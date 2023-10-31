Каким был Гарлемский ренессанс: Культурное движение, возглавляемое афроамериканскими художниками

Возникший после Великого переселения народов Гарлемский ренессанс был периодом прославления искусства и афроамериканской культуры. Как раз к бурным двадцатым годам, известным как десятилетие развлечений, город Гарлем, штат Нью-Йорк, был переполнен творчеством и самовыражением. В этот период появились некоторые из самых известных темнокожих художников, музыкантов, литераторов и интеллектуалов. Последующие десятилетия прошли под сильным влиянием этого взрыва искусства и культуры, который затронул несколько крупных городов США.
Развитие Гарлемского ренессанса
Стихотворение, опубликованное в Чикаго Дефендер об успехе автора, мистера Уорда, мигрирующего на Север с юга, 1916 год. \ Фото: americanexperience.si.edu.
После отмены рабства тринадцатой поправкой в 1865 году были приняты законы Джима Кроу, направленные на продолжение расовой дискриминации и угнетения. Афроамериканцы, живущие на юге, сталкивались с сегрегацией, жестокостью и общей неприветливой обстановкой. На севере афроамериканцы всё ещё сталкивались с расовой дискриминацией и сегрегацией, но в несколько меньших масштабах. Это было связано с антирабовладельческой позицией, широко распространенной среди северных штатов до Гражданской войны.
Слева направо: Театр «Аполло» — сердце Гарлемского ренессанса 1930-х годов. \ Квартал Гарлем в районе Верхний Манхэттен.
В начале двадцатого века газеты и журналы начали распространять информацию о возможностях, доступных на севере. В это время афроамериканцам было трудно найти работу, особенно на юге. Те, кто жил там, часто подвергались разделению земель. Это касалось отдельных лиц, известных как дольщики, которые жили на сельскохозяйственных угодьях землевладельца в обмен на большую часть урожая. Если количество собранного урожая не соответствовало ожиданиям землевладельцев, дольщики оказывались в долгу перед землевладельцем. Это, по сути, создало систему, подобную рабству, которая толкала дольщиков на принудительный труд и нищету в попытке расплатиться со своими долгами.
Слева направо: Мультиталантливые Аделаида Холл и Билл Боджанглз Робинсон в музыкальной комедии «Коричневые приятели на Бродвее», 1930 год. \ Плакат мюзикла Run, Little Chillun.
Слухи о лучших возможностях на севере привели к массовому притоку афроамериканцев, путешествующих на север и Средний Запад, получившему название Великой миграции. Однако не у всех были средства для переезда. Некоторые уехали с надеждой и небольшим количеством денег в карманах, но большинство участников Великой миграции были афроамериканцами среднего класса. Приток людей пришёлся на период с 1910 по 1940 год, а затем после Второй мировой войны, между 1940 и 1970 годами. Первое Великое переселение имело решающее значение в развитии Гарлемского ренессанса. Несмотря на то, что район Гарлем в Нью-Йорке называют центром Гарлемского ренессанса, афроамериканцы также ездили в другие крупные города. В таких местах, как Чикаго, Филадельфия и Детройт, также наблюдался рост культуры и искусства. Подсчитано, что два миллиона афроамериканцев мигрировали с юга в период между Первой и Второй мировыми войнами. К концу Великой миграции в 1970-х годах примерно шесть миллионов афроамериканцев покинули юг. Основными причинами миграции были бегство от суровых реалий расизма Джима Кроу и поиск возможностей трудоустройства и получения образования, которые были не так доступны на юге.
Многоквартирный дом в районе Гарлем в Нью-Йорке, 1943 год. \ Фото: bing.com.
Первая мировая война открыла возможности трудоустройства для афроамериканцев. Мужчины, которых призвали на войну, оставили многие рабочие места на заводах. Эти должности были предоставлены афроамериканцам, которые были новичками на севере и искали работу. Заработная плата на фабриках часто была намного выше, чем оплата труда на ферме на юге. Промышленные рабочие могли бы зарабатывать на три доллара больше в день, работая на северных фабриках. К 1920 году более полутора миллионов афроамериканцев заняли фабричные должности и другие рабочие места на севере.
Потребность в рабочих во время войны способствовала Великому переселению. Наряду с работой, одной из самых больших возможностей во время Гарлемского ренессанса было облегчение творческого самовыражения. Никогда прежде в истории афроамериканцев не было такого момента, когда культурная самобытность и свобода исследовались бы в таком широком масштабе.
Рабочие на фабрике в Нью-Йорке, 1937 год. \ Фото: bing.com.
Это возрождение свободы, творчества и жизни произошло на фоне экономического роста Бурных двадцатых годов и росло вместе с эпохой джаза. Некоторые из самых влиятельных художников, писателей, исполнителей и интеллектуалов происходили из периода Гарлемского ренессанса. Эти люди оказали огромное влияние на мир музыки и искусства на протяжении десятилетий и продолжают оказывать влияние по сей день.
Поэзия и художественная литература
Джеймс Мерсер Лэнгстон Хьюз за письменным столом с пишущей машинкой. \ Фото: beinecke.library.yale.edu.
