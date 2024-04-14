Варианты необычного применения лука, которые обязательно нужно попробовать испытать на практике

Лук – один из самых популярных овощей, которые добавляют во множество блюд для придания вкусу пикантности. Однако он полезен не только в готовке, но и в решении некоторых бытовых проблем.







Мы расскажем о вариантах необычного применения лука, которые обязательно нужно попробовать испытать на практике.



Лайфхак 1: Почистите гриль от нагара

Лайфхак 2: Уберите ржавчину

Лайфхак 3: Продлите срок годности лука

Лайфхак 4: Продезинфицируйте нож и шампуры

Лайфхак 5: Отполируйте металлические поверхности

Лайфхак 6: Сварите свинину в луковой шелухе

Лайфхак 7: Нарезайте лук со жвачкой во рту

Лайфхак 8: Продлите свежесть хлеба

Лайфхак 9: Замаринуйте скумбрию

Лайфхак 10: Уберите запах краски

Это работает как со сковородами, так и с обычным грилемОчистить гриль от пригоревших остатков еды – тот еще квест, особенно, если вы решили отложить эту процедуру на потом. Если бытовая химия не помогает или вы пользуетесь исключительно натуральными средствами для мытья посуды, воспользуйтесь помощью лука. Он прекрасно справится с пригоревшими кусочками, а кислоты, которые входят в его состав, уберут налет.Этот способ не только экологичный, но также экономичный, ведь лук всегда есть на вашей кухне. Все, что вам нужно сделать, разрезать овощ на две части, наколоть половинку на вилку и пройтись по грязной решетке. Вуаля – гриль идеально чистый!На заметку: Еще один отличный метод чистки гриля – кашица из воды и соды. Смешайте эти ингредиенты до состояния пасты, нанесите на проволочную щетку и почистите решетку. Оставьте смесь на поверхности на 15-20 минут, после чего протрите насухо салфеткой и поместите решетку над горячими углями еще на 15 минут. Это нужно для того, чтобы убрать остатки еды.Натрите луком ржавый участок раковины.Оказывается, лук также способен устранить следы коррозии на различных предметах. Нужно лишь взять половинку овоща и хорошо натереть им поврежденный участок. Придется приложить усилия и уделить этому процессу не менее десяти минут своего времени, но результат вас обязательно порадует. Ржавчина начнет исчезать прямо на глазах. В особо запущенных случаях лук вряд ли поможет, но если коррозия только появилась, можно попробовать выйти из ситуации с минимальными потерями.Храните лук в соли и поджигайте корешкиПосле приготовления блюда часто остается лишняя половинка луковицы, которую и выбрасывать жалко, и использовать некуда. Если просто положить ее в холодильник, она очень быстро испортится, но есть способ, как продлить срок хранения овоща.Возьмите маленькое плоское блюдце, насыпьте в него столовую ложку соли и положите луковицу срезом вниз. Благодаря такой простой хитрости, овощ сможет оставаться свежим несколько дней – за это время вы точно придумаете, как его использовать.Остался нашинкованный лук? Тогда переложите его в зип-пакеты и заморозьте. В морозилке овощ может храниться неограниченное количество времени, не теряя своих свойств. Обратите внимание, что гораздо удобнее замораживать лук порционно.А если вы хотите, чтобы дольше лежал в кладовке неочищенный лук, сделайте вот что: возьмите спички или зажигалку и подпалите корешки овоща. Очень важно, чтобы пламя не задело саму луковицу. Таким образом, вы задержите процесс прорастания и продлите срок хранения овоща.Натрите половинкой лука лезвие ножа.Пошли на природу, но забыли помыть нож и шампуры? Ничего страшного. Для дезинфекции идеально подойдет лук. Проткните головку прибором или же разрежьте овощ на две части и пройдитесь половинкой по лезвиям, которые нужно привести в порядок. Лук обладает прекрасными антисептическими свойствами, благодаря которым устранят все бактерии и микробы, поселившиеся на поверхности. Всего несколько движений, и вот уже кухонные инструменты становятся абсолютно безопасными для использования.