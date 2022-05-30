Узбекские традиции и особенности менталитета

О чем гостю должна сказать половина пиалы чая, зачем узбеки консервируют плов и где в Узбекистане живут самые счастливые невесты?
Они не говорят «нет»
Восточные люди не идут на открытый конфликт и не демонстрируют агрессию — они привыкли быть вежливыми даже в самой сложной ситуации. Эта черта национального характера сформировалась в далеком прошлом: узбеки испокон веков занимались торговлей, а обижать покупателя — не в интересах продавца. Поэтому вам никогда не откажут напрямую, а на любую просьбу ответят традиционно: «Хоп майли» («ладно», «хорошо»). Впрочем, когда будет выполнено обещание — неизвестно: ни в действиях, ни в работе, ни в принятии решений узбеки не спешат. И если окажется, что договоренность нарушена, вам предложат несколько вариантов решения вопроса — вплоть до самых нелепых, лишь бы вы не сердились.
Они не жалеют времени на приветствие
Приветствие — тоже часть традиции: невозможно представить себе узбеков, поздоровавшихся на ходу и побежавших по своим делам. Встречаясь, мусульмане должны обязательно приветствовать друг друга, даже если они враждуют. Сейчас при встрече нужно исполнить определенный ритуал — не только поздороваться, но и от всей души поинтересоваться делами собеседника, причем во всех подробностях: как сам, как дом, как жена, как дети, как хозяйство, полон ли холодильник? Отвечать следует традиционно: слава богу, все хорошо. Все это отнимает немало времени и звучит очень эмоционально, особенно когда встречаются две женщины.
Они наливают гостям половину пиалы чая
Гостеприимство — непреложный закон для узбеков: они привыкли жить большими семьями, в окружении соседей, и общественное мнение для них очень важно. Поэтому гостя готовы принять в любое время и на столе всегда есть конфеты, орешки и другая мелочь. И конечно, никого не отпустят без чая. «Чай не пьешь, откуда силы возьмешь?» — говорят в Узбекистане. Чем больше ценят гостя, тем меньше чая ему наливают, чтобы он чаще обращался к хозяевам за добавкой и дольше посидел. Поднося чай дорогому гостю, правую руку прикладывают к сердцу — в знак уважения. По этому поводу рассказывают анекдот: узбек такой жадный — мало того что полпиалушки чая наливает, так еще и за сердце держится!
Они едят плов в 6 утра
Плов для узбека — больше, чем еда, это предмет культа и часть национальной культуры. «Ты родился — у тебя плов, ты женился — у тебя плов, ты умер — у тебя плов», — шутят в Узбекистане. Это действительно так: любое важное событие отмечается приготовлением блюда из риса, мяса и овощей. Утренний плов варят в огромных казанах к 6 часам, и занимаются этим исключительно мужчины. Такое время было выбрано не сразу: изначально плов готовили к окончанию первой молитвы, то есть к 4 утра, потом перенесли на 7 часов, а затем опять сместили, чтобы люди успевали на работу. Отказаться от приглашения на плов нельзя — это святое.
В каждом регионе Узбекистана свой рецепт кулинарного шедевра, а в Ташкенте работает среднеазиатский центр плова, где продают свадебный плов, украшенный кружочками конской колбасы — казы — и перепелиными яйцами. Плов можно даже увезти с собой из страны — во всех ташкентских супермаркетах продаются консервные банки с этим блюдом, и на вкус оно ничуть не хуже, чем из казана. Так что узбекский плов постепенно завоевывает мир, а в прошлом году его включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Они сажают женщин за отдельный стол
В узбекской семье выстроена строгая иерархия взаимоотношений: детей держат в строгости, женщина во многом подчиняется мужу и свекрови, последнее слово всегда остается за мужчиной. Жену уважают как мать, супругу, хранительницу семейного очага, но часто рассматривают лишь как домохозяйку несмотря на то, что свободные женщины Востока занимаются наукой и политикой, заседают в сенате и руководят предприятиями. Главная обязанность женщины — забота о семье и доме. Даже если она работает наравне с мужем, это не отменяет приготовления ужина к его приходу.
До сих пор в быту многие вещи делятся по гендерному признаку: утренний плов готовят мужчины, повседневную еду — женщины, мужчины собираются в чайхане, женщины — во дворе. Раньше дом делился на мужскую и женскую половину, а сейчас на свадьбе и других праздниках мужчины и женщины нередко сидят за разными столами. Даже хоронят их в разных частях кладбища.
