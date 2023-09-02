«Коммандо»: какое оружие использовалось в легендарном боевике 1985 года

1. Начало фильма: прилет генерала Кирби

Солдаты генерала вооружены CAR-15.

Сверху М16. Снизу CAR-15. |Фото: mavink.com.







Генерал носит на поясе Colt Combat Commander Series 70.

Кольт Комбат Коммандер. |Фото: gunsamerica.com.

2. Нападение на дом: тайник Мэтрикса

Мэтрикс в тайнике.

Берет со стены Беретту.

В тайнике можно заметить СПАС-12. По ходу фильма они будут встречаться в руках у бандитов. |Фото: YouTube.

Так и не воспользуется итальянским пистолетом. |Фото: mavink.com.

В тайнике Мэтрикса можно заметить Детоникс КомбатМастер. |Фото: Pinterest.

Во время преследования герой Арни вооружен HK91A2.

Австрийский автомат. |Фото: gunsamerica.com.

3. Погоня: Мэтрикса берут в плен

В руках у бандитов разные М16.

Беннетт стреляет в Мэтрикса из Палмера Кап-Чур.

Пистолет-транквилизатор Беннетта. |Фото: enasco.com.

Этот же пистолет был в Голдфингере с Шоном Коннери. enasco.com.

4. Охота на Салли и драка с полицией

Салли с пистолетом АСП.

Компактный и легкий ASP. |Фото: mavink.com.

Бандит-связной в торговом центре использует Smith & Wesson Model 60.

Вессон Модель 60. |Фото: invaluable.com.

Полицейский стреляет из Smith & Wesson Model 15.

Вессон М15. |Фото: mavink.com.

5. Драка с Куком в мотеле

Да пошел ты! Нет ты! В руке, кстати Smith & Wesson Model 67.

Оружие Кука. |Фото: imfdb.org.

6. Ограбление оружейного магазина

Красным - Steyr AUG. Синим - Galil ARM.

HK G3 висят на стенах в некотором количестве. |Фото: Pinterest.

Израильский Галиль. |Фото: 4archive.org.

Австрийский Штейр АУГ. |Фото: mavink.com.

Лидер террористов со Штейром АУГ в конце фильма.

Красным - М60. Синим - РПК или финская копия. Зеленым - М1 или М20.

Постоянный герой боевиков пулемет М60. |Фото: mavink.com.

Солдат сидит с М20 Супербазукой. Солдат стоит с М1 Базукой. |Фото: ВКонтакте.

Красным - Uzi. Синим - Micro Uzi. Зеленым - MAC-10.

Солдат с ЗРК Красный глаз. |Фото: ya.ru.

Израильское УЗИ. allzip.org.

Микро Узи. С таким в конце ходит Беннетт. |Фото: mavink.com.

Ингрем МАК-10. |Фото: mavink.com.

Красным - М1919. Не обведены - М1917.

Пулемет М1917. |Фото: wikiwand.com.

Пулемет М1919. |Фото: theww2site.com.

Арни берет с полки Desert Eagle.

Из него же Мэтрикс стреляет на острове. |Фото: goatguns.com.

Гранаты из магазина М69, которые играют М67.

Учебные М69. |Фото: fandom.com.

7. Арест Мэтрикса полицией

В руках у полицейских Моссберг 500.

500-ый дробовик. |Фото: mavink.com.

На улице у копов Ремингтон 870.

Ремингтон 870. |Фото: mavink.com.

Инструкцию прочитала, да?

М2020 Флэш во время испытаний. |Фото: topwar.ru.

8. Причал: перестрелка с людьми Ариуса

Сумбурная перестрелка на причале.

МП5 СДК. mavink.com.

В кадре иногда мелькают модели 94А3. |Фото: morphyauctions.com.

9. Высадка в убежище и бой

Девушка передает герою Арни Remington 870.

Ружье Арни на острове. |Фото: mavink.com.

Тот самый кадр с РПК, который не РПК.

Финский Валмет М78. |Фото: guns.allzip.org.

Клеймор - он и в СССР Клеймор.

Красный - М1911. Синий - Ruger Mini-14 GB-F. Зеленый - М60Е3.

М60Е3 в руках Арни.

Злодей стреляет из Ruger Mini-14 GB-F.

Старая, но очень популярная винтовка в США. Ее же Арни брал в магазине. |Фото: mavink.com.

10. Финальная драка Мэтрикса и Беннетта в Котельной

Беннетт с Detonics ScoreMaster.

Детоникс СкорМастер. |Фото: mavink.com.

Ножей в фильме несколько.

Слева направо: Лайф Саппорт, Скорпион, Коммандо. |Фото: blademag.com.

Беннетт с Микро Узи.

Нож Беннетта слепили из двух. |Фото: ya.ru.

Арни с Лайф Саппорт.