражданского рынка… Сегодня в США этот ПП запрещен для покупки населением. Этот же ПП в фильме использует злодей Кук в одном из моментов в начале.
Красным - Uzi. Синим - Micro Uzi. Зеленым - MAC-10.
Солдат с ЗРК Красный глаз. |Фото: ya.ru.
Там же в углу стоит по всей видимости американский переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-43 Redeye, разработанный в 1968 году и использовавшийся до 1995 года. Является прямым аналогом советской Стрела-2.
Израильское УЗИ. allzip.org.
Микро Узи. С таким в конце ходит Беннетт. |Фото: mavink.com.
Ингрем МАК-10. |Фото: mavink.com.
Еще два интересных образца оружия можно увидеть на стене хранилища на фоне главного героя. На ней висит две модели пулеметов времен Первой мировой войны. Первый – это пулемет Browning M1917 с водяным охлаждением. Отдаленно напоминает Максим. Второй – это Browning М1919. Последний используется в армии США по сей день.
Красным - М1919. Не обведены - М1917.
Пулемет М1917. |Фото: wikiwand.com.
Пулемет М1919. |Фото: theww2site.com.
Нельзя просто так снять в 1980-е годы боевик и не прорекламировать самый бесполезный американо-израильский пистолет, который в действительности используется только для «показухи», спортивной стрельбы и охоты. Речь идет про знаменитый Desert Eagle калибра 12.7 мм. Его Мэтрикс берет в полки и в последствии использует на острове.
Арни берет с полки Desert Eagle.
Из него же Мэтрикс стреляет на острове. |Фото: goatguns.com.
С другой полки герой Арни берет несколько гранат M67. Хотя на самом деле в фильме использовались не боевые M67, а учебно-тренировочные M69, покрашенные в соответствующий цвет. Учебная граната в отличие от боевой имеет характерную синюю окраску.
Гранаты из магазина М69, которые играют М67.
Учебные М69. |Фото: fandom.com.
7. Арест Мэтрикса полицией
В руках у полицейских Моссберг 500.
500-ый дробовик. |Фото: mavink.com.
Полиция, задерживающая полковника Мэтрикса во время ограбления оружейного магазина, вооружена двумя видами помповых ружей. Те, что непосредственно принимают Арни вооружены Mossberg 500 AT. А вот копы, стоящие у фургона на улице, по всей видимости держат в руках дробовики Remington 870 модификации Police Magnum.
На улице у копов Ремингтон 870.
Ремингтон 870. |Фото: mavink.com.
Но самым интересным образцом оружия в эпизоде с арестом является, конечно же, 4-ствольный реактивный гранатомет M202A1 FLASH. Кстати, в фильме использовали не настоящий, а реплику. Причем, достаточно паршиво сделанную. Создавался M202A1 в первую очередь для стрельбы зажигательными боеприпасами в качестве замены ранцевым огнеметам. Серийно производится с 1969 года и используется инженерными подразделениями США по сей день. Из него же герой Арни в последствии несколько раз стреляет на острове.
Инструкцию прочитала, да?
М2020 Флэш во время испытаний. |Фото: topwar.ru.
8. Причал: перестрелка с людьми Ариуса
Сумбурная перестрелка на причале.
В короткой сцене перестрелки на причале помимо уже упомянутого израильского Узи, который герой Арни ворует в оружейном магазине, появляется еще один вид оружия буквально мельком. По всей видимости у одного из плохих парней немецкий пистолет-пулемет MP5 SDK. Хорошо известное и крайне популярное оружие в полицейских подразделениях по сей день.
МП5 СДК. mavink.com.
В кадре иногда мелькают модели 94А3. |Фото: morphyauctions.com.
Чем вооружен второй бандит, не до конца понятно, однако по всей видимости это как раз-таки уже упомянутый израильский «Галиль». В последствии уже на острове у некоторых людей Ариуса можно заметить в кадре другую модель немецкого ПП - HK94A3.
