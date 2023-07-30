10 древних медицинских практик, которые холодят кровь

Врачебная помощь.
Современные люди привыкли безоговорочно доверять медицине и полагаются на помощь врачей и при обычном насморке, и в случае с тяжелыми болезнями. Но бывало и такое время, когда вирусы уничтожали целые народы, а медицинская помощь была, скорее, чередой проб и ошибок, в которой выживали сильнейшие.
1. Кровопускание
Жуткая медицинская практика: кровопускание.
Кровопускание - старая, жуткая медицинская практика, которая существует уже тысячелетия. Заключалась она в том, что врач «пускал кровь» живому пациенту, чтобы вылечить у него какую-то болезнь. Иногда кровопускание помогало людям бороться с различными заболеваниями (например, людям с ожирением из-за проблем обмена веществ). Но, как правило, оно наносило больше вреда, чем помогало.
Процедура была достаточно проста: врач брал ланцет, нож, бритву или любой острый предмет и разрезал вену (обычно на руке пациента). Затем врач ставил под руку пациента ведро, в которое лилась кровь. Обычным следствием было просто истощение крови и так страдающей жертвы и дальнейшее ослабление ее иммунной системы.
2. Пластическая хирургия
Жуткая медицинская практика: пластическая хирургия.
На Западе в современные дни пластическая хирургия стала уже обычной практикой. Немного обезболивающего, пару часов и вуаля - человек может выглядеть так, как он всегда хотел. Но такая операция не всегда была легкой практикой. Даже в древней истории встречаются доказательства ринопластики (хирургии носа) и других форм пластической и косметической хирургии.
Древние люди в Индии особенно любили различные пластические операции, даже практиковали операцию по уменьшению размера груди. Все это делали с помощью острых камней, ножей или других предметов, которые могли бы удалить плоть с пациента...без использования современных обезболивающих средств. В древнеииндийском трактате «Сушрута-самхита», датирующемся примерно 600 г. до н.э., описывает такую практику. Также имеются данные о пластической хирургии еще в 7000 году до нашей эры задолго до изобретения местных анестетиков.
3. Трефинация
Жуткая медицинская практика: трефинация.
Трефинация - одна из старейших медицинских процедур всех времен. По сути, это первая известная операция, которая подразумевала просверливание отверстия в голове человека и дальнейшего изучения мозговой ткани. Эта практика возникла уже в эпоху неолита, а ее свидетельства появились в 7000 году до нашей эры.
Древние греки даже изобрели целую науку, посвященную данной практике. Хотя эта процедура сегодня ужасает, травмы на поле битвы в Древней Греции были гораздо более жестокими. Поэтому возможность удалить кусок треснувшей кости из черепа или слить кровь, скопившуюся после травмы головы на мозгу, могли фактически спасти пациента.
Позже в истории эта практика использовалась для «освобождения от демонов» предположительно одержимых людей (посредством отверстия в черепе «демонам предоставляли путь для выхода из человека»). Но самое страшное из этого всего - множество доказательств того, что трефинация и трепанация были обычной практикой даже при отсутствии травмы головы. Древние делали это и со здоровыми людьми.
4. Контроль рождаемости с помощью сильфия
Жуткая медицинская практика: контроль рождаемости с помощью сильфия.
Когда греки не сверлили отверстия в головах людей и не завоевывали все Средиземноморье, они были озабочены другими медицинскими проблемами. Одним из самых насущных вопросов было обнаружение или изобретение противозачаточных средств для предотвращения беременности.
Древние греки использовали растение под названием сильфий (оно довольно сильно похоже на подсолнечник), которое в то время использовалось в качестве лекарства. В качестве противозачаточного средства сильфий помещали во влагалище с помощью довольно странного аппликатора. Древние пропитывали кусок шерсти соком растения, засовывали его в женское влагалище и надеялись на лучшее.
5. Женское обрезание
Жуткая медицинская практика: женское обрезание.
К сожалению, эта процедура по-прежнему существует и сегодня, хотя Организация Объединенных Наций призывает к полному искоренению современных калечащих операций на женских половых органах. Женское обрезание было широко распространено на протяжении тысячелетий. Геродот описывал подобную процедуру в Древнем Египте уже в 500 году до нашей эры.
На протяжении всей истории эта варварская практика проводилась по-разному по различным причинам. Методы варьировались от отрезания кончика клитора до полного удаления клитора и половых губ и даже того, что называли «обрезанием фараонов» (при нем полностью удаляли клитор и половые губы, а оставшуюся плоть с обеих сторон растягивали над влагалищем и сшивали вместе).
Оставляли небольшое отверстие для мочеиспускания и высвобождения менструальной крови. Причины этих видов операций варьируются от религиозных до предполагаемых обрядов инициации. Часто эти процедуры навязывали женщинам и девочкам в качестве способа сохранить целомудрие или усилить сексуальное удовольствие для мужчин.
6. Обратное обрезание
Жуткая медицинская практика: «Обратное обрезание».
Да, все верно. Обратное обрезание (точнее восстановление обрезанной крайней плоти) существует в течение тысяч лет, и это звучит ужасно. В Древнем Риме была довольно популярна косметическая хирургия, включая удаление различных типов аномалий кожи и все, что выглядело уродливым для этой культуры. Значительная часть современных знаний об обычаях тех времен исходит от Авла Корнелия Цельса.
