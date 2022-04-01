7 «вредных» продуктов питания, которые на самом деле полезные

Сегодня о здоровом питании не говорит только ленивый. Во многом по причине того, что здоровый образ жизни – замечательная тема для всевозможных спекуляций. Временам борцы за него и вовсе доходят до абсурда. То вредно, это вредно, то не ешь, это в рот не бери.

Слушая все это, уже есть желание поинтересоваться: а чем вообще питаться то? Салатом небось, да еще и без майонеза?! Вся ирония в том, что большинство вещей хорошо в меру. А потому многие «вредные» продукты на самом деле могут быть даже полезными.

1. Сало

Сало даже очень полезное.

Сало – сила, спорт – могила. Сало отнюдь не так вредно, как пытаются многие изобразить. И дело здесь вовсе не к том, что для многих славянских народов сало является национальным продуктом. Дело в том, что по уровню насыщения жирными кислотами оно стоит в одном ряду с красной икрой. Если есть сало каждый день, то допустимая норма составляет 30 грамм (и 10 грамм для худеющих). Но в действительности можно есть больше, ведь вы не едите сало действительный каждый день, точно также как не едите икру ложками.

2. Картофель

Нужно просто варить.

Картофель действительно может быть источником серьезных проблем и бед. Но только не вареная картошка. Ее можно смело есть хоть каждый день, если не превышать суточную норму потребления данного продукта в 100 грамм.

3. Шоколад

Главный плюс данного корнеплода заключается в том, что это источник быстрых углеводов. Они в свою очередь улучшают работу сердца и снижают отечность сосудов. Рекомендуется есть картошку без соли.

Если чуть-чуть, то не страшно.

Настоящий шоколад может быть очень полезен. В данном продукте содержится большое число антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета человека. Само собой, не стоит забывать о том, что шоколад является продуктом повышенной калорийности. По этой причине суточная норма потребления данного продукта не должна превышать показателя в 20 грамм.

4. Сливочное масло

На самом деле очень полезно.

Сливочное масло – это настоящий кладезь полезных элементов, витаминов, кислот и минералов необходимых организму для нормального функционирования. К сожалению, вместе со всем этим, сливочное масло обладает просто пугающей калорийностью. На 100 грамм оно содержит 700 ккал! Поэтому полезной суточной нормой данного продукта считается показатель в 30 грамм.

5. Макароны

Не такие они и страшные.

Продукт из пшеницы сохраняет в себе большую часть клетчатки, а также огромное количество витамина B. Все перечисленное благотворно отражается на работе желудочно-кишечного тракта человека. При этом макароны также являются весьма калорийным продуктом из-за чего могут спровоцировать набор лишнего веса у человека. Чтобы не допустить подобного, следует употреблять в сутки не более 50 грамм данного продукта.

6. Кофе

Не более двух кружек в день.

Кофе – один из лучших поставщиков в организм аминокислот, которые улучшают кровообращение и эластичность кожи. Кофе также способен повышать устойчивость к стрессу. При этом в больших порция данный напиток серьезно повышает давление и может блокировать усвоение кальция организмом. Ограничиться следует 2 чашками смолянистого напитка в сутки – не больше.

7. Майонез

Кушать нужно в меру.

Майонез действительно очень вредный. Однако, если доля жирных продуктов в сутки еще не употреблена полностью, то нишу можно заполнить 1 столовой ложкой майонеза. Главное достоинство данного продукта в том, что он лучшим источником лецитина полезного для сосудов и нервной системы человека.

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