9. Высадка в убежище и бой
Девушка передает герою Арни Remington 870.
Ружье Арни на острове. |Фото: mavink.com.
Во время высадки на остров можно не только увидеть Арни в плавках, но и дробовик Remington 870 в пластиковой фурнитуре. Это же ружье герой Шварценеггера ворует с одного из стеллажей оружейного магазина, с ним же в последствии неоднократно ведет бой уже на острове. Собственно, именно из 870-го и будет застрелен один из главных злодеев боевика – лидер террористов Ариус.
Тот самый кадр с РПК, который не РПК.
Финский Валмет М78. |Фото: guns.allzip.org.
Пулемет, который Мэтрикс пафосно закидывает на плечо перед проникновением на остров, – это вовсе не советский РПК. Или точнее не совсем советский РПК! Герой Шварценеггера используется финский Valmet M78/83, являющийся лицензионной копией советского пулемета Калашникова.
Клеймор - он и в СССР Клеймор.
Еще до начала перестрелки герой Шварценеггера расставляет в нескольких местах противопехотные мины. Их же можно заметить в сцене с оружейным магазином (какие хорошие магазины в США [сарказм]). Это разработанная во второй половине 1950-х годов M18A1 «Клеймор». Кстати, в Советском Союзе была точно такая же - МОН-50.
Красный - М1911. Синий - Ruger Mini-14 GB-F. Зеленый - М60Е3.
М60Е3 в руках Арни.
Большинство плохих парней во время перестрелки на острове используется винтовки М16, G3 и советские АК (куда же без них). Некоторые «патриоты Ариуса» вооружены пистолетами Кольт М1911. Также в кадре появляется пулемет M60E3 из которой в последствии герой Арни расстреливает кучу злодеев.
Злодей стреляет из Ruger Mini-14 GB-F.
Старая, но очень популярная винтовка в США. Ее же Арни брал в магазине. |Фото: mavink.com.
У отдельных злодеев на острове в руках американская винтовка Ruger Mini-14 GB-F 1967 года разработки. Ее же герой Арни вешает на плечо во время ограбления оружейного магазина. Однако, там она в кадре присутствует буквально мгновенье из-за чего почти не видна.
10. Финальная драка Мэтрикса и Беннетта в Котельной
Беннетт с Detonics ScoreMaster.
Детоникс СкорМастер. |Фото: mavink.com.
Злодей Беннетт носит при себе уже упомянутый пистолет-пулемет Micro Uzi. Подлец несколько раз теребит его в руках в кадре, но куда чаще он пользуется пистолетом или ножом. Также один Micro Uzi можно было увидеть в сцене с магазином в углу рядом с полноразмерным Uzi и MAC-10.Что касается пистолета Беннетта, то злодей пользуется еще одной поделкой на базе Кольт М1911 – пистолетом Detonics ScoreMaster. Именно с его помощью в финальном эпизоде он сможет ранить Мэтрикса.
Ножей в фильме несколько.
Слева направо: Лайф Саппорт, Скорпион, Коммандо. |Фото: blademag.com.
В фильме используется несколько ножей. В самом начале боя на острове Мэтрикс убивает двух плохих парней, метнув в них пару ножей Commando. Также на полковнике можно заметить нож Scorpion. Но, пожалуй, самым интересным образцом является Life Support System I. Именно им герой Арни орудует в самом конце во время поединка с бывшим сослуживцем Беннеттом. Все три ножа были изготовлены специально для фильма Джеком Крейном. Этот же мастер в последствии сделал нож для фильма «Хищник» 1987 года.
Беннетт с Микро Узи.
Нож Беннетта слепили из двух. |Фото: ya.ru.
Что же касается клинка, которым орудует главный злодей картины – Беннетт, то у него в руках еще одна поделка специалистов по реквизиту. Внушительный «тесак» для Беннетта соорудили из фабричного лезвия и рукоятки ножа-кастета M1918 Mark I времен Первой мировой войны.
Арни с Лайф Саппорт.
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