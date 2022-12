Путешествие по Озёрному краю Англии

Только поездив по миру, пейзажный фотограф из города Кесвик в английском графстве Камбрия Стюарт Холмс (Stuart Holmes) осознал, что всё это время самые красивые места планеты находились у него за порогом.







Стюарт Холмс совершил восхождение на гору Cat Bells в Камбрии, чтобы сфотографировать оттуда Скиддо, четвёртую по высоте вершину Англии.



В своей книге «Озёрный край: гид по самым красивым местам» («The Lake District: A Guide to the Most Beautiful Places») фотограф рассказывает о живописнейших уголках Национального парка Лейк Дистрикт.







Цветущие гиацинтоидесы в окрестностях деревни Грасмир.





Гора Грэйт Гейбл, высота которой составляет 899 метров над уровнем моря.



Вид на долину Воздэйл со склона горы Грэйт Гейбл.



Slater’s Bridge (дословно – Мост кровельщика) – старинный пешеходный мост, построенный из сланца, который также называют природным шифером.



Церковь в Хоксхеде между Уиндермиром и Конистоном в Национальном парке Лейк Дистрикт. Часовня существует с 12 века.



Прогулка в окрестностях Амблсайда.



Горное озеро Блея Тарн, сохранившее свою первозданную красоту со времён последнего Ледникового периода.



Девоук-Уотер – крупнейшее горное озеро пустоши Birker Fell в Национальном парке Лейк-Дистрикт.



Дом Bridge House, построенный в 17 веке, ежегодно посещают тысячи туристов.



Озеро Деруэнт-Уотер – один из главных водоёмов национального парка Лейк-Дистрикт.



Мост, ведущий к дому Bridge House, который является туристической достопримечательностью.



Римский форт Медиобогдум в графстве Камбрия, построенный во 2 веке нашей эры.



Tarn Hows – район Национального парка Лейк-Дистрикт с живописным горным озером и густыми лесами.



