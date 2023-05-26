Грузия — страна гор и вершин

Наступил долгожданный отпуск, и я решил вырваться в горы. После недолгого раздумья остановил свой выбор на Казбеги (ныне Степанцминда). Добраться туда можно по Военно-Грузинской дороге. Начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата.







Крепость Ананури в 70 км от Тбилиси. Относится к ранней феодальной эпохе. Служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Основана XVI-XVIII веках.







Первая остановка — деревня Сно. Примерно 8 км от Степанцминда. Маленькое горное селение на высоте 1760 метров от уровня моря.







Снежная вершина вдалеке — гора Казбек.







Главная цель первого дня — затерянное среди гор и вершин местечко под названием Джута. Это маленькая деревушка расположенная среди горных вершин.Из-за обильных снегопадов большую часть года жители села проводят в низовье, так что, если вы решитесь посетить эти места, советую вам отправиться туда с мая по сентябрь. Высота над уровнем моря 2 200 м. Добирались до места назначения пешком и автостопом.







Джута — примерно 15-16 км от Степанцминда.







Вершина на заднем плане это Кряж — линейно вытянутая возвышенность, характеризующаяся относительно ровными очертаниями вершин и склонов. Наш путь лежал именно туда.







От палаточного лагеря до основания горного массива пешком примерно 2 часа ходу. Хотя казалось что горы гораздо ближе — типичный оптический обман в горах.







Горный водопад. Вообще здесь очень много маленьких горных речушек и родников с чистеишей и вкуснеишей водой.







Если перейти через перевал среди вершин кряжа то можно попасть в Хевсуретию — потрясающе красивый край. В конце Сентября, в начале Октября кряж покрывается снегом, такчто если решитесь на зимний поход запаситесь теплыми вещами.















Маленькое горное озеро, образованное родниками.







Битва света и тьмы. День подходит к концу.











Наутро тронулись в сторону Степанцминда. Вид на посёлок и гору Казбек. Посёлок расположен на высоте 1744 м, в верхнем течении Терека на Военно-Грузинской дороге, 11 км южнее границы с Россией. Главная достопримечательность — церковь Святой Троицы в Гергети.







Наш путь лежал дальше по Дарьяльскому ущелью в село Тздо. Маленькое, но живописное и очень красивое место. Местное население — около 25 человек.







Дарьяльское ущелье — На протяжении 3 км над руслом Терека поднимаются скалы высотой до 1000 м. Военно-Грузинская дорога проходит по ущелью известное древним географам как «Ворота Кавказа». Оно воспето в произведениях А. С. Пушкина («Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года») и М. Ю. Лермонтова («Демон», 1837; «Тамара», 1841).







Куда ни глянь — всюду горы!







Cело Тздо.







Живет здесь только 20-25 человек.











Утро следующего дня — вершина горы Казбек. Высота — 5 047 м.







Утро на плато у церкви Святой Троицы в Гергетий.







Троицкая церковь в Гергети расположена на высоте 2 170 м у подножья Казбека, прямо над посёлком Степанцминда. Построенная в XIV веке. Святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви… В советское время церковь была закрыта. Ныне возвращена Грузинской православной церкви.







Подле храма сохранилась средневековая колокольня.











Глядя на орлов летящих почти над самой головой, поневоле вспомнился стих Пушкина:



Орёл, с отдалённой поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.











Красота!







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