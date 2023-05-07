6 неисправностей машины, которые потенциально ведут к аварии

Наиболее «опасные» неисправности автомобиля.

Самые «слабые» места машины/ Фото: autofakty.pl

1. Тормозные диски

Неисправности тормозной системы/ Фото: hp-brakes.ru

2. Шаровые опоры

Неполадки в шаровых опорах/ Фото: drive2.ru

3. Рулевые наконечники

Проблемы в рулевых наконечниках могут привести к потере управляемости/ Фото: drive2.ru

4. Топливная магистраль

Неполадки в топливной системе/ Фото: remont-auto78.ru

5. Свет

Фары тоже должны быть в порядке/ Фото: design-tuning.com

6. Пороги, рама, лонжероны

Коррозия порогов/ Фото: drive2.ru

Профилактика внезапной поломки «опасных» деталей автомобиля

Как избежать внезапных поломок машины?/ Фото: speedme.ru



Возьмите за правило каждый раз перед посадкой за руль визуально осматривать видимые места автомобиля, которые могут привести к внезапной поломке;







Перед дальними путешествиями посещайте автосервис и делайте детальную диагностику автомобиля. Особенно важно это правило для машин, у которых вышел срок гарантийного обслуживания;





Естественный износ – это нормальное явление, и устранять его последствия лучше при помощи оригинальных запчастей от официального дилера в проверенном автосервисе;





Не столь опасными для жизни, но дорогими для кошелька являются проблемы с двигателем. Поэтому проверяем уровень масла и антифриза, вовремя находим и устраняем протечки, заливаем только ГСМ, рекомендованные производителем автомобиля;





Важно следить не только за состоянием тормозных дисков, колодок и шлангов, но и за уровнем тормозной жидкости. Если уровень систематически снижается, следует найти и устранить неисправность. Также раз в пять лет рекомендуется полностью менять техническую жидкость на новую;





Следите за давлением шин и глубиной протектора. Оптимальное давление в шинах и своевременная замена изношенных покрышек на новые позволит сохранить управление при выполнении сложных манёвров на дороге;





При обнаружении неисправности рулевого управления и тормозной системы в пути стоит обратиться за услугами эвакуатора. Риск при движении до автосервиса даже на небольших скоростях в этом случае ничем не оправдан.

