Полезные советы садоводам для нового дачного сезона

Узнайте 10 полезных советов для садоводов! Они помогут вам вырастить крепкую рассаду и не только!



Совет № 1. Пасту фитоспорина сложно развести из пакетика. Предлагаем вам просто нарезать пакетик полосками, положить их в бутылку с водой, закрыть, потрясти и оставить на некоторое время, чтобы вся паста разошлась в воде. Остатки пластика никак не помешают.







Совет № 2. Сделайте из пластиковой бутылки совочек для земли. Просто обрежьте половинку бутылки с горлышком и вырежьте форму совка.







Совет № 3. Чтобы не поранить корешки молодой рассады при пересадке, сделайте сами оригинальные горшочки из пластиковых бутылок. Для этого возьмите небольшую прямую бутылку, обрежьте горлышко и дно, дно оставьте. Вставьте донышко внутрь бутылки. Набейте землей, высадите семена. Потом будет очень легко достать рассаду, просто протолкнув «секретное» дно из бутылки вверх.







Совет № 4. Ещё один способ сделать горшочек для рассады, из которого её будет легко доставать. Для этого возьмите 2 пластиковых стаканчика. Один разрежьте, как показано на фото ниже. Вставьте его во второй, наполните землей, высадите семена. Когда придёт время, просто достаньте разрезанный стаканчик, раскройте его и пересадите рассаду, не поранив молодые корешки.







Совет № 5. Жидкие подкормки следует отмерять каплями (йод, циркон, перекись водорода и т. д.). Чтобы это было удобно сделать, перелейте подкормку в чистую, сухую бутылочку с пипеткой (например, из-под лекарства).







Совет № 6. Замачивать семена очень удобно в пакетиках из-под чая. Для этого используйте пакетик по назначению, затем высушите, разрежьте, выкиньте заварку, а внутрь пакетика поместите семена. По желанию такие пакетики можно повесить на шпажке и замочить в растворе/воде.







Совет № 7. Если вам нужно отмерить сыпучую подкормку, но специальных весов у вас нет, воспользуйтесь мерной ложкой. 1 мл примерно равен 1 гр. (погрешность совсем небольшая).







Совет № 8. Если у вас нет мерных ложек, не беда! Возьмите шприц, отрежьте носик, наберите подкормку и также отмерьте: 1 мл примерно равен 1 гр.







Совет № 9. Все садоводы знают, что дышать агроперлитом нельзя — это крайне вредно для лёгких. Чтобы не вдыхать пыль, приоткройте пакет, влейте 600 мл воды на 1-2 л перлита. Затем отрежьте край снизу пакета, чтобы вода вылилась, убирая пыль.







Совет № 10. Для полива рассады крайне удобно использовать спринцовку. Попробуйте — это отличный совет!







Подробнее о 10 советах для садоводов смотрите в видео ниже:



