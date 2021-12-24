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6 важнейших вещей, на которые нужно обратить внимания при выборе ножа


Как правильно выбрать нож, не допустив ошибки.

Как правильно выбрать нож, не допустив ошибки.

Лето – лучшее время для активного отдыха. Походы в лес, на природу очень приятны и полезны. Самое время заняться собирательством, охотой, рыбалкой или просто туристическими маршами. В каждом из этих увлекательных, пускай и сложных приключений нужно обязательно иметь, по меньшей мере, один инструмент – добротный нож. Сегодня много хороших ножей, однако, еще больше «посредственных» и откровенно неудачных. Перечислить все хорошие не возможно, а потому речь пойдет об общих нюансах, на которые стоит обращать внимание, при выборе холодного инструмента.

1. Зачем мне этот нож?


Разные ножи для разных задач.

Разные ножи для разных задач.

 

Покупая нож, в первую очередь стоит задать себе именно этот вопрос. У ножа, как и у любого другого инструмента должно быть свое прямое назначение. Если вы охотник, то нужно подумать на какую дичь с этим ножом придется выходить. Вид зверя влияет на форму лезвия! Однако в любом случае, нож должен быть с фиксированным лезвием.

Нож с прямым лезвием, «классический» будет лучшим выбором, если им нужно делать еще что-то, кроме свежевания добычи, например – готовить еду. Хороший охотник и рыбак знают, что им в конечном итоге понадобиться несколько разных ножей.
Обычному туристу же, хватит и универсального ножа-мультитула.

2. Какой размер ножа?


Большой нож не очень хорошо.

Большой нож не очень хорошо.

 

Нож – это тот случай, когда размер, таки имеет значение. Однако больше здесь не равняется лучше. Большой нож выглядит эффектно, а еще его можно использовать (при случае) вместо топора. Однако на этом, пожалуй, преимущества больших лезвий заканчиваются. Таки ножи тяжелы и не очень удобны.

Чаще всего с прямыми функциями охотника и рыбака помогут справиться ножи среднего и маленького размера. Самое главное, чтобы такой не мешал, был приятен в обращении, надежно и прочно сидел в руке и легко вытягивался при необходимости.

3. Фиксированный или складной?


Складные ножи по своему хороши.

Складные ножи по своему хороши.

 

Следующая дилемма туриста, брать нож с фиксированным или со складным лезвием. И у тех, и у других есть свои плюсы и минусы. Определиться здесь должен каждый для себя, исходя из стоящих задач.

К плюсам стационарного лезвия можно отнести высокую прочность конструкции всего ножа, такой идеально подойдет для самых тяжелых работ. Из-за отсутствия двигающихся частей такой нож, в целом, надежнее и дольше прослужит. Наконец такой инструмент очень легко чистить! К минусам такого ножа отнести можно только размер. Очень часто они не очень удобны, сковывают движения хозяина, а потому следует подумать заранее о том, куда должны быть закреплены ножны на снаряжении.

К плюсам складного ножа относим маленький размер, удобство в хранении, высокую безопасность. В минусы смело записывает часто трудоемкую чистку, низкую эффективность в сравнении с вышеописанными ножами и не самую лучшую надежность в тяжелых условиях.

4. Что обязательно должно быть у «правильного» ножа?


Что точно должно быть у ножа.

Что точно должно быть у ножа.

 

В обязательном порядке ручка и лезвие ножа должны быть изготовлены из цельного куска стали. Сборные ножи (речь идет о ножах с фиксированным лезвием) крайне ненадежны и даже опасны для самого туриста. Составные ножи имеют обычай ломаться в самый неподходящий момент. А вы ведь не хотите, чтобы вас съел волк или заблудившийся пес, только потому, что нож сломался после первого же хорошего удара в зверя?

5. Что по поводу стали?


Самые разные виды стали.

Самые разные виды стали.

 

Существует много видов и сортов ножевой стали. Чаще всего ножи делают или из нержавеющей или из углеродистой стали. Каждая стал, имеет свои плюсы и минусы. Есть третий вариант, своеобразный симбиоз двух видов стали, вот только и стоят такие ножи на порядок больше. Зато, можно смело сказать, что такой материал один из лучших и самых надежных.

Ножи из углеродистой стали прочны, надёжны и легко точатся, но подвержены коррозии. Ножи из нержавеющей стали сложнее точить, зато они не требуют к себе слишком много внимания.

Выбирая сталь, вспоминаем о том, что вы, быть может, не так уж богаты, чтобы позволить себе покупать дешевые вещи.

6. Какую мне выбрать рукоятку?


Такую ручку брать нельзя.

Такую ручку брать нельзя.

 

Здесь все совсем просто. В первую очередь на ноже должна быть гарда, или строго говоря «ограничитель». Его функция очевидна – защитить руку от соскальзывания на заливе во время работы. В коротеньком авторском видео ниже, специалист собственно просто и доступно объяснит все об этом деле.

В остальном, проще сказать, какую рукоятку не следует брать. Ни в коем случае не следует брать нож кожаной, деревянной или костяной ручкой. Такие становятся слишком сказками при намокании, а это может быть опасно. К тому же, все перечисленные материалы слишком хрупкие.

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6 важнейших вещей, на которые нужно обратить внимания при выборе ножа

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6 важнейших вещей, на которые нужно обратить внимания при выборе ножаПодписаться на мой Instagram
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