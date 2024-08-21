Заправки для салата, и ещё 5 неочевидных продуктов с высоким содержанием сахара

1. Каши-минутки

Каша-минутка - легко в приготовлении, но неполезно из-за количества сахара. /Фото: chefmarket.ru

2. Цельнозерновой хлеб

Не так уж просто у цельнозернового хлеба с сахаром. /Фото: aif.ru

3. Йогурт

Йогурт из магазина на самом деле буквально напичкан сахаром. /Фото: roscontrol.com

4. Обезжиренные продукты

Ещё один миф об обезжиренных продуктах, который давно стоит опровергнуть. /Фото: 1001post.com

5. Мюсли

В мюслях слишком много сахара, а они ещё и среди детей популярны. /Фото: u-mama.ru

6. Готовые соусы

Соусы и заправки из магазинов - с высоким содержанием сахара. /Фото: medaboutme.ru