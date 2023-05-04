Нехитрый способ, как не допустить расслоение лука и без заморочек мелко его нарезать

Чтобы лук при нарезке не расслаивался , достаточно знать одну маленькую хитрость

Очищаем луковицу от шелухи так, чтобы корешок остался нетронутым

Очищенный лук моется, а затем разрезается на две части

По поверхности лука делаются разрезы, но не до основания луковицы

После этого лук режется маленькими кубиками поперек

За несколько секунд луковица будет нарезана без лишних сложностей .