Натрите половинкой лука металлическую ложку.Если под рукой нет специальных средств для полировки металла, а осуществить процедуру нужно срочно, не торопитесь идти за ними в магазин. Лук справится с этой задачей ничуть не хуже, а может даже и лучше! Он придаст металлическим поверхностям красивый блеск и сияние, благодаря чему они будут выглядеть невероятно презентабельно.Возьмите луковицу, разрежьте ее пополам и протрите металл половинкой овоща. За счет того, что в состав лука входят натуральные кислоты, он с легкостью удалит загрязнения и сделает поверхность блестящей.Свинина приобретет копченый вкус и аромат.Иногда стандартные рецепты настолько сильно надоедают, что хочется пойти совсем другим кулинарным путем и поэкспериментировать на кухне. Предлагаем сделать звездой своего следующего блюда свинину, но не пожарить или запечь ее, как вы это делаете обычно, а сварить, добавив один секретный ингредиент. Мы говорим о луковой шелухе. Свинина, приготовленная таким способом, станет прекрасной альтернативой копченому мясу.Итак, хорошо промойте шелуху под проточной водой, положите ее в кастрюлю с кипятком, добавьте соль, сахар, натертую морковь, измельченный лук, лавровый лист и перец горошком. Доведите воду до кипения, после чего опустите в кастрюлю мясо и варите один час. Затем оставьте свинину остывать прямо в кастрюле, чтобы они еще больше напиталась вкусом и ароматом других ингредиентов.Жвачка предотвратит появление слез.Запрос «как нарезать лук без слез?», пожалуй, один из самых популярных в интернете. И неудивительно, ведь мы работаем с этим овощем практически каждый день, и постоянно терпеть неудобства в процессе его нарезки совсем не хочется. К счастью есть очень простой выход из ситуации – жвачка! Просто положите ее в рот и уже после этого приступайте к нарезке. Жевание стимулирует выделение слюны, благодаря которой глаза меньше раздражаются от лукового сока.Еще один отличный метод – охладить лук перед нарезкой. Положите очищенную головку в морозилку на 15-20 минут – этого будет вполне достаточно. Дело в том, что при низких температурах химические реакции протекают гораздо медленнее. То есть, пока овощ будет холодным, он не сможет вызывать слезы в том количестве, что обычно.Положите кусочек лука в пакет с хлебом.В целом, этот прием работает не только с хлебом, но и с любыми хлебобулочными изделиями: булочками, пирожками и пр. Итак, нарежьте лук на половинки или четвертинки и положите один кусочек в пакет с выпечкой. Овощ является натуральным консервантом и помогает предотвратить появление плесени. Кроме того, он замедляет процесс старения хлеба, благодаря чему он долго не черствеет.Скумбрия получается красивого золотистого цвета.Луковая шелуха – отличный помощник в готовке. Мы уже рассказали, как использовать ее для приготовления вкусной свинины, а теперь поделимся секретом, как с ее помощью замариновать рыбу.Возьмите кастрюлю, положите в нее луковую шелуху, добавьте соль, сахар, лавровый лист, любимые специи и залейте литром воды. Поставьте на плиту, доведите до кипения и проварите пять минут. В готовый маринад опустите кусочки разделанной скумбрии и оставьте на два-три часа. По истечении времени положите рыбу в холодильник, чтобы она остыла, а затем подавайте на стол.Благодаря шелухе скумбрия приобретет красивый золотистый оттенок. Некоторые хозяйки для этих целей используют чайную заварку, но она не дает рыбе хорошо просолиться. Видимо, чай блокирует поступление соли в рыбную тушку.Положите по углам комнаты кусочки лука, когда будете красить стеныЕсли ремонт в квартире в самом разгаре, и вы уже приступили к покраске стен, без помощи лука вам не обойтись. Разложите кусочки овоща по углам комнаты, которую вы приводите в порядок на данном этапе, и он быстро впитает в себя неприятный запах краски. Это становится возможным благодаря тому, что лук является естественным абсорбентом. Очень быстро, легко и удобно.