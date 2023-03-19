Художник рисует персонажей западных фильмов в стиле турецкой миниатюры: Мурат Палта

Изысканные орнаменты османской миниатюры, грозные янычары, султаны в тюрбанах и пестрых халатах… Но постойте – все кажется смутно знакомым! То в руках у персонажей возникнут световые мечи, то промелькнет в фоне знакомый символ в форме летучей мыши… Это турецкий художник Мурат Палта шутит со зрителем, переиначивая известные сюжеты и сцены в духе традиционного искусства – и его работы хочется рассматривать бесконечно.
Мурат Палта: начало
Османские звездные войны.
Мурат Палта ворвался в мир современного искусства несколько лет назад, возникнув словно из ниоткуда – первой крупной выставкой с его участием стал фестиваль миниатюры в Алжире в 2013 году, где он некоторое время обучался древнему искусству миниатюры. И почти сразу после этого молодой человек наделал шума своими иллюстрациями в Лондоне.
Османские звездные войны.
Графический дизайнер родом из Стамбула, он уже в студенческие годы начал сомневаться в правильности выбранного профессионального пути. Мурат увлекся традиционным турецким искусством и увидел в старинной миниатюре огромный потенциал. Совмещение нескольких сюжетов, иерархия персонажей, отсутствие перспективы и обилие орнаментов стали для него отправной точкой в собственном творчестве. Сначала был дипломный проект в университете. Вдохновляясь «Шахнаме», памятником персидской литературы, Палта создал «Османские звездные войны», серию иллюстраций, где узнаваемые образы представали в узнаваемом же антураже, но сочетание персонажей культовой фантастической саги и традиционной стилистики вызывало целую гамму чувств – от восторга до возмущения. Магистр Йода и Дарт Вейдер облачились в османские одежды – древний мудрец и жестокий султан. Принцесса Лея и Люк Скайуокер сталкиваются с врагами на фоне старинной турецкой архитектуры и пестрых ковров…
Мурат Палта покоряет мир
Властелин колец. Фрагмент.
А потом была лавина публикаций в прессе, персональные выставки в Европе и России (не говоря уже о родной Турции)… Художнику было всего двадцать три года, когда мировое художественное сообщество оценило его творческие эксперименты, а фотографии работ разлетелись по всему интернету.
Марс атакует.
Сияние. Титаник.
Такая ранняя слава, в общем-то, даже не особенно его обрадовала – одни относились к молодому художнику с недоверием (вот выскочка!), другие резонно задавались вопросом – а что же дальше? Вслед за «Османскими звездными войнами» последовали другие «пересказы» известных кинематографических сюжетов, а затем пришло время и западноевропейской литературы.
Маленький принц. Фрагмент.
Птицы (Дафна Дюморье).
Тут «под руку» Мурату подвернулись Оруэлл, Экзюпери, Брэдбери, Кинг. Набоковская Лолита наслаждается летним днем возле фонтана, Маленький Принц увенчал голову чалмой, а мрачный сюжет романа «1984» кажется историей «Тысячи и одной ночи»…
Элемент неожиданности
Бэтмен.
В интервью Палта подчеркивает, что любимый его прием – это элемент неожиданности, удивление, вызванное у зрителя. Но все же смелое чувство юмора и комизм ситуаций – не главное для него как для художника. Своей основной целью он называет возрождение интереса к самому жанру восточной миниатюры.
Крестный отец. Начало.
Палта демонстрирует, что забытое искусство еще полно возможностей. По словам художника, когда-то контакт турецкой культуры с западноевропейской послужил причиной угасания традиционных искусств его родной страны. Теперь же он мечтает вернуть османской миниатюре былую славу – снова через контакт с европейским (а теперь уже и американским) массовым искусством.
Возрождение почти забытых традиций - одно из самых перспективных направлений в современном искусстве.
Компьютер вместо кисти
Терминатор.
В творчестве Мурата современны не только сюжеты, но и технологии. Свои идеи он воплощает в цифровом формате, но не обходится и без рукотворной графики. Сначала художник делает набросок в своем скетчбуке, затем сканирует его и обрабатывает в графическом редакторе. Там он не только раскрашивает изображение и уточняет контур, но и добавляет натуралистичные текстуры, эффект старины, повреждения. Так впечатление от работ становится еще более сложным, ведь зритель воспринимает их поначалу как фотографии произведений искусства, которым несколько сотен лет. Для участия в выставках Мурат печатает свои работы на принтере с использованием высококачественных пигментных чернил.
Играй, как ребенок
За последнее время Палта создал несколько иллюстраций, посвященных известным компьютерным играм. Сам он – большой поклонник игровой индустрии. Для него игра – это не только и не столько развлечение, не попытка убить время, а возможность поучиться чему-то новому. В широком смысле игра – его главный творческий метод. «Посмотрите, как играют дети – они вытряхивают все игрушки из коробки и сочиняют собственные сюжеты, где Барби сражается с Вольтроном, а потом они создают семью с Хи-меном».
От игры к политике
Боги, существа и люди.
В параллельной программе 16-й Стамбульской биеннале он представил серию работ, гораздо более сложных, насыщенных и детализированных, чем ранее, где соединил известные образы из популярной культуры, компьютерных игр, индустрии развлечений и традиционной османской миниатюры. Теперь это уже не интерпретации узнаваемых кадров из кино, это целые истории, многослойные, наполненные символами и скрытыми посланиями. Призрак въезжает в туннель на американских горках, Марио из известной игры взирает с облаков, люди в исторических костюмах толпятся в очереди в Диснейленде…
Веселая ярмарка.
Некогда известный как автор забавных картинок о звездных войнах, теперь Палта высказывается на тему страхов, цифровизации, культурной идентичности. После попытки государственного переворота в Турции в иллюстрациях художника появились политические мотивы – его собственный протест против цензуры, преследований и религиозного давления на общество.
Несмотря на популярность иллюстраций Мурата, критики неоднократно отмечали, что такая постмодернистская игра в сочетание несочетаемого не может длиться долго. Впрочем, и сам он был полон сомнений, однако понимал, что выход – в более глубоком изучении культуры родной страны. Ведь национальное турецкое искусство – это не только миниатюра, но и ювелирное ремесло, архитектура, живопись, музыка… Сегодня в планах Мурата снять собственный фильм или хотя бы выступить в качестве сценариста.
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