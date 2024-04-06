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Как из-за глупой выходки началась война и погибли 2000 человек



Что может стать причиной войны? Экономические интересы, религиозные разногласия, жажда власти, месть... Впрочем, причиной может стать и самое обычное ведро. Да-да, вооруженный конфликт, произошедший много веков назад между итальянскими городами-государствами Модена и Болонья, хотя и велся в более широком контексте действительно важной войны, запомнился в истории именно своей нелепостью. «Война ведра», как ее называют, в буквальном смысле велась за самое обыкновенное за ведро.

Два соседа – два врага


Эту историю нужно начать с того, что в течение XII, XIII и XIV cтолетий державы Европы вели серию войн, известных как войны Гвельфа и Гибеллина. Они были частью борьбы между католической церковью и рядом светских королевских особ. В этом конфликте участвовали короли и правители из большей части Священной Римской империи, включая города-государства северной и центральной Италии. Гвельфы поддерживали папство, а гибеллины – светских правителей, стремившихся к большей власти над Церковью в своих владениях.

Название «гвельфы» произошло от имени королевской Баварской семьи, дома Вельфа. Гибеллины получили свое наименование от названия замка Швабского (Германия), врага дома Вельфа.
Римский император Фредерик II.

Римский император Фредерик II.

 

В какой-то момент в ходе этой важной и дорогостоящей серии войн, длившейся столетия, соседние города-государства Модена и Болонья в центральной северной Италии приняли противоположные стороны. Моденцы были гибеллинами, болонцы – гвельфами. Напомним, что современная Италия до XIX века и на протяжении большей части Средневековья и Ренессанса была разделена на десятки могущественных городов-государств, каждое из которых боролось друг с другом за политический, военный и экономический контроль. Модена и Болонья, которые располагались менее чем в 28 милях друг от друга, были в те годы постоянными соперниками.

Историческое похищение


В 1325 году группа моденских солдат (вероятно, пьяных, измученных скукой или одновременно и тем, и другим) пробралась в Болонью и украла ведро из центрального колодца города. Вероятно, в ведре они унесли и кое-что из чужого имущества, которое также могли прихватить во время «прогулки», но в памяти потомков осталось именно украденное ведро.
Копия ведра в колокольне Моденского собора. /Фото:Alien life form

Копия ведра в колокольне Моденского собора. /Фото:Alien life form

 

То, что давний враг мог безнаказанно проникнуть в их город и украсть у них что-либо – пусть даже и дубовое ведро, – стало оскорблением для болонцев. Тем более что ведро не являлось чьей-то частной собственностью – оно было казенным, ведь из него набирал воду весь город. Заполучить ведро обратно теперь было делом чести. Жители потребовали от моденцев вернуть похищенную «тару». Те – отказались.

Бадья ценой в 2 тысячи жизней


Обычное дубовое ведро заставило болонцев мобилизовать свою мощную армию – 30 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников. Со своей стороны, моденцы, которые к этому времени должны были уже передумать, мобилизовали 5 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников.

Противоборствующие стороны встретились около современной деревни Запполино, примерно на полпути между двумя этими городами. Болонцы оказались на возвышенности, а люди из Модены рассредоточились по долине. Несмотря на то, что болонцы были в большинстве, через несколько часов моденцы уже гнали их с поля боя обратно в их город.
Конфликт XIV века между ополченцами группировок Гвельфа и Гибеллина в коммуне Болоньи. Джованни Серкамби из Лукки.

Конфликт XIV века между ополченцами группировок Гвельфа и Гибеллина в коммуне Болоньи. Джованни Серкамби из Лукки.

 

Преследователи ворвались в Болонью, разгромили несколько небольших замков и в довершение всего разрушили шлюз на местной реке, которая снабжала Болонью водой. На этот счет они вполне могли жестоко пошутить: «Вы хотели свое ведро? Теперь оно вам не понадобится, потому что у вас больше нет воды».

Убедившись, что жители Болоньи действительно унижены, незваные гости прошли парадом триумфаторов вокруг города. А перед тем как покинуть этот район, моденцы взяли ведро из колодца, расположенного за городом, чтобы и местные жители тоже не могли иметь воду. В ходе короткой «войны из-за ведра» были убиты 2 тысячи человек.
То самое ведро. /Фото:factinate.com

То самое ведро. /Фото:factinate.com

 

Впоследствии, когда войны гвельфов и гибеллинов, наконец, закончились, моденцы вернули часть захваченных земель. Однако ведро они сохранили – историческая реликвия находится в подвале средневековой башни, а копия ведра висит на потолке в ратуше Моденезе.

Текст: Анна Белова

 

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