Основные преимущества и недостатки натяжных потолков

Выбор подходящего материала для отделки потолка — занятие сложное. Ведь на рынке представлено множество современных покрытий.

Если не хочется заниматься выравниванием поверхности, то стоит присмотреться к натяжным потолкам. Этот бюджетный вариант облицовки обладает своими преимуществами и недостатками, которые нужно учитывать, перед тем как приступать к установке.







Плюсы натяжных потолков

Минусы натяжных потолков

Популярные мифы

Нуждаются в частом уходе

Небезопасны для здоровья

На кухне натягивать пленку нельзя

Ткань экологичнее, нежели пленка

Плохо пахнут и рвутся

После монтажа ПВХ-пленки в ванной появляется конденсат

Запрещено натягивать пленку в детской комнате

Эта конструкция представляет собой полотно, натянутое на каркас из пластиковых или металлических профилей. Такой подход позволяет получить идеально ровную поверхность. Другими декоративными элементами добиться такого результата практически невозможно.Материалом для производства потолочных покрытий служит пленка поливинилхлорида либо ткань из полиэфирных нитей. По внешнему виду они бывают сатиновыми, матовыми или глянцевыми.Ткань или пленку, независимо от площади, устанавливают всего за 2 часа. Монтаж других отделочных материалов занимает больше времени. К примеру, на создание потолка из гипсокартона уходит не менее 3‒5 часов. Правда, на установку сложной конструкции в несколько уровней или со светильниками может потребоваться около 2 дней. На этом преимущества натяжных конструкций не заканчиваются:Покрытие сможет защитить квартиру от затоплений соседями сверху. Оно выдерживает порядка 100 литров воды. Даже при появлении огромных пузырей после сильного потопа материал быстро восстанавливает прежнюю форму.Маскировка коммуникаций. Потолочное покрытие поможет спрятать вентиляцию, электропроводку, сигнализацию или пожарные датчики. Более того, между подвесной конструкцией и потолком можно уложить тепло- или звукоизоляцию, чтобы улучшить микроклимат в помещении и не слышать шумных соседей.Долгий срок службы. Натяжные потолки при аккуратном использовании сохраняют первозданный вид около 20 лет. Такое покрытие можно назвать надежным. Разумеется, если не подвергнуть механическим повреждениям. Поэтому во время уборки не стоит применять жесткие щетки.Пленка натяжной конструкции слишком хрупкая и тонкая, но повреждения можно при желании заделать аккуратной заплаткой.Многообразие цветов и фактур. Можно подобрать материал как в спокойных классических оттенках, так и в ярких. Производители выпускают глянцевые и матовые натяжные потолки. Есть даже пленки, имитирующие металл, замшу, мрамор и другие натуральные изделия. Эти материалы помогут преобразить спальню и даже кабинет. С ними дизайнерам легче реализовывать необычные проекты.Материал не боится влаги. Такая особенность позволяет монтировать пленку в помещениях с высокой влажностью, например, на кухне или в ванной.Антистатические свойства. Пыль на такие полотна практически не садится.Самостоятельный декор. На пленку можно наносить краску, создавать различные изображения. Особенно выгодно смотрится натяжной потолок с фотопечатью, которая придает комнате неординарности.Грязи и пыли после установки натяжной конструкции остается меньше, чем при монтаже гипсокартона, оклейки обоями или покраски поверхности. Немного мусора образуется лишь во время сверления стен.Материал при необходимости легко снять. Причем после демонтажа полотно не теряется своих положительных характеристик. Его при желании можно монтировать повторно.Еще преимуществом натяжного потолка из ПВХ является возможность визуально увеличить комнату. Это свойство характерно в основном для глянцевых покрытий, которые обладают высокими отражающими свойствами. Зеркальная поверхность делает помещение просторней и увеличивает высоту стен. Чтобы добиться такого эффекта, лучше устанавливать полотна следующих оттенков:розового;желтого;черного; бежевого.Если на отделку выделяется не слишком много денег, то стоит обратить внимание именно на натяжные потолки из ПВХ. Даже из недорогой пленки получится практичное и красивое покрытие. Когда материал только появился на рынке, цены на него были намного выше. Но с ростом количества производителей стоимость натяжных потолков стала более доступной.Перед монтажом этого материала не нужно выравнивать базовую основу. Благодаря такому преимуществу удастся неплохо сэкономить, ведь не придется покупать грунт или штукатурку. Полотно отлично скроет все изъяны черновой поверхности, включая:сильные перепады высоты;неровности;сколы;стыки плит.При натяжении пленки применяют лазерный уровень, поэтому получается безупречно ровная поверхность.Производители сегодня выпускают полотна разной ширины. Их можно устанавливать как в нестандартных помещениях, так и в слишком больших. При помощи тканевых натяжных потолков получится создать бесшовную поверхность.Другой плюс покрытия — достаточно простой уход. Пятна с него удаляют, как правило, влажной тряпкой. Пленку, в отличие от гипсокартонных листов, разрешено мыть, поскольку она устойчива к влаге. Но для очистки натяжной поверхности желательно использовать средства, не содержащие абразивных частиц.К сведению. В процессе установки натяжного полотна присутствует резкий запах. Переживать не стоит, со временем он полностью выветривается из помещения.Такие покрытия обладают не только преимуществами, но и недостатками:Не переносят низких температур. В холодном помещении на полотне могут возникнуть трещины. Не стоит применять этот материал для отделки неотапливаемой дачи или балкона.При долгой эксплуатации натяжной потолок может пожелтеть, особенно на кухне.