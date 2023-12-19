Какие факты из собственной биографии заставляют краснеть Железного Арни: Арнольд Шварценеггер

Без вины виноватый

Арнольд Шварценеггер в детстве.

Арнольд Шварценеггер в детстве.

Густав Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер.

В погоне за славой

Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер.

Угроза для окружающих

Арнольд Шварценеггер во время службы в армии.

Арнольд Шварценеггер во время службы в армии.

Почти идеальный

Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер с детьми.

Арнольд Шварценеггер и его внебрачный сын Джозеф