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Самый бюджетный и стильный декор интерьера

Каждый колосок, словно кисть художника, создаёт неповторимый паттерн на вашей стене, принося с собой загадочное послание природы. Это воплощение гармонии между простым и изысканным, диким и декоративным.
Приготовьтесь вдохновляться и создавать! В этой статье мы откроем перед вами бескрайние возможности декорирования, где природа и рукоделие объединяются в гармоничном тандеме. Пусть ваша стена станет полотном, рассказывающим уникальную историю о вас и вашем чувстве прекрасного.
Итак начнем. Все очень просто. Возьмите любую понравившуюся вам подставку под тарелки. Такие продаются в магазинах фикс прайс разных расцветок.

Самый бюджетный и стильный декор интерьера

Вырежете из картона половину круга выбранной салфетки и приклейте ее

Самый бюджетный и стильный декор интерьера

Далее наклейте на картон искусственные колоски по всей площади

Самый бюджетный и стильный декор интерьера

Самый бюджетный и стильный декор интерьера

Теперь осталось только свернуть салфетку и приклеить ее к другой стороне

Самый бюджетный и стильный декор интерьера

Самый бюджетный и стильный декор интерьера

В итоге самых простых манипуляций у вас получается очень стильный, уютный и оригинальный декор стены

Самый бюджетный и стильный декор интерьера

Получилось все очень просто, бюджетно и красиво. Сможет справится даже ребенок.


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