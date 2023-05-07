6 неисправностей машины, которые потенциально ведут к аварии

Наиболее «опасные» неисправности автомобиля.
Знаете ли вы свой автомобиль? Безусловно, в его арсенале технических возможностей много элементов комфорта и безопасности, но как насчёт самых опасных мест, которые однажды смогут доставить немало хлопот? Как взглянуть на знакомый автомобиль с другой стороны и начать относиться к нему с должным вниманием?
Самые «слабые» места машины/ Фото: autofakty.pl
Каждый водитель знает, как важно следить за техническим состоянием машины. Но на деле это лишь красивые слова, которые сложно применить на практике, не посетив автосервис.
Какие неисправности автомобиля могут в скором времени стать причиной аварийной ситуации, как их обнаружить и устранить?
1. Тормозные диски
Неисправности тормозной системы/ Фото: hp-brakes.ru
Да, любой автомеханик скажет, что за тормозными дисками нужно следить и менять вовремя. Но простым визуальным осмотром тут не обойтись. Пройдитесь по поверхности диска пальцем – главное, чтобы не было волн. Потрогайте бороздку, которая образуется при естественном стирании диска – её высота не должна превышать одного миллиметра.
Исследуйте деталь на деформацию и наличие микротрещин. Любые отклонения от нормы рано или поздно скажутся на длине тормозного пути, поэтому если они есть, диски нужно менять незамедлительно.
2. Шаровые опоры
Неполадки в шаровых опорах/ Фото: drive2.ru
Менять шаровые необходимо при появлении первых же признаков неисправности, а не ждать, пока колесо вывернет наружу в самый неподходящий момент. К таким признакам можно отнести тугой руль, скрип при езде по пересечённой местности, а также стук при наезде на ямку.
Возможно незначительное, произвольное отклонение от курса при движении по ровной дороге, если люфт шаровой опоры уже достиг тревожных параметров. Ездить с неисправной шаровой опорой нельзя, поэтому отправляемся в автосервис на ремонт.
3. Рулевые наконечники
Проблемы в рулевых наконечниках могут привести к потере управляемости/ Фото: drive2.ru
Уже из определения становится понятно, насколько опасными могут быть последствия неисправности наконечников. Потеря управления – самое страшное, что может случиться с водителем в дороге, и первые признаки, предшествующие этому явлению, сводятся к усиливающейся вибрации на руле.
Более тревожными симптомами становятся биение, стук и возрастание свободного хода рулевого колеса. В первом случае речь может идти о геометрическом изменении детали, во втором – о выходе из строя шарнирных механизмов. Во всех случаях требуется вмешательство мастера.
4. Топливная магистраль
Неполадки в топливной системе/ Фото: remont-auto78.ru
Казалось бы, этот элемент автомобиля может привести лишь к аварийной остановке с последующей эвакуацией до ближайшего СТО. Но на деле всё сложнее и опаснее, ведь разгерметизация трубопровода – одна из причин возникновения пожара в автомобиле.
Самый яркий признак – запах бензина в салоне авто. Об утечке также могут рассказать жирные масляные под автомобилем. В любом случае, важно быстро найти и устранить неисправность самостоятельно или с помощью специалиста.
5. Свет
Фары тоже должны быть в порядке/ Фото: design-tuning.com
То самые коварное место в машине, на которое практически все автомобилисты обращают внимание в последнюю очередь. Днём в фарах ближнего и дальнего света нет острой нужды, но с наступлением сумерек неисправные световые приборы становятся серьёзным препятствием к предстоящей поездке.
Ситуация осложняется ещё и тем, что после окончания кассового дня вам вряд ли удастся найти запасную фару в магазинах города. Для предотвращения подобной проблемы исследуйте фары на наличие неисправностей днём, особенно если вечером предстоит дальняя поездка.
6. Пороги, рама, лонжероны
Коррозия порогов/ Фото: drive2.ru
Все эти элементы позволяют автомобилю быть целостным, прочным, надёжным, устойчивым к резким изменениям положения в пространстве, в том числе к экстренному торможению.
К сожалению, водители не считают эти места в автомобиле заслуживающими внимания при самостоятельном осмотре и диагностике. Прогнившие пороги, нарушение целостности сварных швов рамных конструкций и лонжеронов – неисправности, грозящие сложить ваш автомобиль, как карточный домик, при любой подходящей для этого ситуации.
Последствия могут быть самыми ужасными, поэтому возьмите за правило осматривать не только пороги, но и днище автомобиля на предмет наличия коррозии.
Профилактика внезапной поломки «опасных» деталей автомобиля
Как избежать внезапных поломок машины?/ Фото: speedme.ru
На самом деле, есть ряд несложных правил, выполняя которые, можно надолго сохранить безупречное состояние автомобиля, не доводя его до крайностей:
- Возьмите за правило каждый раз перед посадкой за руль визуально осматривать видимые места автомобиля, которые могут привести к внезапной поломке;
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- Перед дальними путешествиями посещайте автосервис и делайте детальную диагностику автомобиля. Особенно важно это правило для машин, у которых вышел срок гарантийного обслуживания;
- Естественный износ – это нормальное явление, и устранять его последствия лучше при помощи оригинальных запчастей от официального дилера в проверенном автосервисе;
- Не столь опасными для жизни, но дорогими для кошелька являются проблемы с двигателем. Поэтому проверяем уровень масла и антифриза, вовремя находим и устраняем протечки, заливаем только ГСМ, рекомендованные производителем автомобиля;
- Важно следить не только за состоянием тормозных дисков, колодок и шлангов, но и за уровнем тормозной жидкости. Если уровень систематически снижается, следует найти и устранить неисправность. Также раз в пять лет рекомендуется полностью менять техническую жидкость на новую;
- Следите за давлением шин и глубиной протектора. Оптимальное давление в шинах и своевременная замена изношенных покрышек на новые позволит сохранить управление при выполнении сложных манёвров на дороге;
- При обнаружении неисправности рулевого управления и тормозной системы в пути стоит обратиться за услугами эвакуатора. Риск при движении до автосервиса даже на небольших скоростях в этом случае ничем не оправдан.
Выбирайте спокойный стиль вождения. Не «убивайте» автомобиль, не нарушайте правила дорожного движения и не отвлекайтесь за рулём на разговоры с пассажирами или по телефону. Простые с виду меры осторожности и профилактики позволяют сохранить работоспособность автомобиля на длительный срок без серьёзных поломок.
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