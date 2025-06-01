Зачем заматывать рис во влажную салфетку: 10 хитростей, которые будут переходить из поколения в поко

Хитрость 1: Храните чеснок в чайной заварке

Также понадобится соль./ Изображение: дзен-канал technotion

Хитрость 2: Накрывайте диван перед тем, как выбивать пыль

Накрывайте диван влажной простыней. / Изображение: дзен-канал technotion

Хитрость 3: Убирайте пыль в труднодоступных местах при помощи носка

Наденьте носок на кухонную лопатку. / Изображение: дзен-канал technotion

Хитрость 4: Накрывайте косметику пищевой пленкой

Пищевая пленка не даст шампуню пролиться. / Фото: pinterest.com

Хитрость 5: Натирайте зеркало пеной для бритья

Чтобы зеркало не запотевало, натрите его пеной

Хитрость 6: Включайте музыку на телефоне, если уронили его в воду

Можно высушить в рисе, а можно включить музыку

Хитрость 7: Прячьте деньги в рулон туалетной бумаги

Заверните купюры в рулон туалетной бумаги. / Изображение: дзен-канал technotion

Хитрость 8: Замораживайте тарелки

Поставьте тарелку в морозилку на 10 минут. / Изображение: дзен-канал technotion

Хитрость 9: Охлаждайте напитки с помощью влажного полотенца

Оберните бутылку с водой влажным полотенцем. / Фото: flectone.ru

Хитрость 10: Делайте аромасаше своими руками

Вам понадобится рис и влажная салфетка. / Изображение: дзен-канал technotion