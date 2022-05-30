Узбекские традиции и особенности менталитета

С нами не соскучишься!

О чем гостю должна сказать половина пиалы чая, зачем узбеки консервируют плов и где в Узбекистане живут самые счастливые невесты?









Они не говорят «нет»

Они не жалеют времени на приветствие

Они наливают гостям половину пиалы чая

Они едят плов в 6 утра

Они сажают женщин за отдельный стол

Они бросают камешки в праздничное угощение

Они женятся по воле родителей

Они еще недавно были многоженцами

Они платят калым за невесту

Они решают проблемы всем миром