8 логотипов автомобильных брендов, которые могут похвастаться занятной историей происхождения

1. Mercedes-Benz

Звёздная эмблема немецкого бренда. /Фото: автолого.рф

2. BMW

Не все правильно расшифровывают этот логотип. /Фото: flickr.com

3. Audi

Оказывается, это отсылка к истории бренда. /Фото: ravensblade.ru

4. Volkswagen

Тот случай, когда всё гениальное - просто. /Фото: автолого.рф

5. Subaru

Оказывается, у этой эмблемы двойной смысл. /Фото: maximonline.ru

6. Citroen

Отсылка к истории успеха создателя компании. /Фото: mag.auto.ru

7. Opel

Символ некогда молниеносных гонгочных побед. /Фото: maximonline.ru

8. Lamborghini

Кто бы мог подумать, что всё дело в гороскопе. /Фото: 1zoom.ru