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Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Узнайте 10 полезных советов для садоводов! Они помогут вам вырастить крепкую рассаду и не только!

Совет № 1. Пасту фитоспорина сложно развести из пакетика. Предлагаем вам просто нарезать пакетик полосками, положить их в бутылку с водой, закрыть, потрясти и оставить на некоторое время, чтобы вся паста разошлась в воде. Остатки пластика никак не помешают.

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 2. Сделайте из пластиковой бутылки совочек для земли. Просто обрежьте половинку бутылки с горлышком и вырежьте форму совка.

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 3. Чтобы не поранить корешки молодой рассады при пересадке, сделайте сами оригинальные горшочки из пластиковых бутылок. Для этого возьмите небольшую прямую бутылку, обрежьте горлышко и дно, дно оставьте. Вставьте донышко внутрь бутылки. Набейте землей, высадите семена. Потом будет очень легко достать рассаду, просто протолкнув «секретное» дно из бутылки вверх.

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 4. Ещё один способ сделать горшочек для рассады, из которого её будет легко доставать. Для этого возьмите 2 пластиковых стаканчика. Один разрежьте, как показано на фото ниже. Вставьте его во второй, наполните землей, высадите семена. Когда придёт время, просто достаньте разрезанный стаканчик, раскройте его и пересадите рассаду, не поранив молодые корешки.

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 5. Жидкие подкормки следует отмерять каплями (йод, циркон, перекись водорода и т. д.). Чтобы это было удобно сделать, перелейте подкормку в чистую, сухую бутылочку с пипеткой (например, из-под лекарства).

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 6. Замачивать семена очень удобно в пакетиках из-под чая. Для этого используйте пакетик по назначению, затем высушите, разрежьте, выкиньте заварку, а внутрь пакетика поместите семена. По желанию такие пакетики можно повесить на шпажке и замочить в растворе/воде.

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 7. Если вам нужно отмерить сыпучую подкормку, но специальных весов у вас нет, воспользуйтесь мерной ложкой. 1 мл примерно равен 1 гр. (погрешность совсем небольшая).

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 8. Если у вас нет мерных ложек, не беда! Возьмите шприц, отрежьте носик, наберите подкормку и также отмерьте: 1 мл примерно равен 1 гр.

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 9. Все садоводы знают, что дышать агроперлитом нельзя — это крайне вредно для лёгких. Чтобы не вдыхать пыль, приоткройте пакет, влейте 600 мл воды на 1-2 л перлита. Затем отрежьте край снизу пакета, чтобы вода вылилась, убирая пыль.

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Совет № 10. Для полива рассады крайне удобно использовать спринцовку. Попробуйте — это отличный совет!

Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Подробнее о 10 советах для садоводов смотрите в видео ниже:

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