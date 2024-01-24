Почему в СССР «Рыбный день» приходился именно на четверг

Мясо стоило достаточно дорого / Фото: 9111.ru

Плакат в общепите СССР / Фото: prosto-eda.ru

В общественных заведениях в этот день можно было отведать самые разнообразные рыбные блюда/ Фото: fishmanual.ru

«Рыбный день» в общепите / Фото: etojizn.ru

Рыба очень полезна для нашего организма/ Фото: mirpovara.ru