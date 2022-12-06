С нами не соскучишься!

8 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Абросимова
    Сами уроды и детей изуродовали.23 откровенных фа...
  • Сергей Дмитриев
    Проведите тест-опрос среди верующих и остальных  на 3 вопроса Верите ли вы ? =Непорочное зачатие;= Воскрешение из мёр...Самые безопасные ...
  • GriG Ms
    Ещё байка была , что Кразы эшелонами к ним гнались , тож в переплавку ... а с южКореей при развале сэсэра расплатилис...Для чего Япония м...

Путешествие по Озёрному краю Англии

Только поездив по миру, пейзажный фотограф из города Кесвик в английском графстве Камбрия Стюарт Холмс (Stuart Holmes) осознал, что всё это время самые красивые места планеты находились у него за порогом.

Путешествие по Озёрному краю Англии

Стюарт Холмс совершил восхождение на гору Cat Bells в Камбрии, чтобы сфотографировать оттуда Скиддо, четвёртую по высоте вершину Англии.

В своей книге «Озёрный край: гид по самым красивым местам» («The Lake District: A Guide to the Most Beautiful Places») фотограф рассказывает о живописнейших уголках Национального парка Лейк Дистрикт.

Путешествие по Озёрному краю Англии

Цветущие гиацинтоидесы в окрестностях деревни Грасмир.

Путешествие по Озёрному краю Англии
Гора Грэйт Гейбл, высота которой составляет 899 метров над уровнем моря.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Вид на долину Воздэйл со склона горы Грэйт Гейбл.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Slater’s Bridge (дословно – Мост кровельщика) – старинный пешеходный мост, построенный из сланца, который также называют природным шифером.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Церковь в Хоксхеде между Уиндермиром и Конистоном в Национальном парке Лейк Дистрикт. Часовня существует с 12 века.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Прогулка в окрестностях Амблсайда.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Горное озеро Блея Тарн, сохранившее свою первозданную красоту со времён последнего Ледникового периода.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Девоук-Уотер – крупнейшее горное озеро пустоши Birker Fell в Национальном парке Лейк-Дистрикт.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Дом Bridge House, построенный в 17 веке, ежегодно посещают тысячи туристов.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Озеро Деруэнт-Уотер – один из главных водоёмов национального парка Лейк-Дистрикт.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Мост, ведущий к дому Bridge House, который является туристической достопримечательностью.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Римский форт Медиобогдум в графстве Камбрия, построенный во 2 веке нашей эры.
Путешествие по Озёрному краю Англии
Tarn Hows – район Национального парка Лейк-Дистрикт с живописным горным озером и густыми лесами.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх