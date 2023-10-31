Каким был Гарлемский ренессанс: Культурное движение, возглавляемое афроамериканскими художниками

Развитие Гарлемского ренессанса

Стихотворение, опубликованное в Чикаго Дефендер об успехе автора, мистера Уорда, мигрирующего на Север с юга, 1916 год. \ Фото: americanexperience.si.edu.

Слева направо: Театр «Аполло» — сердце Гарлемского ренессанса 1930-х годов. \ Квартал Гарлем в районе Верхний Манхэттен.

Слева направо: Мультиталантливые Аделаида Холл и Билл Боджанглз Робинсон в музыкальной комедии «Коричневые приятели на Бродвее», 1930 год. \ Плакат мюзикла Run, Little Chillun.

Многоквартирный дом в районе Гарлем в Нью-Йорке, 1943 год. \ Фото: bing.com.

Рабочие на фабрике в Нью-Йорке, 1937 год. \ Фото: bing.com.

Поэзия и художественная литература

Джеймс Мерсер Лэнгстон Хьюз за письменным столом с пишущей машинкой. \ Фото: beinecke.library.yale.edu.

Музыка

Слева направо: Джазовый музыкант и дирижёр оркестра Дюк Эллингтон играет на фортепиано с другими джазовыми музыкантами. \ Группа джазовых участников, дирижируемая Кэбом Кэллоуэй.

3.

Ночные клубы

Танцоры в бальном зале Savoy во времена Гарлемского ренессанса 1920-х годов. \ Фото: cdn.urar.org.

Гражданские права

Ален ЛеРой Локк — афроамериканский писатель, философ, просветитель и покровитель искусств. Его называют «отцом Гарлемского ренессанса».

Окончание и влияние Гарлемского ренессанса

Аспекты жизни темнокожих афроамериканцев от рабства до реконструкции, Аарон Дуглас, 1934 год. \ Фото: laughtoncreatves.com.

Картина Джейкоба Лоуренса, написанная гуашью на бумаге под названием Это Гарлем, 1943 год. \ Фото: wahooart.com.