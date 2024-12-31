Новые раскопки пролили свет на повседневную жизнь простоых людей

Кажется, что о Помпеях известно уже всё. Археологи очень многое раскопали. Богато украшенные дворы, роскошные дома с садовыми святилищами, прекрасные фрески - рассказывают целые истории о повседневной жизни их богатых владельцев. Недавно же историки познали каким был быт низшего и среднего классов этого некогда величественного города.
Новое открытие
Археологам удалось раскопать несколько комнат. Эти помещения, судя по обстановке, принадлежали семье среднего класса. Дом их был частично разрушен извержением Везувия в 79 году нашей эры. Комнаты выглядят застывшими во времени. Глядя на них можно понять какой была жизнь обычных людей в этом величественном древнеримском городе.
Великий город Помпеи.
На нижнем этаже дома расположена спальня. Здесь довольно простая кровать, возле которой стоит раскрытый сундук. Он прекрасно сохранился. Внутри ларца лежал небольшой фонарь с изображением бога Зевса, который превращается в орла. В другом месте комнаты, на столе с тремя ножками, стояли декоративные тарелки. Этот предмет интерьера чрезвычайно похож на модные сегодня акцентные столы.
Небольшой акцентный столик, найденный в спальне Помпеи.
Рядом со спальным помещением находится кладовая. Это самая незатейливая комната в доме. Здесь не нашли никакой мебели и был обычный земляной пол, а на стенах даже не было штукатурки. Очевидно, что семейство не обладало большими доходами. Они делали необходимые запасы пропитания на случай голода, но на лишние строительные материалы не тратились.
В кладовой были найдены кувшины и тарелки.
«Дом Ларарио»
Впервые на эти помещения археологи наткнулись ещё четыре года назад. Всё это время специалисты тщательно раскапывали все комнаты и изучали найденные в них артефакты. Дом окрестили «домом Ларарио». Учёные назвали его так, потому что здесь была найдена святыня, посвящённая домашним богам, или Ларес. Внутренний двор был более богато украшен чем комнаты. Множество декоративных элементов резко контрастировали с простотой убранства скромного жилища.
Внутри жилища убранство было весьма скромным.
Команда археологов обнаружила ряд других предметов по всему дому, в том числе курильницу в форме колыбели и бронзовые сосуды. Некоторые из этих объектов изначально находились на верхних этажах, но упали на нижние этажи, когда дом рухнул.
За кладовой археологи обнаружили коридор, в конце которого стоял шкаф из дерева. В нём было, судя по всему, пять полок. На них хранили кухонную утварь. Сохранилось какое-то количество различной формы сосудов и тарелок. Для сохранения находок в их первозданном виде учёные сделали гипсовые слепки всех предметов. Такая практика обычна для Помпеи. Археологи выливают жидкий гипс в полости предметов, окружённых вулканическим пеплом. Так им удаётся воссоздать слепок предмета, чтобы увидеть именно таким, каким он был когда-то.
Для того чтобы узнать как выглядел предмет, археологи делают гипсовые слепки.
Самое интересное впереди?
Руины города Помпеи были открыты учёными ещё в далёком 16 веке. И сегодня археологи продолжают открывать всё новые подробности об этом месте. Только сейчас на стороне науки выступают современные инновационные технологии, которые не только значительно упрощают исследования, а делают их более точными. До сего дня учёным покорилось лишь около двух третей Помпеи.
На сегодня раскопано лишь две трети города.
Роскошные виллы, украшенные искусно написанными фресками, с богатой уварью - принадлежали богатым жителям города.
Исследователей сначала больше всего интересовали роскошные, искусно украшенные фресками виллы жителей Помпеи из высшего сословия. Но обширный участок недалеко от современного Неаполя внезапно открыл быт среднего класса, а также их слуг и рабов. Ровно год назад, например, археологи обнаружили скудно украшенную комнату. Из её убранства исследователи заключили, что принадлежала она семье рабов. В комнате был только ночной горшок, деревянный сундук и три кровати. Одна из кроватей была значительно меньше двух других, в результате исследователи предположили, что она скорее всего принадлежала ребёнку. Раскопки всё ещё продолжаются...
Раскопки продолжаются.
источник
