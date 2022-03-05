10 весьма распространённых, но далёких от реальности мифов о монахах Шаолиня

Дисциплина как путь к свободе.
Легенды о монахах Шаолиня начали возникать с тех самых пор, как в 496 году нашей эры император Китая официально основал этот орден. Некоторые из этих легенд стали весьма популярны, хотя и не соответствуют действительности. В этом обзоре мы развеем главную «десятку» мифов, которыми овеяны монахи-буддисты.
1. Техника боя
Большая часть боевой техники была позаимствована у индийских животных.
Боевые приемы кунг-фу пользуются огромным уважением в Китае, но на самом деле ученые считают, что они индийские по происхождению. Предполагается, что однажды в район храма Шаолинь пришел гуру и показал монахам боевые приемы, которые он смоделировал на основании движений животных (теоретически, чтобы придать организации более природный и натуралистический характер).
Однако, многие историки полагают, что традиции Шаолиня происходят из более «приземленных» источников. Организация начиналась, по сути, как частная армия, а боевые техники были разработаны внутри нее самой. Немного менее приятно представлять шаолинцев, как просто отряд наемников, которым он был изначально, но затем обрел религиозный ракурс. Но, по крайней мере, это немного более обоснованно и правдоподобно.
2. Монахи спасли императора
Император Тан Тай-цзун.
Одна из ранних (и, следовательно, более надуманных) легенд относится к событию, которое предположительно произошло около 621 г.н.э. Император Тан Тай-цзун осаждал город повстанцев, когда прибыла еще одна повстанческая армия численностью 300 000 человек. Он попросил помощи у Шаолиня и получил всего тринадцать воинов.
Эти 13 человек совершили ключевую атаку в решающий момент в последующем сражении, чем спасли армию от поражения. Конечно, трудно представить, как в битве, в которой участвовали сотни тысяч солдат, тринадцать человек могли решить ее исход.
3. «Деревянные солдаты Шаолиня»
Учебный лабиринт с ловушками «Деревянные солдаты Шаолиня».
Суровость обучения в Шаолине, естественно, обросла преувеличенными историями, особенно в том, что касается заключительного экзамена. Появился миф о том, что под храмом был лабиринт с деревянными манекенами, который проходили ученики.
Молодым монахам нужно было пройти через коридор с множеством вращающихся деревянных столбов, из которых на разной высоте торчали брусья разной длины. В этом лабиринте должно было 36 различных манекенов, причем их горизонтальные брусья были оснащены смертоносными лезвиями.
4. Бог Вапрапни
Учебный бой монахов.
Вапрапни был индуистским богом, которому поклонялись в Шаолине, и с ним связана особо странная история, датируемая седьмым веком нашей эры. В монастыре жил монах по имени Шенгчу, над которым все издевались. Он просил Вапрапни о помощи в течение шести дней, пока тот наконец не появился Вапрапни и не заставил съесть монаха мясо, что было табу для шаолиньцев.
Но за это преступное деяние Шенгчу получил огромную силу и отомстил всем обидчикам. Остается загадкой, почему в традициях Шаолиня сохранилась история о вознаграждении за то, что человек предал свои обеты исключительно из мелких личных интересов.
5. «Красные повязки»
Подвиг Цзи Нау Лу.
В середине VI века монахи Шаолиня столкнулись с восстанием группы людей, называемой «Красными повязками». В какой-то момент основная часть монахов была отозвана из их храма, на который в это время напали (храм защищали лишь люди из обслуги).
Одним из них был повар по имени Цзи Нау Лу, который втайне от всех изучал боевые искусства Шаолиня. Он схватил большое горящее полено и с помощью боевых техник, которые подсмотрел ранее у монахов, разогнал врагов. Некоторые версии легенды рассказывают, что повар и вовсе был великаном.
6. Игла сквозь стекло
7. Принц Бодхидхарма
Необычный способ присоединиться к монахам.
Из шестого века дошла еще одна впечатляющая легенда. Индийский принц по имени Бодхидхарма (также известен под именем Дамо) эмигрировал в Китай, где буквально возненавидел эту страну и храм Шаолинь. После предсказуемого отчуждения всех окружающих он отправился в ближайшую пещеру и начал сеанс медитации, в которой хотел найти просветление, чтобы доказать недостатки Шаолиня.
Согласно некоторым легендам, медитация растянулась на девять лунных циклов. Другие предания гласят, что она длилась девять лет. Что бы это ни было, это впечатлило монастырь настолько, что Бодхидхарму не только пустили в Шаолинь, но даже выделили ему отдельную комнату.
8. Происхождение чайных кустарников
Странное происхождение чайных кустарников.
Это относится к тому же событию, которое произошло в мифе №5, но оно настолько странное, что заслуживает отдельного упоминания. Итак, индийский принц- иммигрант провел девять лет в медитации в пещере, чтобы созерцать недостатки монастыря Шаолинь. По-видимому, это было девять очень трудных лет, так как на седьмой год он уснул беспробудным сном.
Поэтому он отрезал свои собственные веки, чтобы подобного не повторилось. Когда его отрезанные веки упали на землю, они превратились в первые чайные кусты. Предположительно, так природа вознаградила его жертву. Вероятно, настоящая причина, по которой это было придумано, состояла в том, что подобная неаппетитная легенда должна была отбить у монахов желание пить чай.
9. Подземный побег
Японские пираты.
В середине шестнадцатого века монастырь призван защищать Китай от набегов японских пиратов. В итоге 120 воинов из Шаолиня, вооруженные 15-килограммовыми шестами, сражались с японцами в четырех битвах. В первых 3 сражениях гибло не более 4 монахов, но в четвертой шаолиньцы были почти уничтожены из-за плохого командования.
Выжили только 3 монаха, которые, чтобы спастись, закопались в землю и дышали через бамбуковые трубочки. Затем под покровом ночи они ускользнули из вражеского стана.
10. Уход из монастыря
Тренировка шаолиньских монахов.
Покинуть братство с почетом было нелегко. Фактически была разработана система, которая была связана с боевыми практиками (чего другого можно было ожидать от Шаолиня). Три монаха, желающие покинуть монастырь, собирались вместе, а затем сражались против восемнадцати других.
Странная практика... ведь каждый раз, когда трое монахов покидали Шаолинь, это означало, что, скорее всего, монастырь лишался самых лучших бойцов, а остальные восемнадцать, должно быть, были очень сильно унижены.
БОНУС
Шаолиньский монах.
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