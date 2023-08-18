Каждый колосок, словно кисть художника, создаёт неповторимый паттерн на вашей стене, принося с собой загадочное послание природы. Это воплощение гармонии между простым и изысканным, диким и декоративным.
Приготовьтесь вдохновляться и создавать! В этой статье мы откроем перед вами бескрайние возможности декорирования, где природа и рукоделие объединяются в гармоничном тандеме. Пусть ваша стена станет полотном, рассказывающим уникальную историю о вас и вашем чувстве прекрасного.
Итак начнем. Все очень просто. Возьмите любую понравившуюся вам подставку под тарелки. Такие продаются в магазинах фикс прайс разных расцветок.
Вырежете из картона половину круга выбранной салфетки и приклейте ее
Далее наклейте на картон искусственные колоски по всей площади
Теперь осталось только свернуть салфетку и приклеить ее к другой стороне
В итоге самых простых манипуляций у вас получается очень стильный, уютный и оригинальный декор стены
Получилось все очень просто, бюджетно и красиво. Сможет справится даже ребенок.
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Самый бюджетный и стильный декор интерьера
Каждый колосок, словно кисть художника, создаёт неповторимый паттерн на вашей стене, принося с собой загадочное послание природы. Это воплощение гармонии между простым и изысканным, диким и декоративным.
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