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Как содержать плитку в ванной в чистоте и забыть про грязь и плесень

Все чаще для затирки межплиточных швов вместо дешевой цементной используют дорогую влаго- и грязе- устойчивую эпоксидную фугу. Но и обычную можно сделать стойкой к грязи и промоканию. Достаточно просто иногда обрабатывать ее этим способом.

Материалы:

парафиновая или восковая свечка;

тряпка; моющее средство.




Процесс обработки швов плитки





Перед обработкой, нужно вымыть плитку и швы от пятен, так как после нанесения защитного слоя стереть их уже будет сложнее. Затем высушенные чистые швы натираются обычной свечкой.



Воск или парафин создают непроницаемый для влаги и грязи слой. За счет прозрачности он не меняет оттенок фуги, так что она смотрится как и до обработки. Служит такое покрытие пару месяцев как минимум, а если по стенам не течет горячая вода, то и дольше.


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