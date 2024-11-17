Совершенно неожиданное происхождение повседневных вещей

Многие привычные для нас вещи окружают нас в повседневной жизни гораздо дольше, чем мы можем себе представить. Какие-то вещи, которые мы сегодня считаем само собой разумеющимися, претерпели невероятные изменения. И некоторые из них, когда только впервые появились, использовались в совершенно противоположных целях, нежели мы используем их сегодня.
10. Беговая дорожка раньше использовалась для наказания преступников
Если вы когда-нибудь бегали в тренажёрном зале и думали: «Это пытка!», то вы были гораздо ближе к правде, чем это может показаться. Беговые дорожки, правда, не в том виде, в котором мы знаем их сейчас, изначально строились для того, чтобы заставить людей испытывать страдания.
Первая беговая дорожка была построена в 1818 году английским инженером-строителем Уильямом Кубиттом (William Cubitt). Это был деревянный цилиндр с перилами, который работал наподобие колеса для хомячка, заставляя идущих по нему оставаться на одном месте. Кубитт устанавливал такие беговые дорожки в тюрьмах, где осуждённых преступников заставляли по ним ходить до 10 часов в день.
Спустя время тюремщики поняли, что беговые дорожки можно подсоединить к зерновым дробилкам и водяным насосам, чтобы заключённые работали в качестве дешёвого источника энергии. Вскоре беговые дорожки появились в тюрьмах по всей Великобритании, а некоторые даже оказались в тюрьмах по ту сторону Атлантики.
Однако на рубеже веков общественность заявила, что ходьба по беговой дорожке является слишком жестоким наказанием даже для самых отъявленных преступников.
9. Салат-латук появился как афродизиак
Салат-латук существует на протяжении порядка 5000 лет. Самые ранние свидетельства о выращивании латука человеком пришли из Египта и датируются 2680 годом до н.э., когда люди были настолько восхищены этой зеленью, что посвятили ей целое искусство.
Египтяне были без ума от салата-латука, но не в плане еды: на вкус они считали его отвратительным. Вместо этого египтяне использовали салат для повышения своего полового влечения.
Египтяне догадались, что могут получать из латука выделяемую им молочно-белую жидкость. Они поняли, что употребление её в пищу превращает человека чуть ли не в бога секса. Поэтому стали получать из латука этот секрет в огромных масштабах и разливать по бутылкам один из самых первых в мире афродизиаков.
8. Wi-Fi был создан для обнаружения чёрных дыр
Wi-Fi появился благодаря физику по имени Джон О’Салливан (John O’Sullivan), который прочёл теорию Стивена Хокинга (Stephen Hawking) о том, что небольшие чёрные дыры могут исчезать, посылая при этом радиосигналы, и захотел это доказать.
Теоретически, мы можем обнаружить эти сигналы с Земли. Эти радиосигналы были бы небольшими и трудноуловимыми, но О’Салливан трудился над тем, чтобы разработать математический инструмент, чтобы их обнаружить. В течение долгого времени он пытался их найти, но так ничего и не обнаружил.
В 1992 году он устроился на работу в компанию, которая пыталась создать беспроводные компьютерные сети. Никому это не удавалось до тех пор, пока О’Салливан не применил к сети свой инструмент обнаружения чёрных дыр, и это сработало.
Идеи О’Салливана вылились в то, что стало Wi-Fi — средством, которое изначально предназначалось для обнаружения чёрных дыр.
7. Боулинг изначально был религиозным ритуалом
Технически, боулинг появился в Египте. В гробнице египетского ребёнка, похороненного в 3200 году до н.э., находился комплект из девяти камней, которые были расположены, как кегли, и каменный шар. Похоже, их использовали почти точно так же, как мы играем в боулинг сегодня.
Впрочем, египетская игра затерялась во времени, и, вероятно, это было случайным совпадением, когда в III веке в Германии появилась похожая игра.
Первая игра в боулинг была сыграна в церкви в качестве священного ритуала. Прихожане устанавливали своеобразные кегли, представлявшие собой языческих грешников, а затем катили на них камень. Если прихожане сбивали всех грешников, то это означало, что они очистились от греха. Вскоре ритуал постепенно превратился в игру.
6. Бритьё волос на теле началось с крестоносцев, подражавших мусульманам
Никому и в голову не придёт подумать, что мусульмане — это те люди, которые стоят у истоков происхождения бразильской эпиляции. Хотя все теории сводятся к тому, что именно они являются причиной того, что жители Запада стали брить свои интимные зоны.
В первой половине XII века европейские крестоносцы всё ещё владели Иерусалимом. Мусульмане и христиане посещали общественные бани вместе, и у европейцев впервые появился шанс увидеть обнажённого мусульманина.
Один мусульманин, жалуясь на то, какими неприличными были европейцы, сказал, что видел, как европейский мужчина приподнял передник другого мужчины и заглянул под него. Когда он увидел, что мусульманин был выбрит, то поразился этому и стал упрашивать его побрить его и его жену. Насколько истории известно, именно с этого момента европейцы начали сбривать волосы в интимной зоне.
