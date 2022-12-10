Съедобные свечи для праздничного стола

Закуски — неотъемлемая часть любого новогоднего застолья. И вместо того чтобы готовить банальные бутерброды, которые смотрятся непрезентабельно, предлагаем в этом году приготовить очень красивую, но при этом простую в исполнении закуску в форме свечей.

Начинки для этой закуски могут быть абсолютно любыми: сыр, орехи и даже различные салаты. Можно использовать разные наполнители для свечей на одном блюде, чтобы немного развлечь гостей.







Для приготовления понадобится:



мягкий тостовый хлеб 4-5 ломтиков;



сыр рикотта — 250 г;



кокосовая стружка;





начинка для закусок по вашему желанию.



Обрежьте корочки у тостового хлеба и аккуратно раскатайте мякоть в тонкий пласт. Размер свечей может быть абсолютно любым, по вашему желанию. Красиво на праздничном столе будут смотреться композиции из свечей разной высоты и диаметра.







Накрутите хлебную мякоть на конусы, обернутые фольгой и закрепите заготовки с помощью зубочисток.







Выпекайте заготовки в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Аккуратно снимите хлебные трубочки с конусов и удалите зубочистки.







Смажьте основание будущих свечей рикоттой или творожным сыром.







Каждую заготовку обваляйте в кокосовой стружке.







На блюдо, в котором закуска будет подаваться на стол, нанесите небольшое количество рикотты. Поставьте на сыр свечи.







Наполните свечи разными наполнителями. Оформите каждую свечу пламенем из красного сладкого перца и зубочисток, и красивая закуска, которая станет прекрасным украшением праздничного стола будет готова. Для дополнительного оформления блюда можно использовать микрозелень и яркую гирлянду.







