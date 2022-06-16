В третий понедельник февраля в США отмечается Президентский день. До 70-х годов празднования были приурочены к 22 февраля — дню рождения Джорджа Вашингтона, первого президента. В любом случае этот праздник — хороший повод для небольшого экскурса в американскую историю.



Даже если вы знаете ее назубок, вам едва ли известно обо всем, что происходило в стенах Белого дома. Уотергейт и дело Моники Левински — лишь вершина айсберга скандалов, большая часть которых тщательно скрывается от широкой общественности.



Биографии президентов богаты на странные, нелепые и курьезные факты, на фоне которых превращение Рональда Рейгана из актера в главу государства кажется обычным делом. Нелепые смерти, семейные скандалы, убийства, зависимости, непозволительная рассеянность и многое другое — все это в нашем списке 20 невероятных фактов о президентах США.









Джордж Вашингтон проиграл почти все сражения

Также первый президент США курил травку

Джон Адамс и Герберт Гувер держали домашних аллигаторов

Эндрю Джексон учил попугая ругательствам

А еще седьмой американский правитель убивал людей на дуэлях

Закари Тейлор скончался от пищевого отравления

Франклин Пирс сбил старушку и вышел сухим из воды

Джеймс Гарфилд умер от рук врачей

Уильям Мак-Кинли плохо относился к больной жене

Теодор Рузвельт был машиной для убийств

Уильям Тафт не помещался в ванну Белого дома

Уоррен Гардинг страдал игровой зависимостью

Герберт Гувер запрещал персоналу Белого дома попадаться ему на глаза

Франклин Рузвельт разъезжал на машине Аль-Капоне

Гарри Трумэн был членом ку-клукс-клана

Линдон Джонсон был одержим своими капризами

Джеймс Картер утверждал, что видел НЛО

Рональд Рейган верил в астрологию

Клинтон потерял коды от ядерного чемоданчика

Барак Обама стал персонажем комиксов