5. Жест со средним пальцем впервые показал греческий философ Диоген
Средний палец — это чудной жест. Все мы знаем, что он оскорбительный, но большинству из нас не совсем понятно — почему. Как оказывается, это один из самых старых непристойных жестов, которые используются до сих пор.
Первый зарегистрированный «фак» появился в IV веке до нашей эры. Греческий философ Диоген слушал речь одного человека и, желая выразить подразумеваемую ответную реакцию, показал ему этот жест. Он вытянул свой средний палец и загнул два соседних, пытаясь сделать свою руку похожей на половой член и яички.
Жест Диогена получил распространение, проделав свой путь в высшие виды искусства, и вскоре поэт Аристофан включил его в свою пьесу. Это были первые дни существования жеста, конечно, поэтому его персонаж показывал этот жест, одновременно указывая на область паха — чтобы наверняка убедиться, чтобы зрители точно поняли, что означает поднятый средний палец.
4. Фигуры животных из воздушных шаров изначально делались для ритуала жертвоприношения животных у ацтеков
Первые надувные животные делались ещё ацтеками, правда, выглядели они не очень весело. Ацтеки делали их из кошачьих кишечников, которые затем сушились и герметично сшивались. Затем ацтеки надували их и скручивали из них фигурки животных. Возможно, это было довольно очаровательно — по меркам ацтеков — до тех пор, пока они не поджигали надувные фигуры животных, чтобы принести в жертву своим кровожадным богам.
Первое надувное животное из резины сделал клоун Генри Маар (Henry Maar) в 1939 году. Вероятно, он не имел ни малейшего представления о том, что воспроизводит старый ацтекский ритуал.
3. Китайские шашки появились в Германии
Игра «Китайские шашки» на самом деле не китайская, а немецкая. Фактически, это и не шашки вовсе: «Китайские шашки» основаны на британской игре под названием «Hoppity».
Немецкая компания-производитель интеллектуальных игр «Равенсбург» (Ravensburg) создала первую настольную игру «Китайские шашки» в 1892 году. Они назывались «Stern-Halma», полунемецкое – полугреческое название, которое можно перевести примерно как «звёздный прыжок. Игра стала очень популярной в своей родной стране и вскоре распространилась по всей Европе.
Позже, в 1928 году, компания пыталась завезти игру в США, однако американцы не спешили покупать немецкую игру под названием «Звёздный прыжок». Спустя 10 лет после Первой мировой войны Германия точно не была у них самой популярной страной.
А вот Китай был. «Маджонг» как раз только добрался до США и был в моде. Поэтому компания решила сделать вид, что они из Китая. Закончилось тем, что игра получила название «Китайские шашки», хотя до этого к ней примерялись и другие названия, такие как «Man Dar-In» и «Ching-Ka-Chek».
2. Мини-гольф появился потому, что для женщин считалось непристойным играть в гольф
В 1867 году, на заре викторианской эпохи, в Шотландии, в Сент-Андрус (St. Andrews), открылось поле для гольфа на 18 лунок. Люди стали активно играть в неё, как мужчины, так и женщины, и это привело к самым неподобающим сценам.
Женщины, беззастенчиво игравшие в гольф в общественном месте, обнажали и бесстыдно поднимали свои руки выше плеч, чтобы ударить по мячу. В то время это было примерно то же, что распахнуть плащ в тёмном переулке сегодня. И викторианцы немедленно положили этому конец.
Женщины могли загонять мяч в лунку, но сделать сильный удар было абсолютно неприличным. Вскоре группа женщин создала первый женский клуб Ladies Putting Club, который стал первой в мире командой по мини-гольфу. К 1912 году стала широко рекламироваться игра «Golfstacle», а к 1916 году первое поле для мини-гольфа, созданное по образцу дамских клубов Шотландии, появилось в США.
1. Свечи на торте по случаю дня рождения появились как дань богине Луны
Существует много различных теорий относительно того, почему мы начали расставлять свечки на торт на день рождения, и ни одна из них не была доказана. Но даже если мы не можем доказать причинную связь, то, по крайней мере, знаем кто впервые стал расставлять свечки на торте.
Это были древние греки. Каждую весну они проводили фестиваль под названием «Mounichia», во время которого женщины совершали подношения Артемиде, богине охоты и Луны. Они готовили медовые торты, которые дополняли свечками, предназначавшимися для того, чтобы светить, как Луна в небе.
Во многих отношениях их торты были почти как наши современные торты на день рождения. Конечно, до нас не дошло и половины этой традиции, ведь древние греки не только делали торты — они также зарезали и козла.
Добавьте к этому ещё несколько традиционных надувных животных из кишок животных, и у вас получится вечеринка по случаю дня рождения вашего ребёнка, о которой психологи будут говорить ещё долгие-долгие годы.
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