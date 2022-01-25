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Комичные фотографии про слежку, при взгляде на которые невозможно сдержать улыбку



Улыбнитесь, вас снимают, или Комичные фотографии про слежку.

Улыбнитесь, вас снимают, или Комичные фотографии про слежку.

Казалось бы, камеры наблюдения уже давно стали обыденной вещью в современной жизни, однако, если посмотреть вокруг, то и в этой сфере можно заметить немало забавного. Мы собрали 17 комичных фотографий, глядя на которые, невозможно сдержать улыбку.

1. Подумать только, двадцать первый век на дворе, а кто-то до сих пор использует зеркала для слежения


Обороняемся по старинке.

Обороняемся по старинке.

 

2. Знакомьтесь, это тетя Клава, и она будет тут следить за моей машиной!


Голова-видеокамера.


 

3. Аж интересно посмотреть, что происходит в этом закоулке...


Скопление камер.

Скопление камер.

 

4. Внимание, в зале ведется видео-наблюдение


Солдат спит, служба идет.

Солдат спит, служба идет.

 

5. А ведь я только вчера смотрел фильм, где все картины оживали...


Зловещая картина с глазами.

Зловещая картина с глазами.

 

6. Высокотехнологичная камера, замаскированная под консервную банку


Иногда, достаточно лишь иллюзии слежки.

Иногда, достаточно лишь иллюзии слежки.

 

7. «Я не извращенец, я сторонний наблюдатель!»


Смотрящий реки.

Смотрящий реки.

 

8. В магазине установлена система слежения «Барсик 007»


Слежка в реальном времени.

Слежка в реальном времени.

 

9. «А глаза в точности, как у моего шефа!»


Изобличающее объявление.

Изобличающее объявление.

 

10. «Конечно, так бы вы и признались!»



Не верю!

 

11. «Поблизости никого нет, но перестраховаться не помешает!
»


Под прикрытием.

Под прикрытием.

 

12. «Про удаленный доступ слышали? Я не хочу, чтобы спецслужбы за мной следили!»


Один из признаков того, что у вашего знакомого мания преследования.

Один из признаков того, что у вашего знакомого мания преследования.

 

13. Короткая инструкция, как стать знаменитостью


Предупреждение в картинках.

Предупреждение в картинках.

 

14. Так, говорите, освежитель воздуха, а не видеокамера? Ну-ну...


Грязная слежка.

Грязная слежка.

 

15. «Ты там это, не шали!»


Большой брат не спит.

Большой брат не спит.

 

16. Два в одном: паспортный контроль и видеокамера


Живая система слежения.

Живая система слежения.

 

17. Все просто: одна камера следит за стеной, а другая за первой камерой


Абсурдное слежение.

Абсурдное слежение.

 

Видео-бонус:









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Комичные фотографии про слежку, при взгляде на которые невозможно сдержать улыбку

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Комичные фотографии про слежку, при взгляде на которые невозможно сдержать улыбкуПодписаться на мой Instagram
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