Они бросают камешки в праздничное угощение
Еще одно важное узбекское блюдо — сумаляк. В отличие от плова, сумаляк варят лишь раз в году, в один из 40 дней после праздника Навруз. Легенда гласит, что у одной женщины умер муж, она осталась одна с маленькими детьми, семья голодала. Отчаявшись, мать налила в казан воды и бросила горсть проросшего зерна. Пшеница варилась весь день и всю ночь, под утро женщина ненадолго уснула, а когда проснулась, увидела, что казан до краев наполнен теплой коричневой массой. Она накормила детей и угостила соседей, и с тех пор сумаляк готовят только женщины.
Рецепт прост: проросшие зерна пшеницы перемалывают и отжимают, а получившуюся жидкость смешивают в кипящем масле с мукой. На дно казана бросают камешки или орешки — это не дает жидкости подгорать, а тот, в чьей пиале окажется камешек, может загадывать желание. Главный секрет сумаляка: его нужно помешивать непрерывно, на протяжении 12 часов, и в этом процессе участвуют все соседи или коллеги — праздничное блюдо готовят даже во дворах офисов. Считается, что, мешая сумаляк, человек освобождается от недобрых мыслей. Через 12 часов блюдо снимают с огня и накрывают, оставляя до утра. Утром рассматривают рисунок, образовавшийся на поверхности густой массы, и толкуют его значение. Попробовать сумаляк можно не только сразу после Навруза: так же, как и плов, его консервируют и продают в магазинах круглый год.
Они женятся по воле родителей
В Узбекистане настолько уважают мнение старших, что даже в XXI веке будущего мужа или жену своему чаду подыскивают родители. Впрочем, если жених совсем не понравится девушке, она может отказать ему. Самые смелые могут даже познакомиться сами и пожениться без согласия родителей, но это скорее исключение. Как правило, жених и невеста все же вступают в брак, подчиняясь решению старших и почти не зная друг друга. Дальше возможны два варианта развития событий: семья держится на уважении супругов к выбору родителей, а значит, и друг к другу, либо со временем мужчина начинает искать любовь на стороне, а женщине приходится с этим мириться. Разводятся в Узбекистане редко — распадается лишь 15% браков (в России — больше половины), и поводом для расставания скорее станет невозможность иметь детей, чем измена.
Они еще недавно были многоженцами
Узбекская свадьба — грандиозное событие. Просто регистрация — нонсенс для узбеков: а что скажут друзья, соседи, родные? Пригласить на праздник нужно как можно больше гостей, и ради пышного мероприятия даже влезают в долги. Регистрация в загсе сочетается с религиозным обрядом — никохом, без этого вместе жить нельзя. А наоборот еще совсем недавно было можно, чем и пользовались мужчины: проводили никох для второй жены и обзаводились второй семьей. Недавно эту практику запретили, и сейчас разрабатывается закон об уголовной ответственности имамов, проводящих никох для мужчин, уже имеющих одну жену.
Они платят калым за невесту
Перед свадьбой семьи договариваются о том, какой вклад молодые вносят в будущую семейную жизнь. Например, если жених покупает квартиру, невеста — всю обстановку. Оговаривается также размер приданого и калыма — во многих областях до сих пор платят выкуп за невесту. Сумма калыма варьируется от $30 до $5000 в разных регионах.
Выгоднее всего выходить замуж в Хорезме: здесь большую часть свадебных расходов оплачивает жених, он же платит большой калым, и, если мужчина из богатой семьи, к деньгам могут добавить, например, верблюда. В последнее время особенно ценятся девушки с высшим образованием (лучше медицинским или педагогическим) — в этом случае сумма калыма может вырасти в несколько раз. А вот в Ташкенте расходы ложатся на плечи родителей невесты — они должны дать ей солидное приданое, чтобы удачно выдать замуж.
Они решают проблемы всем миром
Узбек живет в большом сообществе, модель которого представлена в городском квартале — махалле. Здесь действует своеобразная система местного самоуправления: жители объединяются в общину и решают проблемы вместе. Если во многих мусульманских странах махалля — это лишь народный обычай, то в Узбекистане ее статус закреплен на законодательном уровне. Община выбирает комитет, подотчетный органам власти. Члены комитета выдают справки при поступлении в вуз и трудоустройстве, а при разводе беседуют с супругами и дают им время на размышление. Многие вопросы в махалле решаются методом хашара (добровольного безвозмездного труда): благоустройство и уборка улиц, ремонт или даже строительство. И если соседи помогают кому-то построить дом, то хозяин готовит для всех участников хашара, конечно же, плов!
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