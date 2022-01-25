Комичные фотографии про слежку, при взгляде на которые невозможно сдержать улыбку

Улыбнитесь, вас снимают, или Комичные фотографии про слежку.
Казалось бы, камеры наблюдения уже давно стали обыденной вещью в современной жизни, однако, если посмотреть вокруг, то и в этой сфере можно заметить немало забавного. Мы собрали 17 комичных фотографий, глядя на которые, невозможно сдержать улыбку.
1. Подумать только, двадцать первый век на дворе, а кто-то до сих пор использует зеркала для слежения
Обороняемся по старинке.
2. Знакомьтесь, это тетя Клава, и она будет тут следить за моей машиной!
Голова-видеокамера.
3. Аж интересно посмотреть, что происходит в этом закоулке...
Скопление камер.
4. Внимание, в зале ведется видео-наблюдение
Солдат спит, служба идет.
5. А ведь я только вчера смотрел фильм, где все картины оживали...
Зловещая картина с глазами.
6. Высокотехнологичная камера, замаскированная под консервную банку
Иногда, достаточно лишь иллюзии слежки.
7. «Я не извращенец, я сторонний наблюдатель!»
Смотрящий реки.
8. В магазине установлена система слежения «Барсик 007»
Слежка в реальном времени.
9. «А глаза в точности, как у моего шефа!»
Изобличающее объявление.
10. «Конечно, так бы вы и признались!»
Не верю!
11. «Поблизости никого нет, но перестраховаться не помешает!»
Под прикрытием.
12. «Про удаленный доступ слышали? Я не хочу, чтобы спецслужбы за мной следили!»
Один из признаков того, что у вашего знакомого мания преследования.
13. Короткая инструкция, как стать знаменитостью
Предупреждение в картинках.
14. Так, говорите, освежитель воздуха, а не видеокамера? Ну-ну...
Грязная слежка.
15. «Ты там это, не шали!»
Большой брат не спит.
16. Два в одном: паспортный контроль и видеокамера
Живая система слежения.
17. Все просто: одна камера следит за стеной, а другая за первой камерой
Абсурдное слежение.
Видео-бонус:
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