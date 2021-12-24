6 важнейших вещей, на которые нужно обратить внимания при выборе ножа

Как правильно выбрать нож, не допустив ошибки.

1. Зачем мне этот нож?

Разные ножи для разных задач.

2. Какой размер ножа?

Большой нож не очень хорошо.

3. Фиксированный или складной?

Складные ножи по своему хороши.

4. Что обязательно должно быть у «правильного» ножа?

Что точно должно быть у ножа.

5. Что по поводу стали?

Самые разные виды стали.

6. Какую мне выбрать рукоятку?

Такую ручку брать нельзя.