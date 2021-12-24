6 важнейших вещей, на которые нужно обратить внимания при выборе ножа

Как правильно выбрать нож, не допустив ошибки.
Лето – лучшее время для активного отдыха. Походы в лес, на природу очень приятны и полезны. Самое время заняться собирательством, охотой, рыбалкой или просто туристическими маршами. В каждом из этих увлекательных, пускай и сложных приключений нужно обязательно иметь, по меньшей мере, один инструмент – добротный нож. Сегодня много хороших ножей, однако, еще больше «посредственных» и откровенно неудачных. Перечислить все хорошие не возможно, а потому речь пойдет об общих нюансах, на которые стоит обращать внимание, при выборе холодного инструмента.
1. Зачем мне этот нож?
Разные ножи для разных задач.
Покупая нож, в первую очередь стоит задать себе именно этот вопрос. У ножа, как и у любого другого инструмента должно быть свое прямое назначение. Если вы охотник, то нужно подумать на какую дичь с этим ножом придется выходить. Вид зверя влияет на форму лезвия! Однако в любом случае, нож должен быть с фиксированным лезвием.
Нож с прямым лезвием, «классический» будет лучшим выбором, если им нужно делать еще что-то, кроме свежевания добычи, например – готовить еду. Хороший охотник и рыбак знают, что им в конечном итоге понадобиться несколько разных ножей. Обычному туристу же, хватит и универсального ножа-мультитула.
2. Какой размер ножа?
Большой нож не очень хорошо.
Нож – это тот случай, когда размер, таки имеет значение. Однако больше здесь не равняется лучше. Большой нож выглядит эффектно, а еще его можно использовать (при случае) вместо топора. Однако на этом, пожалуй, преимущества больших лезвий заканчиваются. Таки ножи тяжелы и не очень удобны.
Чаще всего с прямыми функциями охотника и рыбака помогут справиться ножи среднего и маленького размера. Самое главное, чтобы такой не мешал, был приятен в обращении, надежно и прочно сидел в руке и легко вытягивался при необходимости.
3. Фиксированный или складной?
Складные ножи по своему хороши.
Следующая дилемма туриста, брать нож с фиксированным или со складным лезвием. И у тех, и у других есть свои плюсы и минусы. Определиться здесь должен каждый для себя, исходя из стоящих задач.
К плюсам стационарного лезвия можно отнести высокую прочность конструкции всего ножа, такой идеально подойдет для самых тяжелых работ. Из-за отсутствия двигающихся частей такой нож, в целом, надежнее и дольше прослужит. Наконец такой инструмент очень легко чистить! К минусам такого ножа отнести можно только размер. Очень часто они не очень удобны, сковывают движения хозяина, а потому следует подумать заранее о том, куда должны быть закреплены ножны на снаряжении.
К плюсам складного ножа относим маленький размер, удобство в хранении, высокую безопасность. В минусы смело записывает часто трудоемкую чистку, низкую эффективность в сравнении с вышеописанными ножами и не самую лучшую надежность в тяжелых условиях.
4. Что обязательно должно быть у «правильного» ножа?
Что точно должно быть у ножа.
В обязательном порядке ручка и лезвие ножа должны быть изготовлены из цельного куска стали. Сборные ножи (речь идет о ножах с фиксированным лезвием) крайне ненадежны и даже опасны для самого туриста. Составные ножи имеют обычай ломаться в самый неподходящий момент. А вы ведь не хотите, чтобы вас съел волк или заблудившийся пес, только потому, что нож сломался после первого же хорошего удара в зверя?
5. Что по поводу стали?
Самые разные виды стали.
Существует много видов и сортов ножевой стали. Чаще всего ножи делают или из нержавеющей или из углеродистой стали. Каждая стал, имеет свои плюсы и минусы. Есть третий вариант, своеобразный симбиоз двух видов стали, вот только и стоят такие ножи на порядок больше. Зато, можно смело сказать, что такой материал один из лучших и самых надежных.
Ножи из углеродистой стали прочны, надёжны и легко точатся, но подвержены коррозии. Ножи из нержавеющей стали сложнее точить, зато они не требуют к себе слишком много внимания.
Выбирая сталь, вспоминаем о том, что вы, быть может, не так уж богаты, чтобы позволить себе покупать дешевые вещи.
6. Какую мне выбрать рукоятку?
Такую ручку брать нельзя.
Здесь все совсем просто. В первую очередь на ноже должна быть гарда, или строго говоря «ограничитель». Его функция очевидна – защитить руку от соскальзывания на заливе во время работы. В коротеньком авторском видео ниже, специалист собственно просто и доступно объяснит все об этом деле.
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