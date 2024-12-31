Новые раскопки пролили свет на повседневную жизнь простоых людей

Новое открытие

Великий город Помпеи.

Небольшой акцентный столик, найденный в спальне Помпеи.

В кладовой были найдены кувшины и тарелки.

«Дом Ларарио»

Внутри жилища убранство было весьма скромным.

Для того чтобы узнать как выглядел предмет, археологи делают гипсовые слепки.

Самое интересное впереди?

На сегодня раскопано лишь две трети города.

Роскошные виллы, украшенные искусно написанными фресками, с богатой уварью - принадлежали богатым жителям города.

Раскопки продолжаются.