Сильная видимость сварного шва после монтажа. Нужно заранее перед работой продумывать область его размещения, чтобы место соединения двух полотен было менее заметным.Самостоятельно устанавливать материал довольно трудно. Для аккуратного натягивания и крепления полотна мастера используют специальное оборудование: тепловую пушку, перфоратор, лазерный уровень, дрель, ножовку, монтажные лопатки, молоток.Натяжные потолки глянцевого типа сильно отражают свет уличных фонарей, блики мешают ночью спать.Еще покрытие способно нарушить воздухообмен, если часто не проветривать комнату или не позаботиться о вентиляции. Но это касается только полотен из ПВХ, тканевые прекрасно пропускают воздух. Чаще всего с проблемой сталкиваются владельцы деревянных домов. Древесина, как известно, является дышащим материалом. Пленка, напротив, относится к синтетическим полимерам. Она не пропускает воздух, что плохо сказывается на микроклимате в комнате.Чтобы избежать такой проблемы, опытные монтажники делают систему негерметичной. Воздух в такой конструкции проходит по периметру пленки или через светильники.К минусам натяжных потолков можно отнести схлопывание. Иначе говоря, натянутое покрытие прилипает к базовой поверхности. Наблюдается схлопывание при сквозняках, резком открытии дверей или окон. Возникает такое явление в основном при движении воздуха в межпотолочной полости.Популярный недостаток — провисание полотна. Случается эта неприятность обычно при установке натяжного потолка в большой комнате. Когда помещение имеет площадь более 20 метров, есть вероятность провисания пленки на целых 4 см. Чтобы этого не допустить, во время монтажа покрытия желательно использовать разделительный профиль для соединения двух кусков материала.В натяжных потолках можно использовать любой тип освещения: точечные светильники или одиночную люстру. Они монтируются прямо в конструкцию. Но их мощность не должна превышать 60 Вт. Например, нежелательно использовать для подсветки такого покрытия:люминесцентные лампы более 50 Вт;галогенные — 35‒40 Вт.Существует много слухов о натяжных потолках. Основным заблуждением является дороговизна материала. В действительности сегодня на рынке можно найти покрытие отличного качества по доступной цене.Отнимают полезную высоту помещенияНе менее популярное заблуждение. При монтаже натяжного потолка потеря высоты составляет не менее 20‒30 мм. Когда черновая поверхность имеет неровности, без выравнивания не обойтись. Для этих целей часто применяют листы гипсокартона. В этом случае придется потерять целых 50 мм высоты.Еще один миф об этих покрытиях. Натяжной потолок не надо постоянно мыть, иначе его можно повредить. Если не применять средства с абразивными веществами и жесткие щетки, материал прослужит долго.В продаже имеется специальная бытовая химия, предназначенная для ухода за полотном. Достаточно лишь один раз в месяц очищать поверхность мягкой губкой, пропитанной моющим средством.Натяжной потолок, изготовленный из виниловой пленки высокого качества, не вреднее пластика, который применяют повсюду. Он отличается экологичностью. Привести к проблемам со здоровьем могут лишь покрытия, созданные из непонятных материалов. При покупке полотна надо обязательно проверять сертификаты на продукцию, чтобы не нарваться на контрафакт.Над плитой материал покроется копотью и пожелтеет, к тому же на нем появятся складки. В действительности этого не произойдет, ведь большинство хозяек использует при готовке еды вытяжку. Горячий воздух от плиты даже не успевает подняться к потолку.Это огромное заблуждение. При производстве как тканевых, так и пленочных полотен используют синтетические нити, но техника изготовления у них отличается. Однако создают натяжные потолки из веществ, не вызывающих аллергии, поэтому их разрешено монтировать даже в детских.На самом деле, во время эксплуатации никакого постороннего запаха от ПВХ-пленок не исходит. Он возникает только при монтаже покрытия из-за нагрева материала. Исчезает токсичный запах после завершения ремонта.Что касается прочности полотна, то оно выдерживает большой вес, но острым предметом его можно испортить. При соблюдении осторожности такой неприятности не произойдет.Это достаточно распространенный миф. Если в помещении отсутствует вентиляция, воздух не циркулирует, во влажной комнате и без натяжной конструкции будет возникать парниковый эффект.Стоит установить принудительную вытяжку, чтобы избавиться от повышенной влажности в ванной. Натяжное полотно, напротив, поможет скрыть непривлекательную вентиляционную шахту.Причины следующие – вредность материала и повреждение полотна во время игр.Натяжные потолки не выделяются опасных веществ, не стоит беспокоиться по этому поводу. Еще по утверждению многих, ребенок их может легко проткнуть острым предметом. Отчасти это правда, но вероятность крайне мала. Дети также способны испортить обои или поцарапать потолок из гипсокартона.Даже если малыш случайно попадет дротиком в полотно, оно не лопнет как воздушный шарик. Останется лишь небольшое отверстие. Целостность полотна из-за детских игр не будет нарушена. Вместо пленки в детской можно натянуть тканевый материал. Его порвать ребенок точно не сумеет.Изучив подробно плюсы и минусы натяжных потолков очевидно, что это один из самых лучших вариантов отделки, которые станут украшением любой комнаты. Подобрать покрытие можно под любой стиль интерьера. Главное, при решении купить качественные полотна — остерегаться подделок. К тому же не пытайтесь их устанавливать самостоятельно, лучше доверьте работу специалистам. Профессионалы выполнят монтаж по технологии, они в теме, как правильно натягивать пленку. После этого сможете любоваться покрытием долгие годы.