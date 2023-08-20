Логотип компании был и остаётся одним из важнейших элементов её функционирования и продвижения на рынке. И автомобильная сфера в этом отношении исключением, конечно, не стала. Причём часто создание эмблемы представляет собой не только подбор броской и запоминающейся иллюстрации либо шрифта для названия бренда. Нередко в этой картинке заключён особый смысл, да только не всякому вообще известно, что он там есть. Вашему вниманию 8 логотипов автомобильных брендов, которые могут похвастаться занятной историей происхождения.
1. Mercedes-Benz
Звёздная эмблема немецкого бренда. /Фото: автолого.рф
Одна из самых знаменитых автомобильных эмблем на планете, принадлежащая концерну Mercedes-Benz, довольно проста в расшифровке, ведь представляет собой трёхлучевую звезду. Именно так компания вот уже более чем столетие предпочитает указывать на сферы своих интересов - на суше, в небесах и на воде.
2. BMW
Не все правильно расшифровывают этот логотип. /Фото: flickr.com
В обществе есть довольно популярная версия, объясняющая смысл логотипа BMW - якобы это стилизованное изображение пропеллера, которое должно отсылать нас к авиационному прошлому торговой марки. В реальности всё намного проще: эмблема демонстрирует бело-голубые поля, которые представляют собой просто-напросто дань уважения родине BMW, федеральной земле Бавария, чей флаг имеет аналогичные цвета.
3. Audi
Оказывается, это отсылка к истории бренда. /Фото: ravensblade.ru
Знаменитые на весь мир четыре кольца являются эмблемой Audi, неспроста, а символизируют одну из ключевых вех в истории бренда. Речь идёт о союзе четырёх немецких автомобильных компания: Audi, DKW, Horch и Wanderer, которые в 1932 году решили объединиться под общей крышей концерна Auto Union.
4. Volkswagen
Тот случай, когда всё гениальное - просто. /Фото: автолого.рф
Эмблема компании Volkswagen отличается графической простотой, но при этом удивительной выверенностью в сохранении значений. А всё потому, что логотип является не просто стилизованным пауком, а заглавными буквами двух немецких слов Volks (народный) и Wagen (автомобиль), которые и составляют название автомобильного производителя.
5. Subaru
Оказывается, у этой эмблемы двойной смысл. /Фото: maximonline.ru
Казалось бы, в том, что логотип концерна Subaru выглядит именно так, нет никакой закадки, ведь на японском языке слово «субару» обозначает «шесть звезд». Однако есть ещё один подтекст: по информации редакции Novate.ru, под шестью звёздами в Стране восходящего солнца подразумевается также созвездие Плеяды.
6. Citroen
Отсылка к истории успеха создателя компании. /Фото: mag.auto.ru
Частенько внешний вид логотипа Citroen отождествляют не то с лапками, не то со стрелочками. А в действительности фирменном значке «Ситроена» были изображены зубья шевронной передачи - именно их производство ещё в начале ХХ столетия стало первым успешным делом предпринимателя Андре Ситроена.
7. Opel
Символ некогда молниеносных гонгочных побед. /Фото: maximonline.ru
Молния на эмблеме одного знаменитого бренда по производству автомобилей родом из Рюссельсхайма впервые появилась почти сто лет назад, в тридцатые годы прошлого века. И тогда она символизировала успехи и рекорды гоночных автомобилей бренда, которые уже на тот момент ушли в историю.
8. Lamborghini
Кто бы мог подумать, что всё дело в гороскопе. /Фото: 1zoom.ru
Уж сколько было предположений и версий относительно того, почему на эмблеме столь элитного автомобильного проихводителя как Lamborghini оказался именно бык. А оказалось всё настолько прозаично, что кому-то наверняка стало несколько досадно. Весь секрет в том, что основатель компании Ферруччо Ламборгини по гороскопу был Тельцом, что по неизвестной причине и решил отразить в логотипе своей фирмы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии