Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар

Если вы все еще не замужем, не огорчайтесь: времени впереди вагон. Вон сколько людей из разных уголков мира женятся в свои 60+ и в ус не дуют, даром что усы по пояс, да и бороды уже есть седые. В общем, это смельчаки, на которых приятно смотреть — позитивные, счастливые, влюбленные.
75 лет назад они впервые поцеловались. Много лет были вместе. И вот наконец женятся. Так что устроить свадьбу никогда не поздно.
Они не думают о финансовой стороне вопроса, о том, что скажет коллега. Вопросы ипотеки и устройства собственной жизни тоже уже позади. Можно с головой окунуться в омут переживаний. Ну, и потом! Пожилые пары не разводятся, ибо зачем? В этом возрасте сходятся по духовной близости, а ее разрушить проблематично.
Жизнь развела их. Спустя 80 лет они встретились и сразу же поженились. Мартине Лопес 93, Хосе Риелла — 103 года.
Монголы. Жениху 101, невесте 103 года.
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