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5 самых опасных птиц для человека

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Птицы – символ мира и добра. Мы можем назвать несколько опасных животных, насекомых и даже рептилий, но вряд ли легко вспомним смертельно опасных для человека пернатых. А они есть…

Казуар

С виду эта птица совершенно безобидна, зато оригинальна и «нарядна». На самом деле, казуар внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая опасная птица на планете. Почуяв угрозу (или просто увидев человека на территории своих владений), этот нелетающий обитатель тропических лесов Новой Гвинеи и северо-востока Австралии незамедлительно нападает.

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Ноги казуаров очень сильны, а когти, подобные кинжалам, способны нанести фатальные увечья.Характер у «птички» довольно скверный, казуар впадает в ярость без видимых на то причин.

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Этот факт освещали даже среди американских и австралийских военных во время Второй мировой войны, делая акцент на том, что лучше избегать встречи с цветастым пернатым монстром. Кстати, казуаров редко содержат в зверинцах – из-за непредсказуемого нрава именно от этого существа чаще всего получали травмы работники зоопарков.

Южноамериканская гарпия

Это самый сильный в мире орел, масса тела которого достигает 9 кг. Когти огромной птицы больше и мощнее, чем у тигра и медведя, и пробить человеческий череп ей не составит труда.

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Первой на человека  гарпия обычно не нападает; довольствуется на обед обезьянами, ленивцами, удавами и птицами помельче.

Единственное исключение – нападение на гнездо этого мексиканского орла. Защищать единственного птенца (а выращивают эти пары птиц только одного птенчика) гарпия будет самоотверженно.

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На данный момент численность южноамериканских гарпий неуклонно снижается, причиной тому стало уничтожение лесов и особенности размножения крылатых хищников.

Дроздовая мухоловка

Чтобы быть смертельно опасной для человека, этой птице не пришлось отличиться большими размерами и физической силой. Дроздовая мухоловка, он же питоху двуцветный, является самой ядовитой птицей на планете. Помимо питоху, выделяют еще трехядовитых пернатых, двое из них относятся к тому же роду (P. kihocephalus и P. ferrugineus), что питоху двуцветный, а третьей стала синеголовая ифрита ковальди.

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Все три «аналога» значительно уступают в степени ядовитости дроздовой мухоловке. В 1989 году орнитолог Джек Думбахер изучал птиц на территории Новой Гвинеи. Выпуская симпатичных птичек из паутины, ученый поцарапал палец. Не придав значения царапине, Джек инстинктивно сунул палец в рот и тут же ощутил, как онемели язык, рот и губы.

Впоследствии удалось выяснить, что в организм птицы яд попадает вместе с жуками вида Choresine pulchra, а затем постепенно накапливается в перьях и коже.

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В результате своих трапез мухоловка становится опасной для других млекопитающих, хотя сама птица к яду адаптировалась. Забавно, что местные аборигены давно знали об этом качестве питоху, «величайшее открытие» орнитолога их изрядно позабавило.

Канадская казарка

Canada geese (не путать с куртками Canada Goose) – очень красивая водоплавающая птица семейства утиных. Огромная утка отличается агрессивным нравом и отчаянно защищает свою территорию.

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При встречах с человеком канадские гусарки нередко наносили людям рваные раны, серьезные переломы и черепные травмы.

Федеральный ученый, специалист по дикой природе Нил Доу, провел полевые исследования и опубликовал результаты, отображающие разрушение береговой линии и уничтожение многих животных и птиц казарками. Кроме того, гуси многократно сталкивались с самолетами.

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В 1995 году в штате Элмендорф, Аляска, самолет ВВС США на взлете врезался в стаю казарок и разбился. Погибли 24 члена экипажа. В 2009 году пилот рейса 1549 успел провести самолет на аварийную посадку после встречи с канадскими гусарками, и пассажиры отделались легкими травмами.

Вороны

У пернатых городских жительниц нет ни яда, ни экстремальных физических способностей, зато присутствует удивительно развитый интеллект. Организованная воронья стая способна действовать как настоящая банда, по заранее обдуманной схеме.

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Нередки случаи, когда вороны сообща загоняют жертву - мелких животных и голубей, под колеса транспорта, а затем оттаскивают несчастных на обочину и пируют.

Вороны могут нападать и на человека. Сообщения об их нападениях на людей то и дело появляются в прессе. Особенно в весенний период.

Чаще всего жертвами стай становятся дети и старики, причем, окружая несчастного со всех сторон, вороны способны наносить существенные травмы твердыми клювами, отвлекая внимание друг на друга.

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Лондонские бегуны в парке Элтен Саунд были вынуждены менять маршрут пробежки из-за нападения ворон. Примечательно, что агрессивные птицы атаковали преимущественно белокурых людей. Причины неприязни к блондинам так и не были выяснены.

Последствия интеллекта ворон отразились и в массовых инцидентах – за один только месяц 1978 года в Китае сошли с рельсов девять поездов. Причиной послужил щебень, который вороны накладывали на рельсы.

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