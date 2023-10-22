Интимные объятия в викторианскую эпоху: редкие снимки мужчин, позирующих в нетривиальных позах

Мужчины в обнимку, 1860-е гг. | Фото: mashable.com.
Обычно викторианская эпоха у современников ассоциируется с чопорностью и строгими нравами. Однако это не совсем так. В любую эпоху находилось место для чего-то нетривиального. Об этом весьма наглядно свидетельствуют снимки второй половины XIX века, на которых запечатлены мужчины, позирующие в довольно интимных объятиях.
Фотография мужчин времен викторианской эпохи, 1880-1890-е гг. | Фото: mashable.com.
В 2008 году скончался библиотекарь Колумбийского университета Герберт Митчелл (Herbert Mitchell). Он был страстным коллекционером всевозможных печатных изданий, которые затем завещал нью-йоркскому музею Метрополитен. Среди многочисленных торговых каталогов попалось и немало любопытных фотографий викторианской эпохи. На ферротипах, даггеротипах, амбротипах оказалось немало изображений мужчин. Вот только сфотографированы они не в совсем привычном положении.
Ретро фотография 1880-е гг. | Фото: mashable.com.
Снимок времен викторианской эпохи. 1870-1880-е гг. | Фото: mashable.com.
На каждом снимке мужчины запечатлены в обнимку. Они ласково держатся за руки, сидят друг у друга на коленях, улыбаются. Это выглядит, по крайней мере, странно, учитывая то, что на типичных фотографиях XIX столетия лица у людей не выражали никаких эмоций.
Мужчина, сидящий на коленях у другого, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.
Броманс между мужчинами викторианской эпохи, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.
Ни на одной фотографии нет подписи или информации о том, кем были эти люди и в каких отношениях между собой состояли. А зрителям остается только догадываться, кто скрывался за представленными портретами.
Мужчины, позирующие в объятиях друг друга, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.
Недвусмысленное фото молодых людей, 1870-1880-е гг. | Фото: mashable.com.
Мужчины, позирующие в обнимку, 1850-е гг. | Фото: mashable.com.
Фото-бонус
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии