Честные фотографии о том, каково это - быть отцом сразу четырёх дочек

Папа четырех дочек. Instagram father_of_daughters.

*Женская команда* против папы, который не вписался в эту команду. Instagram father_of_daughters.

Сообщения от старшей дочери, когда той скучно. Instagram father_of_daughters.

Один мне, три папе... Instagram father_of_daughters.

Авария. Instagram father_of_daughters.

Полеты дома. Instagram father_of_daughters.

Горизонтальное родительство. Instagram father_of_daughters.

Упаковочная бумага. Instagram father_of_daughters.

Командная работа. Instagram father_of_daughters.

Разные подходы к решению одной и той же задачи. Instagram father_of_daughters.

Содержимое посудомоечной машины выглядит так, будто здесь пробегал радужный пони. Instagram father_of_daughters.

Приватность - дело прошлое. Instagram father_of_daughters.

На детской площадке. Instagram father_of_daughters.

Нелегкие выходные. Instagram father_of_daughters.

Неуютное чувство. Instagram father_of_daughters.

Спасибо моей жене за все! Instagram father_of_daughters.

Зачем обязательно ссориться прямо перед окнами? Instagram father_of_daughters.

Первое января. Instagram father_of_daughters.

Тишина подозрительна. Instagram father_of_daughters.

Для тех, кто в меньшинстве, выделено не больше 20 см кровати. Instagram father_of_daughters.