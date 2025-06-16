Экзотические фрукты, которые обязательно стоит попробовать

Бананы, апельсины, киви и ананасы уже давно не кажутся экзотическими продуктами для нас. Они экспортируются по всему миру и входят в рацион почти каждого любителя фруктов. Но существует более обширный перечень тропических вкусностей, которые редко встретишь в наших супермаркетах. Ниже представлен список экзотических фруктов, которые непременно стоит отведать.

1. Дуриан. Плод источает зловонный аромат, но имеет божественный вкус, напоминающий сладкий крем из яиц и молока. (Mohd Hafizuddin Husin) 2. Мангостан. Плод по вкусу напоминает сочетание ананаса, винограда и клубники. Съедобна только внутренняя часть плода, похожая на чеснок. (Choo Yut Shing) 3. Рамбутан. Плод имеет кисло-сладкий вкус, напоминающий зеленый виноград . (Hafiz Issadeen) 4. Моринда цитрусолистная (нони). Плод источает зловонный аромат, напоминающий запах испорченного заплесневелого сыра; вкус — слегка горьковатый. (Scot Nelson) 5. Псидиум. Плод источает приятный аромат, напоминающий запах лимонной цедры; вкус — сладковато-кислый. (Chetan Kolluri) 6. Питайя. Плод имеет нежный сладкий вкус. (Michael Canavan) 7. Джекфрут. Мякоть плода источает приятный аромат, напоминающий запах банана и ананаса, в то время как кожура имеет запах гнилого лука; по вкусу напоминает ананас. (Mikhail Esteves)8. Деревянное яблоко. Съедобная мякоть плода имеет вяжущую текстуру и сладковата на вкус. (Hafiz Issadeen) 9. Личи. По вкусу напоминает виноград. (RachelF2SEA) 10. Сантол. Мякоть плода сочная и сладкая. (whologwhy) 11. Лонган. Мякоть плода имеет специфический сладкий вкус с отчетливым оттенком мускуса.(Qwan718) 12. Салак. Фрукт по вкусу схож одновременно с ананасом и бананом, имеет легкий ореховый привкус. (Tatters ❀) 13. Кафир-лайм. Имеет кислый вкус. (Scott Ashkenaz) 14. Сахарное яблоко. Плод источает приятный аромат, напоминающий запах абрикоса; вкус — сладкий. (I likE plants!)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: