История бутылочной почты

Пожалуй, многие слышали о посланиях в бутылках. Это экзотический способ передачи сообщения, когда отправитель не может быть уверен, что его вообще получат. Считается, что бутылочная почта существует лишь в романтических произведениях, но это далеко не так. Подобным образом отправляют письма уже много столетий. С «почтой Нептуна» связано множество интригующих и занимательных историй.









Появление бутылочной почты

Сообщения в бутылке и художественная литература

Бутылки-донесения и последние свидетели трагедий

Бутылка-рекордсмен

Как «почта Нептуна» помогает найти любовь

Бутылочная почта в исследовательских целях