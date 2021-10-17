С нами не соскучишься!

7 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Бред британских "учоных"Узнать альфа-мужч...
  • Aнатолий Райков
    Плохой учитель оказался автор советов.Самое мудрое решение надо пригласить для этого специалиста не ниже второё групп...Рабочие хитрости ...
  • Сергей
    Был у меня учитель математики в школе такой себе по фамилии Дорфман, кучерявый губашлепистый еврей, ох и презирал он ...Антисемитизм в СС...

Чем подкормить домашние цветы, чтобы пышно цвели

Комнатные цветы — настоящее украшение для любого жилища. Но при выборе растений человек в первую очередь смотрит на их чарующий вид, а только потом задумывается о правильном уходе и подходящих условиях содержания.
Да и следует знать, чем подкормить домашние цветы, чтобы они не чахли, не сохли и не покрывались странными пятнами.
Чем подкормить домашние цветы, чтобы пышно цвели

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ



Чтобы цветы оставались здоровыми и крепкими, им следует обеспечить подходящие условия. И тут нужно учитывать как минимум два важнейших фактора: температуру и влажность воздуха в помещении. А чтобы каждое растение радовало глаз, его нужно правильно подкармливать. И что же в таком случае советуют использовать опытные флористы?

Вода


Очевидный пункт, но не напомнить о нём нельзя. Ведь начинающие цветоводы довольно легкомысленно относятся к поливу растений. Хотя для любого цветка вода — главное условие для жизни. А потому к поливу нужно относиться ответственно, не забывая учитывать индивидуальные потребности каждого растения.
Чем подкормить домашние цветы, чтобы пышно цвели

Древесная зола


Флористы советуют взять на вооружение это вещество, чтобы успешно проводить профилактику болезней растений. Просто возьми 100–150 г древесной золы разведи в 10-литровом ведре воды, перемешай и оставь в укромном месте.
Поливать этим средством растения нужно не чаще раза в месяц. Перед поливом средство не забудь снова перемешать.
Чем подкормить домашние цветы, чтобы пышно цвели

Цитрусовые корки


Корки любых цитрусовых или гранатов тоже можно превратить в подкормку для домашних цветов. Попросту залей эти отходы кипятком (воды должно быть примерно в 2 раза больше) и дай сутки настояться. Затем корки выбрось, а настоем обильно полей растения.

Чем подкормить домашние цветы, чтобы пышно цвели

Какие средства особенно хороши


Касторовое масло


Хорошее средство для подкормки цветущих растений. Средство готовится довольно просто: 1 чайную ложку касторового масла добавляют в литровую банку воды. После полива такой жидкостью домашние цветы не болеют и дольше радуют хозяев пышным цветом.Сок алоэ
Один из лучших природных стимуляторов для роста комнатных растений. А всего лишь нужно добавить в пол-литровую банку воды чайную ложку сока и перемешать. Средство используют один или два раза в неделю для корневой подкормки. Стоит попробовать, чтобы результат радовал взор.
Чем подкормить домашние цветы, чтобы пышно цвели

Молоко


Удивительно, что флористы советуют использовать молоко для полива. Но в действительности на литр воды нужна всего чайная ложка молока: именно таким раствором поливают комнатные растения. А вот для того, чтобы протирать листья, используют более концентрированное средство, где воды берется всего в 10 раз больше, чем молока. Такая процедура делает листочки блестящими и свежими.

Чем подкормить домашние цветы, чтобы пышно цвели
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Растениясредство
Обсудить

Картина дня

наверх