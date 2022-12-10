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Съедобные свечи для праздничного стола

Закуски — неотъемлемая часть любого новогоднего застолья. И вместо того чтобы готовить банальные бутерброды, которые смотрятся непрезентабельно, предлагаем в этом году приготовить очень красивую, но при этом простую в исполнении закуску в форме свечей.
Начинки для этой закуски могут быть абсолютно любыми: сыр, орехи и даже различные салаты. Можно использовать разные наполнители для свечей на одном блюде, чтобы немного развлечь гостей.

Съедобные свечи для праздничного стола

Для приготовления понадобится:

мягкий тостовый хлеб 4-5 ломтиков;

сыр рикотта — 250 г;

кокосовая стружка;


начинка для закусок по вашему желанию.

Обрежьте корочки у тостового хлеба и аккуратно раскатайте мякоть в тонкий пласт. Размер свечей может быть абсолютно любым, по вашему желанию. Красиво на праздничном столе будут смотреться композиции из свечей разной высоты и диаметра.

Съедобные свечи для праздничного стола

Накрутите хлебную мякоть на конусы, обернутые фольгой и закрепите заготовки с помощью зубочисток.

Съедобные свечи для праздничного стола

Выпекайте заготовки в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Аккуратно снимите хлебные трубочки с конусов и удалите зубочистки.

Съедобные свечи для праздничного стола

Смажьте основание будущих свечей рикоттой или творожным сыром.

Съедобные свечи для праздничного стола

Каждую заготовку обваляйте в кокосовой стружке.

Съедобные свечи для праздничного стола

На блюдо, в котором закуска будет подаваться на стол, нанесите небольшое количество рикотты. Поставьте на сыр свечи.

Съедобные свечи для праздничного стола

Наполните свечи разными наполнителями. Оформите каждую свечу пламенем из красного сладкого перца и зубочисток, и красивая закуска, которая станет прекрасным украшением праздничного стола будет готова. Для дополнительного оформления блюда можно использовать микрозелень и яркую гирлянду.

Съедобные свечи для праздничного стола

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