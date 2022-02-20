Два года и 3000 золотых рублей было потрачено на подготовку секретной миссии Петра I. И всё для того

Некоторые люди верят, что если черный кот пересечет им дорогу, то это к несчастью. Тогда как белый кот — к счастью. Другие же говорят, что все совсем наоборот. В любом случае черные и белые коты представляются как нечто противоположное друг другу не только по цвету, но и по тем предрассудкам, которые питают людские страхи.



Мы во все это не верим. Поэтому представляем подборку замечательных черных и белых котиков, которые, кажется, жить друг без друга не могут. Как инь и ян, вместе они выглядят настолько идеально, будто они части одного целого.













































































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