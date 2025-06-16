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Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать

Бананы, апельсины, киви и ананасы уже давно не кажутся экзотическими продуктами для нас. Они экспортируются по всему миру и входят в рацион почти каждого любителя фруктов. Но существует более обширный перечень тропических вкусностей, которые редко встретишь в наших супермаркетах. Ниже представлен список экзотических фруктов, которые непременно стоит отведать.

Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать

Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 1. Дуриан. Плод источает зловонный аромат, но имеет божественный вкус, напоминающий сладкий крем из яиц и молока. (Mohd Hafizuddin Husin) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 2. Мангостан. Плод по вкусу напоминает сочетание ананаса, винограда и клубники. Съедобна только внутренняя часть плода, похожая на чеснок. (Choo Yut Shing) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 3. Рамбутан. Плод имеет кисло-сладкий вкус, напоминающий зеленый виноград. (Hafiz Issadeen) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 4. Моринда цитрусолистная (нони). Плод источает зловонный аромат, напоминающий запах испорченного заплесневелого сыра; вкус — слегка горьковатый. (Scot Nelson) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 5. Псидиум. Плод источает приятный аромат, напоминающий запах лимонной цедры; вкус — сладковато-кислый. (Chetan Kolluri) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 6. Питайя. Плод имеет нежный сладкий вкус. (Michael Canavan) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 7. Джекфрут. Мякоть плода источает приятный аромат, напоминающий запах банана и ананаса, в то время как кожура имеет запах гнилого лука; по вкусу напоминает ананас. (Mikhail Esteves) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 8. Деревянное яблоко. Съедобная мякоть плода имеет вяжущую текстуру и сладковата на вкус. (Hafiz Issadeen) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 9. Личи. По вкусу напоминает виноград. (RachelF2SEA) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 10. Сантол. Мякоть плода сочная и сладкая. (whologwhy) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 11. Лонган. Мякоть плода имеет специфический сладкий вкус с отчетливым оттенком мускуса.
(Qwan718) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 12. Салак. Фрукт по вкусу схож одновременно с ананасом и бананом, имеет легкий ореховый привкус. (Tatters ❀) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 13. Кафир-лайм. Имеет кислый вкус. (Scott Ashkenaz) Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать 14. Сахарное яблоко. Плод источает приятный аромат, напоминающий запах абрикоса; вкус — сладкий. (I likE plants!)

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