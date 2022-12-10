Закуски — неотъемлемая часть любого новогоднего застолья. И вместо того чтобы готовить банальные бутерброды, которые смотрятся непрезентабельно, предлагаем в этом году приготовить очень красивую, но при этом простую в исполнении закуску в форме свечей.
Начинки для этой закуски могут быть абсолютно любыми: сыр, орехи и даже различные салаты. Можно использовать разные наполнители для свечей на одном блюде, чтобы немного развлечь гостей.
Для приготовления понадобится:
мягкий тостовый хлеб 4-5 ломтиков;
сыр рикотта — 250 г;
кокосовая стружка;
начинка для закусок по вашему желанию.
Обрежьте корочки у тостового хлеба и аккуратно раскатайте мякоть в тонкий пласт. Размер свечей может быть абсолютно любым, по вашему желанию. Красиво на праздничном столе будут смотреться композиции из свечей разной высоты и диаметра.
Накрутите хлебную мякоть на конусы, обернутые фольгой и закрепите заготовки с помощью зубочисток.
Выпекайте заготовки в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Аккуратно снимите хлебные трубочки с конусов и удалите зубочистки.
Смажьте основание будущих свечей рикоттой или творожным сыром.
Каждую заготовку обваляйте в кокосовой стружке.
На блюдо, в котором закуска будет подаваться на стол, нанесите небольшое количество рикотты. Поставьте на сыр свечи.
Наполните свечи разными наполнителями. Оформите каждую свечу пламенем из красного сладкого перца и зубочисток, и красивая закуска, которая станет прекрасным украшением праздничного стола будет готова. Для дополнительного оформления блюда можно использовать микрозелень и яркую гирлянду.
Съедобные свечи для праздничного стола
Закуски — неотъемлемая часть любого новогоднего застолья. И вместо того чтобы готовить банальные бутерброды, которые смотрятся непрезентабельно, предлагаем в этом году приготовить очень красивую, но при этом простую в исполнении закуску в форме свечей.
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