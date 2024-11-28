Занимательная история: как Ломоносов "кулаками махал"

Михаил Васильевич Ломоносов был выдающимся русским ученым, известным своим мощным интеллектом и неутолимой жаждой знаний. Однако он также был человеком вспыльчивым и, как известно, в гневе пускал в ход кулаки. Это привело к жалобам на физическое насилие от него в Санкт-Петербурге, которое привело к его кратковременному тюремному заключению.

А однажды он отбился от трех здоровенных матросов, пытавшихся его ограбить.

Дело было так. Однажды, прогуливаясь по Васильевскому острову и возвращаясь к морю, он возвращался поздно вечером по только что проложенному проспекту, который проходил через лес. Неожиданно на него напали трое крепких матросов.

Первый матрос сходу получил удар в лицо и упал на землю, после чего сбежал. Второму Ломоносов сломал нос, и тот с окровавленным лицом покинул место происшествия. Последнего Михаила повалил на землю. А после, выяснив, что они пытались его ограбить, еще и раздел их догола, забрал все вещи, считая себя отомщённым.

Но помимо повседневной жизни, гнев ученого выплеснулся и на академическую деятельность, где в то время заправляли немцы. Пытаясь оправдать засилье иностранных правителей, они агрессивно продвигали "норманнскую теорию", принижающую влияние славян на создание российского государства. Ломоносов энергично протестовал против этого.

Про одного из таких немецких историков, Шлёцера, он говорил: «Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина!».

Одному из немецких академиков Ломоносов, снова оправдывая свою фамилию, сломал нос, на что немец пожаловался властям.

Впрочем, это может быть просто легенда, которыми обрастает фигура любого великого человека.

Может быть.