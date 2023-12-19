Какие факты из собственной биографии заставляют краснеть Железного Арни: Арнольд Шварценеггер

Судьба этого актёра вполне может служить олицетворением сбывшейся американской мечты. Впрочем, именно за ней когда-то и приехал в США юный Арни, родившийся и выросший в Австрии. Арнольд Шварценеггер сумел многого добиться собственным трудом, он прошёл весьма непростой путь от иммигранта до знаменитости первой величины, а после и политического деятеля. Он казался поклонникам почти идеальным: спортсмен, актёр, хороший отец. Однако сам Арнольд Шварценеггер точно знает: ему есть чего стыдиться в собственной биографии.
Без вины виноватый
Арнольд Шварценеггер в детстве.
Одно дело, когда человек краснеет за собственные поступки и одновременно пытается как-то исправить ситуацию, и совсем другое, когда изменить он ничего не может. Именно так и произошло с Арнольдом Шварценеггером, много неприятных минут доставили ему во время самых разных интервью вопросы журналистов об отце. Арнольд Шварценеггер отчаянно мечтал рассказывать о папе с гордостью, но у него сохранилось не слишком много хороших воспоминаний о нём. Да и задавали ему вопросы обычно не о его детстве, а о прошлом отца, на которое сам Арни повлиять никак не мог, хотя бы в силу того, что в то время его даже на свете не было.
Арнольд Шварценеггер в детстве.
Отец будущей звезды Густав Шварценеггер после службы в армии с 1930 по 1937 год пришёл работать в полицию. Незадолго до присоединения Австрии к Германскому рейху в марте 1938 года, он подал заявление на вступление в Австрийскую национал-социалистическую партию, разделяя её ценности и собираясь стать «верным арийцем». После зачисления в вермахт Шварценеггер-старший получил звание гауптфельдфебеля Полевой жандармерии, выполнявшей функции военной полиции.
Густав Шварценеггер.
Он служил в разных странах, в том числе и в России, участвовал в блокаде Ленинграда. Собственно, там же он был ранен в августе 1942 года. После лечения в Лодзи Густав Шварценеггер стал страдать от частых приступов малярии, из-за чего его комиссовали. Он вернулся в Грац, работал почтовым инспектором. Позже он возобновил свою полицейскую карьеру, так как его участие в военных преступлениях против гражданского населения доказано не было.
Арнольд Шварценеггер.
С отцом у Арнольда Шварценеггера были непростые отношения, так как Густав куда больше любил старшего сына Мейнхарда, а младшего даже не считал своим, подозревая супругу в измене. Кстати, актёр долгое время не знал многого об отце, в 1990-е годы он сам обратился с просьбой об исследовании прошлого отца в Центр Симона Визенталя. Специалисты организации предоставили ему как полный отчет, вместе с армейскими записями, так и результаты расследования, свидетельствующие об отсутствии вины за военные преступления.
В погоне за славой
Арнольд Шварценеггер.
Арни всегда мечтал стать богатым и знаменитым, он вовсе не собирался служить в полиции, как того хотел отец, и не хотел становиться торговым агентом, как советовала мать. Он сделала ставку на культуризм и не прогадал. Хотя поначалу, опять-таки, по настоянию отца, Арнольд Шварценеггер занимался футболом, но быстро смекнул, что в этом виде спорта он вряд ли преуспеет, поэтому полностью переключился на культуризм.
Арнольд Шварценеггер.
Он страстно хотел стать лучшим, поэтому не пренебрегал запрещёнными ныне веществами. Впрочем, в те времена употребление стероидов было повсеместным, культуристы в период подготовки к важным соревнованиям добивались рекордного набора мышечной массы не изменениями рациона и упорными тренировками (хотя всё это было тоже), а поеданием стероидов. Арни, лепивший скульптуру своего тела сантиметр за сантиметром, не остался в стороне.
Арнольд Шварценеггер.
Правда, когда позже ему в интервью задавали вопрос об использовании веществ, обладающих высокой биологической активностью, Железный Арни признавался: ему стыдно за свои ошибки молодости. Если бы у него была возможность повторить свой путь, он не стал бы так издеваться над собственным организмом. В своё оправдание Шварценеггер обращал внимание на то, что стероиды особого воздействия на его мускулатуру не оказали. Кстати, стероиды попали под запрет уже в 1990-е, когда Арнольд Шварценеггер вовсю снимался в кино.
Угроза для окружающих
Арнольд Шварценеггер во время службы в армии.
В молодости Железный Арни служил в армии, причём в танковых войсках. Именно там он осваивал азы вождения и сумел получить права на управление мотоциклом, легковой и грузовой машинами, а ещё – трактором с прицепом. А вот обуздать танк ему так и не удалось. Один танк он попросту утопил в реке, забыв поставить его на ручной тормоз, а при помощи второго разрушил ангар, перепутав рычаги прогрева двигателя и переключения передач.
Арнольд Шварценеггер во время службы в армии.
К тому же Шварценеггер хотел уволиться до окончания контракта, о чём и подал рапорт командованию. Оценив риски, его прошение удовлетворили, а офицер, сообщая об этом Шварценеггеру, отметил, что нахождение его в армии вообще представляет угрозу для окружающих, да и лишних танков у них нет.
Почти идеальный
Арнольд Шварценеггер.
В молодости Арнольд Шварценеггер был знатным ловеласом. В то время он даже не скрывал, что мог подойти к девушке на пляже и предложить ей отправиться с ним в номер. Он точно знал, как действует его внешний вид на представительниц прекрасного пола, и вовсю этим пользовался. Но после в его жизни появилась Мария Шрайвер. Эта девушка не была похожа на всех остальных. Мария относила себя к поклонницам Шварценеггера, однако вовсе не собиралась становиться очередным его краткосрочным приключением. Не зря она принадлежала к могущественному клану Кеннеди и приходилась племянницей тридцать пятому президенту США.
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер.
Мария сразу же поставила возлюбленному ультиматум: или она или многочисленные интрижки. Терпеть измены она не хотела и предупредила ещё до брака, что неверность моментально приведёт к их расставанию. И Железный Арни подчинился. После свадьбы супруги казались идеальной парой. Арнольд стал примерным семьянином, заботливым мужем и отцом четверых детей, а потом, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что Мария Шрайвер подала на развод.
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер с детьми.
Она действительно не собиралась мириться с изменой, а скрыть тот факт, что у Арнольда подрастает сын, как две капли воды похожий на отца, было просто невозможно. Искреннее раскаяние, заверения в роковой ошибке, обещания «больше никогда» были тщетны. Мария была непреклонна и бракоразводный процесс, хоть и затянулся на несколько лет, но всё же был доведён до логического финала. Арни было стыдно не только за свою слабость и измену, но ещё и за отстранённость от воспитания наследника. Сам он заверял, будто не знал о его существовании, но в это не очень верится, ведь домработница, родившая ему сына, ещё долго работала в семье Шварценеггера.
Арнольд Шварценеггер и его внебрачный сын Джозеф
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