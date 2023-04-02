Неосторожная фраза обошлась бизнесмену в миллиард долларов!

Каждый человек хотя бы раз в жизни, но сожалел о сказанном. Но мало кому неосторожные слова смогли навредить больше, чем Джеральду Ратнеру.







В 1984 году Джеральд Ратнер получил от своего отца ювелирную компанию «Ratners», обладающую 150 магазинами в Великобритании. Компания была довольно успешной благодаря невысоким ценам своих товаров, рассчитанных на средний класс потребителей. Однако многие журналисты и ювелиры считали изделия «Ratners» безвкусными и уродливыми.



Но Джеральд Ратнер сумел сделать невозможное. Всего за несколько лет он смог увеличить число своих магазинов до двух тысяч. Это удалось ему благодаря грамотному маркетингу и рекламе. Он начал привлекать покупателей ярко-оранжевыми вывесками, заметными с большого расстояния и рекламирующими специальные предложения. Прибыль взлетела просто до небес.



На вершине своей популярности Ратнеру предложили выступить с речью перед журналистами и крупными бизнесменами в Институте директоров. Именно тогда Джеральд и совершил самую большую ошибку в своей жизни. Его ответ на, казалось бы, простой вопрос журналиста: «Почему вы можете позволить себе продавать товары настолько дешёво?» свёл на нет все его усилия по расширению своего бизнеса.



«Вы спрашиваете, как я могу продавать украшения по такой низкой цене? Отвечаю: да потому что всё это — дешёвка».



Сам Ратнер заявил в последствии, что это была шутка и он не рассчитывал, что его ответ станет известен широкой публике, поскольку он участвовал в закрытом мероприятии, но на следующий день его интервью было во всех газетах.



Прибыль «Ratners» упала фактически мгновенно, всего за одну ночь стоимость акций упала пятьсот миллионов фунтов стерлингов, что в переводе на нынешний курс составляет 1,6 миллиард долларов. Покупатели перестали приходить в его магазины, а в английском языке появилось новая фраза «поступок Ратнера», которая прочно вошла в лексикон, как синоним фразы «реально облажаться».



На протяжении года после того злосчастного интервью закрылись сотни магазинов сети «Ratners» и тысячи людей потеряли свою работу. Сам Джеральд Ратнер не сильно пострадал от своей ошибки, он в тот же день продал свои акции и уехал за границу. Как он сам говорил, «единственная хорошая новость — это не я должен миллиард фунтов, а моя компания».



Сегодня Ратнер продолжает работать в ювелирном бизнесе и иногда выступает на деловых конференциях. «Даже если вас постигла неудача, будь то болезнь, развод или банкротство, не думайте, что это конец. Когда я заставляю людей смеяться, то достигаю новых высот и начинаю понимать, что теперь я перестал быть тем высокомерным снобом, каким был в прошлом» — говорит Ратнер.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram