Нехитрый способ, как не допустить расслоение лука и без заморочек мелко его нарезать

Казалось бы, что сложного в том, чтобы мелко нарезать репчатый лук для приготовления какого-то блюда. Но практически каждый из нас знает, что эта процедура, если не использовать специальных приспособлений, затрудняется тем, что овощ в процессе расслаивается. Существует один способ, благодаря которому все упрощается. Потребуется только лук и нож.
Чтобы лук при нарезке не расслаивался, достаточно знать одну маленькую хитрость
Очищаем луковицу от шелухи так, чтобы корешок остался нетронутым
Такой вариант нарезки очень удобный и максимально простой. Лук, как обычно, очищается от шелухи, но корешок остается нетронутым.
Очищенный лук моется, а затем разрезается на две части
По поверхности лука делаются разрезы, но не до основания луковицы
Очищенный лук моется, а затем разрезается на две части. По поверхности лука делаются разрезы, но не до основания луковицы. Именно основание не дает возможности овощу расслаиваться во время самого процесса нарезки.
После этого лук режется маленькими кубиками поперек
После этого лук режется маленькими кубиками поперек. Основание остается, но оно и не понадобится, так как достаточно жесткое. Поэтому его нужно просто выбросить.
За несколько секунд луковица будет нарезана без лишних сложностей.
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