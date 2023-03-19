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Художник рисует персонажей западных фильмов в стиле турецкой миниатюры: Мурат Палта


Художник рисует персонажей западных фильмов в стиле турецкой миниатюры: Мурат Палта


Изысканные орнаменты османской миниатюры, грозные янычары, султаны в тюрбанах и пестрых халатах… Но постойте – все кажется смутно знакомым! То в руках у персонажей возникнут световые мечи, то промелькнет в фоне знакомый символ в форме летучей мыши… Это турецкий художник Мурат Палта шутит со зрителем, переиначивая известные сюжеты и сцены в духе традиционного искусства – и его работы хочется рассматривать бесконечно.

Мурат Палта: начало


Османские звездные войны.

Османские звездные войны.

 

Мурат Палта ворвался в мир современного искусства несколько лет назад, возникнув словно из ниоткуда – первой крупной выставкой с его участием стал фестиваль миниатюры в Алжире в 2013 году, где он некоторое время обучался древнему искусству миниатюры. И почти сразу после этого молодой человек наделал шума своими иллюстрациями в Лондоне.
Османские звездные войны.

Османские звездные войны.

 

Графический дизайнер родом из Стамбула, он уже в студенческие годы начал сомневаться в правильности выбранного профессионального пути. Мурат увлекся традиционным турецким искусством и увидел в старинной миниатюре огромный потенциал. Совмещение нескольких сюжетов, иерархия персонажей, отсутствие перспективы и обилие орнаментов стали для него отправной точкой в собственном творчестве. Сначала был дипломный проект в университете. Вдохновляясь «Шахнаме», памятником персидской литературы, Палта создал «Османские звездные войны», серию иллюстраций, где узнаваемые образы представали в узнаваемом же антураже, но сочетание персонажей культовой фантастической саги и традиционной стилистики вызывало целую гамму чувств – от восторга до возмущения. Магистр Йода и Дарт Вейдер облачились в османские одежды – древний мудрец и жестокий султан. Принцесса Лея и Люк Скайуокер сталкиваются с врагами на фоне старинной турецкой архитектуры и пестрых ковров…

Мурат Палта покоряет мир


Властелин колец. Фрагмент.

Властелин колец. Фрагмент.

 

А потом была лавина публикаций в прессе, персональные выставки в Европе и России (не говоря уже о родной Турции)… Художнику было всего двадцать три года, когда мировое художественное сообщество оценило его творческие эксперименты, а фотографии работ разлетелись по всему интернету.
Марс атакует.

Марс атакует.


Сияние. Титаник.

Сияние. Титаник.

 

Такая ранняя слава, в общем-то, даже не особенно его обрадовала – одни относились к молодому художнику с недоверием (вот выскочка!), другие резонно задавались вопросом – а что же дальше? Вслед за «Османскими звездными войнами» последовали другие «пересказы» известных кинематографических сюжетов, а затем пришло время и западноевропейской литературы.
Маленький принц. Фрагмент.

Маленький принц. Фрагмент.


Птицы (Дафна Дюморье).

Птицы (Дафна Дюморье).

 

Тут «под руку» Мурату подвернулись Оруэлл, Экзюпери, Брэдбери, Кинг. Набоковская Лолита наслаждается летним днем возле фонтана, Маленький Принц увенчал голову чалмой, а мрачный сюжет романа «1984» кажется историей «Тысячи и одной ночи»…

Элемент неожиданности


Бэтмен.

Бэтмен.

 

В интервью Палта подчеркивает, что любимый его прием – это элемент неожиданности, удивление, вызванное у зрителя. Но все же смелое чувство юмора и комизм ситуаций – не главное для него как для художника. Своей основной целью он называет возрождение интереса к самому жанру восточной миниатюры.
Крестный отец. Начало.

Крестный отец. Начало.

 

Палта демонстрирует, что забытое искусство еще полно возможностей. По словам художника, когда-то контакт турецкой культуры с западноевропейской послужил причиной угасания традиционных искусств его родной страны. Теперь же он мечтает вернуть османской миниатюре былую славу – снова через контакт с европейским (а теперь уже и американским) массовым искусством.

Возрождение почти забытых традиций - одно из самых перспективных направлений в современном искусстве.

Компьютер вместо кисти


Терминатор.

Терминатор.

 

В творчестве Мурата современны не только сюжеты, но и технологии. Свои идеи он воплощает в цифровом формате, но не обходится и без рукотворной графики. Сначала художник делает набросок в своем скетчбуке, затем сканирует его и обрабатывает в графическом редакторе. Там он не только раскрашивает изображение и уточняет контур, но и добавляет натуралистичные текстуры, эффект старины, повреждения. Так впечатление от работ становится еще более сложным, ведь зритель воспринимает их поначалу как фотографии произведений искусства, которым несколько сотен лет. Для участия в выставках Мурат печатает свои работы на принтере с использованием высококачественных пигментных чернил.

Играй, как ребенок


За последнее время Палта создал несколько иллюстраций, посвященных известным компьютерным играм. Сам он – большой поклонник игровой индустрии. Для него игра – это не только и не столько развлечение, не попытка убить время, а возможность поучиться чему-то новому. В широком смысле игра – его главный творческий метод. «Посмотрите, как играют дети – они вытряхивают все игрушки из коробки и сочиняют собственные сюжеты, где Барби сражается с Вольтроном, а потом они создают семью с Хи-меном».

От игры к политике


Боги, существа и люди.

Боги, существа и люди.

 

В параллельной программе 16-й Стамбульской биеннале он представил серию работ, гораздо более сложных, насыщенных и детализированных, чем ранее, где соединил известные образы из популярной культуры, компьютерных игр, индустрии развлечений и традиционной османской миниатюры. Теперь это уже не интерпретации узнаваемых кадров из кино, это целые истории, многослойные, наполненные символами и скрытыми посланиями. Призрак въезжает в туннель на американских горках, Марио из известной игры взирает с облаков, люди в исторических костюмах толпятся в очереди в Диснейленде…
Веселая ярмарка.

Веселая ярмарка.

 

Некогда известный как автор забавных картинок о звездных войнах, теперь Палта высказывается на тему страхов, цифровизации, культурной идентичности. После попытки государственного переворота в Турции в иллюстрациях художника появились политические мотивы – его собственный протест против цензуры, преследований и религиозного давления на общество.

Несмотря на популярность иллюстраций Мурата, критики неоднократно отмечали, что такая постмодернистская игра в сочетание несочетаемого не может длиться долго. Впрочем, и сам он был полон сомнений, однако понимал, что выход – в более глубоком изучении культуры родной страны. Ведь национальное турецкое искусство – это не только миниатюра, но и ювелирное ремесло, архитектура, живопись, музыка… Сегодня в планах Мурата снять собственный фильм или хотя бы выступить в качестве сценариста.

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Художник рисует персонажей западных фильмов в стиле турецкой миниатюры: Мурат Палта

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Художник рисует персонажей западных фильмов в стиле турецкой миниатюры: Мурат ПалтаПодписаться на мой Instagram
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