Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова, пропитанные духом времени

Ностальгические советские натюрморты Александра Сенникова.
Фотографии Александра Сенникова равнодушными не оставят никого, во всяком случае из тех людей, кто родился и жил в СССР. Парное молоко в алюминиевой кружке, хлеб с вареньем, блины, совсем неэлектрическая мясорубка... Этому фотографу удалось создать натюрморты, пропитанные духом времени.
1. «В рабочий полдень»
Нехитрый обед рабочего.
2. «Про стирку»
Некоторые предметы быта практически вышли из обихода.
3. «Алюминиевая кружка, хлеб и тушёнка»
Предметы, которые пробуждают память.
4. «Арифмометр»
Механическая машинка для исключительно точных вычислений.
5. «Замена ниппеля»
Ремонт велосипеда в домашних условиях.
6. «Блины с вареньем»
… и молоко из алюминиевого бидончика.
7. «Сушеная рыба, пиво и сигареты»
Советский натюрморт.
8. «Исполнительный лист»
Неприятная неожиданность.
9. «Про коньки»
В ожидании зимних развлечений.
10. «Подготовка к празднику»
Пришло время для деда Мороза из ваты и стеклянных игрушек из старого посылочного ящика.
11. «Будет настойка»
Подготовительные работы.
12. «Вдохновенный труд миллионов»
Главные вечерние новости.
13. «Отрывной календарь»
Простые и привычные вещи в домашней обстановке.
14. «Отец вернулся»
Востановленные кусочки прошлого.
15. «Жизнерадостный» овощ»
Осеннее настроение посреди зимы.
16. «Кубик Рубика»
Загадка пластмассовой головоломки.
17. «Монохром»
В трудные времена.
18. «Хлеб с вареньем»
Бутерброд из далекого детства.
19. «Возвращение из поездки»
Бессменные сопровождающие.
20. «Старые письма»
Слова из прошлого на пожелтевших страницах.
21. «Верстак»
…и дымок с запахом канифоли над паяльником.
22. «Вечернее чтение»
...с ароматом сирени.
23. «Человек в космосе»
Знаменательное событие – главная тема номера!
24. «Нежданное письмо»
Весточка от сына.
25. «Немного о прошлом»
Неумолимый бег времени.
26. «Макароны»
Авоська с покупками.
27. «Иголки, нитки и пуговицы»
Новая жизнь старых вещей.
28. «Красная авоська»
Возвращение с покупками из гастронома.
29. «Воспоминания в день рождения»
Старые семейные фотографии.
30. «Коллектив коммунистического труда»
Обычный советский рабочий стол.
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