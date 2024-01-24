Почему в СССР «Рыбный день» приходился именно на четверг

Наверное, многие из нас слышали о том, что в советское время существовал так называемый «Рыбный день». Исторически сложилось так, что он был назначен на четверг. Но мало кто знает о том, почему был выбран именно этот день недели. Не секрет, что люди к нему относились очень разностороннее: кто-то просто обожал его, а кто-то терпеть не мог. Поэтому стоит разобраться в этом более подробно.
На самом деле, всем давно известно о том, что нашему организму необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов. Но для этого нужно выбирать правильную пищу. Например, белки содержатся в таких продуктах, как молоко, бобовые, грибы и многие другие. Но самое большое содержание этого элемента можно заметить именно в мясной и рыбной продукции. Именно поэтому нашему организму нужно потреблять их в больших количествах.
Мясо стоило достаточно дорого / Фото: 9111.ru
Но всем давно известно, что мясо — это достаточно дорогой продукт. Например, в старину он был практически недоступен, ведь за него нужно было отдать немыслимое количество денег. Именно поэтому раньше считалось, что мясо — это продукт для богатых и зажиточных людей. А простые люди могли позволить его себе лишь по каким-то серьезным поводам или праздникам. В свою очередь, рыбу было добыть намного проще. Да и стоила она не так много, как мясная продукция.
Оказывается, что до начала революции в стране производили ничтожно малое количество мяса, которого не хватало на всех. А данные за этот период и вовсе говорят о том, что в год на каждого человека приходилось около двадцати трёх килограмм. Это считалось достаточно низким показателем. Именно поэтому власть пришла к выводу, что ситуацию нужно менять в лучшую сторону.
Плакат в общепите СССР / Фото: prosto-eda.ru
Тогда начали организовывать колхозы, ведь в стране стоял острый вопрос нехватки данной продукции. Именно тогда показатели начали расти и на каждого человека уже приходилось около шестидесяти семи килограмм. Несмотря на то, что это было уже гораздо больше, чем до этого, это мало кого радовало. Например врачи были уверены в том, что нужно увеличить объем производства данной продукции до ста килограмм. По их мнению, только в таком случае организм не нуждался в других источниках белка.
Даже несмотря на то, что объем производства мясной продукции был увеличен в несколько раз, его все равно не было достаточно. Тогда Анастас Микоян, являющийся наркомом пищевой промышленности, принял решение о том, что людям стоит больше употреблять рыбной продукции. И в 1932 году был введен так называемый «Рыбный день».
В общественных заведениях в этот день можно было отведать самые разнообразные рыбные блюда/ Фото: fishmanual.ru
Таким способом правительство решило бороться с нехваткой мяса. Но это происходило достаточно затруднительно. Ведь в начале 30-х годов в стране была достаточно сложная ситуация, касающаяся продовольствия. А в некоторых регионах страны и вовсе многие люди страдали от голода. Именно поэтому власть решила внедрить «Рыбный день», с помощью которого можно было дать организму недостающую энергию. Но даже несмотря на то, что ситуация долгое время оставалась сложной, уже в 1934 году данный день был отменён.
Но это далеко не единственный раз, когда в стране вводили его. Например, уже в 70-х годах прошлого столетия о нем опять вспомнили. В данный период времени проблема заключалась не в том, что в стране недостаточно продовольственных товаров, а в том, что рыбной продукции было слишком много. Правительство отлично справлялось с тем, чтобы обеспечить людей необходимыми товарами. Проблема была лишь в том, что на прилавках магазинов можно было увидеть слишком много рыбы, которая достаточно быстро портилась и с ней что-то нужно было делать. Именно тогда в стране вновь был введен «Рыбный день», который пал на четверг.
«Рыбный день» в общепите / Фото: etojizn.ru
Введение «Рыбного дня» в Советском Союзе было не только стратегическим шагом в обеспечении продовольственной безопасности, но и имело глубокие врачебные корни. Рыба, помимо своих белковых свойств, являлась настоящим сокровищем микроэлементов. В ней содержалось огромное количество йода и фосфора, которые были необходимы для здоровья советских людей.
Особенно важным фактором для жителей СССР был йод. Еще задолго до революции, многие регионы империи страдали от дефицита этого важного элемента. Ведь недостаток йода в организме мог привести к серьезным проблемам со щитовидной железой и другим сложнейшим заболеваниям. Поэтому введение обязательного употребления рыбы хотя бы раз в неделю стало неотъемлемой частью стратегии по улучшению общественного здоровья.
Рыба очень полезна для нашего организма/ Фото: mirpovara.ru
Возникает вопрос, а почему же в качестве «Рыбного дня» был выбран именно четверг? Оказывается, что насчёт этого существует достаточно много гипотез. Одна из них подкреплена статистикой и расчетами. Ведь по мнению правительства, именно в этот день происходила максимальная реализация рыбой продукции ещё до введения «Рыбного дня». Но существует и версия о том, что данный день был выбран случайно и здесь не нужно искать какие-либо совпадения.
Несомненно, у многих рабочих и служащих он вызывал недовольство. Ведь на прилавках магазинов и в общественных заведениях было достаточно много новой рыбной продукции, которая была им просто незнакома и вызывала противоречивые чувства. Ведь мало кто знал о том, как ее правильно готовить. Впрочем были и те, кому нравился «Рыбный день», ведь они, придя в общественное заведение, могли попробовать совершенно новое рыбное блюдо.
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