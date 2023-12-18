5 стран, которых могут не увидеть на карте мира наши дети из-за необратимых природных катаклизмов

Патологически быстрый рост населения Земли и вызванное им принявшее ужасающие стадии перенаселение нашей планеты вызывают всё больше и больше природных катаклизмов. Поэтому неизвестно, сможет ли Илон Маск подлатать нашу атмосферу до того, как необратимые климатические изменения уничтожат некоторые фрагменты суши. Данный материал даст неутешительные прогнозы для 5 стран мира, которые, по мнению и подсчётам ученых, могут исчезнуть с лица земли в ближайшие десятилетия.
1. Япония
Одна из самых красивых стран мира может быть уничтожена землетрясениями. / Фото: amigo-tours.ru
У многих относительно свежи в памяти события 2010 года в Японии - устрашающее землетрясение снесло с лица земли множество населенных пунктов Страны Восходящего Солнца. Япония - островное государство, представляющее собой довольно узкую в глобальных масштабах полоску земли. Поэтому нестабильная сейсмическая ситуация - частые землетрясения, цунами и извержения вулканов - помещают ее в топ стран, которые могут уйти под воду.
2. Нидерланды
Голландия находится пугающе ниже уровня моря. / Фото: fishki.net
Практически половина Нидерландов (многим эта страна более известна под своим интернациональным названием - Голландия) находится ниже уровня моря. И с каждым годом эта страна опускается ниже и ниже. На протяжении долгих веков история голландского народа - это история борьбы людей с морей длиною в целую цивилизацию. Отвоёвывание земель у моря продолжается со времён Римской империи. Учёные бьют тревогу и утверждают, что несмотря на применяемые в стране нанотехнологии в области инженерии, в случае крупного катаклизма - если таковой случится - страна может не пережить и оказаться затопленной.
3. Мальдивы
Под угрозой исчезновения находится самый престижный пляжный курорт на планете. / Фото: amigo-tours.ru
Этот самый престижный курорт мира может уничтожить матушка-природа. Архипелаг погружается под воду с устрашающей скоростью, приближающейся к 2 сантиметрам в год. По прогнозам ученых к 2090 году Мальдивы будут выступать над уровнем моря всего на 2 метра. Уже сейчас правительство островного государства всерьёз рассматривает возможность покупки земли и в прямом смысле переноса государства в другое место.
5. Бангладеш
Не только островные государства под угрозой... / Фото: most-beauty.ru
Бaнгладеш - не островное, а материковое государство. Однако оно тоже находится в данном грустном топе. Жители этой слаборазвитой страны страдают от наводнений, торнадо и прочих природныx катаклизмов. Виной им - глобальное потепление и стремительно тающие ледники Гималаев. Бангладеш может стать одной из первых так называемых стран климатических беженцев.
6. Бали
Неужели этой красоте суждено исчезнуть? / Фото: tsn.ua
Конкурирующий с Мальдивами по престижности пляжный остров-курорт Бали также находится под угрозой. Остpoв Малайского арxипелага пытаются поглотить в обеих сторон сразу два океана - Индийский и Тихий. Изменения пока не критичны, но вода с каждым годом наступает на жилища и храмы балийцев.
Интересный факт. Рис - самый распространенный продукт на острове. Жители считают его пищей богов. А поскольку рис обожает воду, он может расти даже в тех местностях, куда наступила разливающаяся соленая морская вода!
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