Как вывести медведку с участка стопроцентным бесплатным способом

На хорошо удобренных грядках и огородах часто заводится медведка. Она объедает картофель, морковь, свеклу и прочие корнеплоды. От нее также страдают молодые деревья, корни которых она грызет.

В связи с этим при первых признаках медведки от нее нужно срочно избавиться. Для этого можно использоваться специализированные составы, однако они загрязняют почву химией.

Процесс борьбы с медведкой

Гораздо лучше обойтись народными абсолютно безопасными способами. Одним из таких методов является яичная скорлупа.яичная скорлупа;толкушка;ведро;лопата.При первых признаках медведки нужно начать собирать яичную скорлупу. Она сбрасывается в отдельную емкость, пока ее не наберется достаточное количество для обработки имеющегося участка заселенного медведкой.После этого необходимо перетереть скорлупу в труху, но не муку. Из нее должны получиться мелкие осколки, которые вредитель сможет проглотить. Лучше всего перетирается старая скорлупа. Свежая разламывается сложнее из-за эластичности внутренней пленки. Удобно толочь скорлупу в ступе или картофелемялкой. Можно просто подавить ее в ведре черенком лопаты, но фракция частиц получится менее подходящей.Затем пораженный участок перекапывается в линию. На вывороченный грунт насыпается немного скорлупы. Ее нужно растить по всей поверхности. Затем перекапывается второй ряд. Таким образом, ранее рассыпанная скорлупа оказывается в грунте. Если обработка выполняется летом, когда урожай еще не собран, и перекопать весь участок невозможно, то достаточно делать закладки скорлупы на свободных участках. Ее можно зарыть между рядами растений, или там, где они уже убраны. Желательно закладывать скорлупу поближе к культурам интересным для медведки. Это морковь, картофель и т.д.Медведка питает слабость к яичной скорлупе, реагируя на нее не менее активно, чем кошки на валерьянку. Прорывая тоннели через участки с такими линиями со скорлупой, она обязательно ее найдет и съест. Острые кромки скорлупы повреждают пищеварительный тракт медведки, от чего вредитель погибает.Метод работает на 100%. Конечно, чтобы избавиться от вредителя таким способом, придется поработать лопатой, зато не нужно использовать инсектицид. Чтобы медведка не появлялась снова, желательно делать такую обработку каждый год. Оптимально рассыпать скорлупу весной на вспаханную землю перед тем, как ее культивировать.