Хотя он написал много трудов за свою жизнь, выживают только его медицинские работы. В древнегреческом и римском обществе обрезание было необычным явлением и могло помешать социальным отношениям. Но Цельс описал способ «исправить это». Для начала, сразу же стоит упомянуть, что подобное делали задолго до появления современных обезболивающих.
Верхнюю плоть за головкой обрезанного полового органа захватывали, растягивали до тех пор, пока она не закрывала головку, а затем связывали. После этого кожу, покрывающую пенис прямо перед лобком, надрезали по кругу до тех пор, пока пенис не обнажался, и стягивали кожу, как перчатку по направлению к головке. А перед лобком должна была нарасти новая кожа.
7. Ртуть
Жуткая медицинская практика: ртуть.
Битва с сифилисом продолжалась в течение тысячелетий и унесла много жизней. В ходе этой трагической «гонки вооружений» между человеком и бактериями было разработано множество способов победить эту болезнь. Именно сифилис превратил некогда могущественного гангстера Аль Капоне в человека с сильно пошатнувшимся здоровьем и расстройствами сознания, хотя он и был одним из первых людей, которых начали лечить пенициллином.
Просто для Капоне лекарство появилось слишком поздно. Симптомы сифилиса - красновато-бурые язвы, которые покрывают тело сыпью; язвы во рту, анусе или влагалище; опухшие гланды; головные боли; неврологические проблемы; инфекции в мембранах, окружающих мозг; глухота; слабоумие; инсульт и многое другое. Ртуть — жидкий металл, о вреде которого для организма сегодня знает, пожалуй, каждый.
Когда человек подвергается ее воздействию, ртуть атакует центральную нервную систему как нейротоксин. Ее эффекты почти немедленны и могут включать тошноту, рвоту, диарею, дезориентацию, расстройства зрения, проблемы с дыханием, онемение конечностей, неспособность говорить или слышать, искажение речи или слуха, сыпь на коже, беспокойство, язвы на коже, выпадение зубов, безумие, паралич и смерть. Его воздействие на организм человека мгновенно и неумолимо.
Но как сифилис связан со ртутью. До 1920-х годов лечение сифилиса заключалось в том, что человека опускали в ртуть, пытаясь вылечить его, при этом даже зная, что подобное приведет к боли и часто смерти. Пациенты утверждали, что «лечение» в этом случае было хуже, чем болезнь. Сегодня археологи находят скелеты европейцев, датируемые периодом, когда сифилис лечили ртутью, которые имеют значительные повреждения от этого металла.
8. Кровь мертвых гладиаторов
Жуткая медицинская практика: лечение кровью мертвых гладиаторов.
Рим был очень выдающейся цивилизацией древнего мира. В какой-то момент империя охватывала всю территорию Средиземного моря и простиралась за ее пределы. В Риме были самые передовые технологии на тот день, а также непобедимая армия, которая приводила в страх весь мир. Логично было бы предположить, что такая развитая цивилизация развила бы передовую медицину. В ряде случаев это и было так. Но существовали и причудливые методы лечения различных болезней.
Эпилепсия - страшная болезнь, которая поражает людей во всем мире с древних времен. К счастью, современная медицина уже умеет более или менее успешно справляться с ней. В древнем Риме эпилепсию лечили путем... питья крови мертвых гладиаторов. Впоследствии Рим запретил гладиаторские бои, и эпилепсию начали лечить кровью казненных людей, особенно тех, которых обезглавили.
9. Каннибализм
Жуткая медицинская практика: каннибализм.
Билл Шутт, зоолог из Лонг-Айлендского университета, говорит, что каннибализм совершенно естественен. Он считает, что такое поведение является понятным и предсказуемым, когда потребность в пище становится больше, чем переживания и страх съесть другого человека. Теперь все знают, что разные культуры практиковали каннибализм по религиозным соображениям, а также по причине нехватки еды. Но много раз в истории каннибализм рассматривался как целительный.
Даже после Возрождения каннибализм в качестве медицинской практики продолжал существовать в предположительно цивилизованной Европе. По словам ученых Смитсоновского института, английский король Карл II постоянно пил «королевские капли» - смесь измельченного человеческого черепа и алкоголя. В эпоху Возрождения так называемые лекари размалывали в порошок египетские мумии (часто краденые) и продавали их как лекарство от различных болезней.
10. Табачный дым
Жуткая медицинская практика: лечение табачным дымом.
Клизмы из табачного дыма были дико популярной медицинской практикой для лечения различных заболеваний в XVII и XVIII веках. Тогда существовало много комплектов и приспособлений, специально предназначенных для подобной практики, чтобы врачи могли «спокойно и мягко вдувать табачный дым в задний проход пациента».
Первоначально это использовалось, чтобы попытаться реанимировать утопленников, но позже также начало применяться для лечения брюшного тифа, боли в животе и многого другого. Табачная клизма была первой процедурой, когда пытались спасти мертвых или умирающих. Если это не удавалось, врачи прибегали к искусственному дыханию.
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