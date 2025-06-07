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Запреты и табу в Сингапуре

Знание местных законов страны может спасти вас от штрафа или ареста. В Сингапуре кормление голубей обойдется вам в 500 долларов, а продажа жвачки может привести вас к двум годам тюремного заключения. Мы собрали список из 8 вещей, которые являются незаконными в этой стране: от подключения к чужому Wi-Fi до плевания.

Запреты и табу в Сингапуре

Запреты и табу в Сингапуре 1. Продажа жвачки. Первый штраф за продажу жевательной резинки может достигать 100 000 долларов или тюремное заключение на срок до двух лет. Запреты и табу в Сингапуре 2. Раздражать кого-то музыкальным инструментом. Законодательство Сингапура гласит, что игра на музыкальном инструменте в общественном месте «таким образом, что это может вызвать раздражение у любого лица, законно использующего общественную дорогу или в любом общественном месте, является незаконной» и штраф в размере до до 1000 долларов. Запреты и табу в Сингапуре 3. Запускание воздушного змея, который мешает общественному движению. Вы можете получить штраф в размере до 5000 долларов, если вам случается управлять воздушным змеем или «играть в любую игру», которая мешает движению на любой дороге общего пользования. Запреты и табу в Сингапуре 4. Плевание. Плевать не самый классный акт, но если сделать это в любом общественном месте в Сингапуре — включая кафе, рынки, рестораны, школьные дома, театры, общественные здания, омнибусы или дороги общего пользования — вы будете наказаны штрафом до 1000 долларов. Запреты и табу в Сингапуре 5. Подключение к Wi-Fi другого пользователя. Сингапурский закон о неправомерном использовании компьютеров и кибербезопасности определяет использование сети Wi-Fi другого человека в качестве хакерского.
Если вы пойманы на этом деле, вы можете быть оштрафованы на огромные 10000 долларов, или получить три года лишения свободы или все вместе. Запреты и табу в Сингапуре 6. Забыть смыть туалет. Хотя смывание общественного туалета является обычной вежливостью, в Сингапуре существует действующий закон против игнорирования этой процедуры. Если вас поймают, когда вы уходите, не смыв унитаза, ожидайте штраф в размере около 150 долларов. Запреты и табу в Сингапуре 7. Кормление голубей. Вы, возможно, не думаете, что это большая проблема, чтобы бросить свой оставшийся бутерброд голубям, но подумайте дважды, когда вы в Сингапуре, потому что кормление птиц здесь обойдется вам в 500 долларов. Запреты и табу в Сингапуре 8. Граффити. В Сингапуре, за вандализм вы можете быть арестованы. Сингапурские законы о вандализме впервые шокировали СМИ в 1994 году, после того как американский подросток получил наказание за порчу автомобилей и государственной собственности. В начале 2015 года двое мужчин, посещавших страну, также столкнулись с тюремным заключением, за то, что стали рисовать граффити в общественном поезде.

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