Поэзия была одной из самых ранних форм искусства, возникших во время Гарлемского ренессанса, и именно благодаря лидерам-первопроходцам движения «Black Pride», в том числе афроамериканскому активисту Дюбуа, несколько начинающих поэтов смогли опубликовать свои работы. Знаменитые поэтические сборники включают книгу Клода Маккея «Гарлемские тени», опубликованную в 1922 году, и «Трость» Джин Тумер, опубликованную в 1923 году. Тем временем художественная литература стала важным средством для афроамериканцев донести свой голос до общественности и добиться того, чтобы они были услышаны. В романе Джесси Редмон Фосет 1924 года «Есть путаница» рассказывается о том, как темнокожие афроамериканцы могут обрести новую культурную идентичность в городе, где доминируют белые. Другие писатели создали волнующие социально-политические наблюдения, такие как Джеймс Уэлдон Джонсон, чей «Чёрный Манхэттен: отчёт о развитии Гарлема», 1930 года, прослеживает взрыв творчества среди темнокожего сообщества Гарлема.
Музыка
Слева направо: Джазовый музыкант и дирижёр оркестра Дюк Эллингтон играет на фортепиано с другими джазовыми музыкантами. \ Группа джазовых участников, дирижируемая Кэбом Кэллоуэй.
Музыка, несомненно, была ключевой характеристикой Гарлемского ренессанса. Музыкальный стиль, возникший в Гарлеме, был джазом и блюзом, исполняемыми выдающимися музыкантами в подпольных ночных клубах Гарлема и Спикизи. Жители толпами выходили на улицу, чтобы насладиться оживлённой музыкальной сценой. Многие музыканты, появившиеся в это время, до сих пор являются именами нарицательными, в том числе Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Кэб Кэллоуэй, Бесси Смит и Альберта Хантер. Эти музыканты сформировали следующее поколение американских певцов, включая Билли Холидей, Эллу Фитцджеральд и Дженис Джоплин.
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Ещё одним популярным ночным клубом Гарлемского ренессанса был Cotton Club, где Эллингтон и Кэллоуэй были постоянными исполнителями, а контрабандный алкоголь был легко доступен. К середине 1920-х годов музыкальные представления стали определяющей чертой культурной сцены Гарлема. Некоторые исполнители вышли в белый свет и сделали себе имя на Бродвее, например Жозефина Бейкер.
Ночные клубы
Танцоры в бальном зале Savoy во времена Гарлемского ренессанса 1920-х годов. \ Фото: cdn.urar.org.
Несмотря на то, что музеи, галереи и художественные школы медленнее, чем другие виды искусства, принимали темнокожих художников гостеприимны, тем не менее, многие ведущие художники, нашли отклик в это время. Среди ведущих художников — Аарон Дуглас, известный сегодня как «отец американского искусства», который привнёс традиционные африканские техники в свои масштабные картины и фрески, и легендарный скульптор Августа Сэвидж, создавшая глубоко интимные скульптурные портреты афроамериканцев, которые повлияли на её жизнь и сформировали её творчество.
Гражданские права
Ален ЛеРой Локк — афроамериканский писатель, философ, просветитель и покровитель искусств. Его называют «отцом Гарлемского ренессанса».
Гражданские права были основополагающими для Гарлемского ренессанса в то время, когда афроамериканцы наконец начали сбрасывать оковы своего прошлого. Многие из ведущих интеллектуальных деятелей Гарлемского ренессанса 1920-х годов стали ведущими фигурами движения за гражданские права 1940-х годов, в том числе У.Э.Б. Дюбуа и Ален Локк.
Окончание и влияние Гарлемского ренессанса
Аспекты жизни темнокожих афроамериканцев от рабства до реконструкции, Аарон Дуглас, 1934 год. \ Фото: laughtoncreatves.com.
Количество ресурсов, доступных афроамериканцам во время Гарлемского ренессанса, побудило молодых художников, писателей и музыкантов заняться своим увлечением. Большая часть этого периода охватывала афроамериканских творцов среднего класса и белых ценителей искусства. Городская жизнь стала привлекательной для афроамериканцев на юге, стремящихся избежать угнетения. Сегрегация все ещё существовала на севере, но возможностей было больше.
Картина Джейкоба Лоуренса, написанная гуашью на бумаге под названием Это Гарлем, 1943 год. \ Фото: wahooart.com.
Гарлем стал меккой афроамериканской культуры и искусства. Нью-Йорк остается центром искусства с начала двадцатого века. Гарлемский ренессанс оказал длительное влияние на городскую жизнь и культуру в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго и Филадельфия.
Несмотря на то, что художники, творцы и исполнители Гарлемского ренессанса оказали большое влияние на будущие движения и десятилетия, этот период был недолгим. После того как процветающая экономика Бурных двадцатых годов угасла из-за краха фондового рынка в 1929 году, Гарлемский ренессанс начал угасать. Это продолжалось до середины 1930-х годов, пока напряжение Великой депрессии не положило этому конец. Мир музыки и искусства продолжал находиться под влиянием этого бурного десятилетия и продолжает оказывать влияние по сей день. Однако к началу 1940-х годов празднование искусства и культуры перестало быть главным приоритетом, окончательно потеряв свою актуальность.
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