Комичные фотографии про слежку, при взгляде на которые невозможно сдержать улыбку





Улыбнитесь, вас снимают, или Комичные фотографии про слежку.

Казалось бы, камеры наблюдения уже давно стали обыденной вещью в современной жизни, однако, если посмотреть вокруг, то и в этой сфере можно заметить немало забавного



1. Подумать только, двадцать первый век на дворе, а кто-то до сих пор использует зеркала для слежения



Обороняемся по старинке.



2. Знакомьтесь, это тетя Клава, и она будет тут следить за моей машиной!



Голова- видеокамера



3. Аж интересно посмотреть, что происходит в этом закоулке...



Скопление камер.



4. Внимание, в зале ведется видео-наблюдение



Солдат спит, служба идет.



5. А ведь я только вчера смотрел фильм, где все картины оживали...



Зловещая картина с глазами.



6. Высокотехнологичная камера, замаскированная под консервную банку



Иногда, достаточно лишь иллюзии слежки.



7. «Я не извращенец, я сторонний наблюдатель!»



Смотрящий реки.



8. В магазине установлена система слежения «Барсик 007»



Слежка в реальном времени.



9. «А глаза в точности, как у моего шефа!»



Изобличающее объявление.



10. «Конечно, так бы вы и признались!»

http://navote.ru/?p=25809

Не верю!



11. «Поблизости никого нет, но перестраховаться не помешает! »



Под прикрытием.



12. «Про удаленный доступ слышали? Я не хочу, чтобы спецслужбы за мной следили!»



Один из признаков того , что у вашего знакомого мания преследования.



13. Короткая инструкция, как стать знаменитостью



Предупреждение в картинках.



14. Так, говорите, освежитель воздуха, а не видеокамера? Ну-ну...



Грязная слежка.



15. «Ты там это, не шали!»



Большой брат не спит.



16. Два в одном: паспортный контроль и видеокамера



Живая система слежения.



17. Все просто: одна камера следит за стеной, а другая за первой камерой



Абсурдное слежение.



Видео-бонус:

Казалось бы, камеры наблюдения уже давно стали обыденной вещью в современной жизни, однако, если посмотреть вокруг, то и в этой сфере можно заметить немало забавного . Мы собрали 17 комичных фотографий, глядя на которые, невозможно сдержать улыбку.













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