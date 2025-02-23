Как приготовить домашний рамен: 6 аппетитных рецептов японского блюда

Лёгкий домашний рамен с курицей, ароматным бульоном, жареной свининой, свежими овощами, большим количеством лапши и яйцом всмятку, с сыром тофу и морепродуктами – каждый рецепт вдохновлён традиционным японским блюдом, полюбившимся многими и за пределами Страны Восходящего Солнца. Выбирайте понравившийся вариант, готовьте и наслаждайтесь полученным результатом, после которого захочется добавки.
1. С морской капустой
Рамен с грибами и морской капустой. \ Фото: bing.com.
Ни для кого не секрет, что вариантов приготовления рамена существует энное количество. Исключением не стал и рецепт блюда с морской капустой.
Ингредиенты:
• Лапша – 100 г;
• Морская капуста – 100 г;
• Грибы (шампиньоны) небольшие – 10-12 шт;
• Чеснок – 3 зубка;
• Имбирь корень – 2-3 см;
• Чили перец – 1 стручок;
• Бульон овощной из кубика – 0,5 л;
• Соевый соус – 2 ст.л;
• Терияки – 6 ч.л;
• Кунжут – 4 ч.л;
• Соль – по вкусу.
Рамен с грибами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Чили вымыть;
• Мелко нарезать;
• Смешать с чесноком;
• Имбирь очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с остальными ингредиентами;
• Получившуюся смесь обжарить около минуты на сухой сковородке;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать дольками;
• Добавить к чесноку с перцем и имбирём;
• Перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• Затем влить терияки;
• Готовить около пятнадцати минут;
• Овощной бульон развести в кастрюле;
• Довести до кипения;
• Влить соевый соус;
• Перемешать;
• Добавить лапшу;
• Варить согласно инструкции на упаковке;
• Готовую лапшу разложить по тарелкам;
• Выложить сверху грибы и морскую капусту;
• Посыпать кунжутом;
• Подать к столу.
2. С болгарским перцем
Рамен с болгарским перцем. \ Фото: bayviewgourmet.com.
Рамен с болгарским перцем запросто может похвастаться тем, что он получается поистине ярким и очень вкусным.
Ингредиенты:
• Лапша – 150 г;
• Бульон овощной – 0,5 л;
• Перец болгарский крупный (жёлтый, красный, оранжевый или зелёный) – 3 шт;
• Перец чили – 2 стручка;
• Лук-шалот – 2-3 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соевый соус – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Молотый перец – по вкусу.
Рамен с добавлением сладкого болгарского перца. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Измельчить;
• Перец чили вымыть;
• Мелко нарезать;
• Лук-шалот очистить;
• Нарезать тонкой соломкой;
• Смешать с чесноком и чили;
• Получившуюся смесь обжарить на сухой сковороде примерно тридцать секунд;
• Болгарский перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Добавить к чесноку с луком;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Добавить лапшу;
• Залить смесью бульона с соевым соусом;
• Сдобрить солью и молотым перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить на среднем огне до полной готовности лапши;
• При желании можно подать со свежей петрушкой или кинзой.
3. С курочкой
Рамен с курочкой. \ Фото: blogspot.com.
Если вы хотите приготовить сытное, но при этом лёгкое блюдо – остановите свой выбор на рецепте рамена с курочкой.
Ингредиенты:
• Филе куриное небольшое – 1 шт;
• Лапша – 100 г;
• Сельдерей – 3 стебля;
• Лук зелёный – 3-4 стебля;
• Чеснок – 4 зубка;
• Соевый соус – 4 ч.л;
• Бульон – 2,5 стакана;
• Перец болгарский – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Домашний рамен с курицей. \ Фото: manterolacomunicaciones.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Сельдерей вымыть;
• Просушить и измельчить;
• Смешать с чесноком;
• Обжарить на сухой сковородке около тридцати секунд;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Добавить к чесноку с сельдереем;
• Готовить одну-две минуты;
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Просушить;
• Нарезать соломкой или небольшим кубиком;
• Высыпать в сковородку к остальным ингредиентам;
• Залить соевым соусом;
• Готовить пять-семь минут, периодически помешивая;
• Выложить лапшу;
• Залить горячим бульоном;
• Тушить на среднем огне до полной готовности лапши;
• За пять минут до окончания готовки добавить мелко нарезанный зелёный лук;
• Приправить солью и смесью перцев по вкусу;
• И подать к столу.
4. Со свининой
Рамен со свининой. \ Фото: i.pinimg.com.
Ещё один отличный и сытный вариант рамена – рецепт блюда со свиной. Такой лапшой вы сможете до сыта накормить всю семью и забыть о чувстве голода на несколько часов, при этом не испытывая тяжести в желудке.
Ингредиенты:
• Лапша – 400 г;
• Свиная мякоть – 300 г;
• Яйца – 4 шт;
• Рукола – 1 небольшой пучок;
• Лук-шалот – 3 шт;
• Бульон мясной из кубика – 1 л;
• Соус соевый – 0,5 стакана;
• Терияки – 3 ст.л;
• Горчица дижонская – 2 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу.
Рамен с сочной и нежной свининой. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• Удалить всё лишнее;
• Нарезать небольшим кубиком;
• В миске смешать терияки с горчицей;
• Лук-шалот очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Добавить к свинине;
• Перемешать;
• Накрыть крышкой;
• Оставить в холодильнике на полчаса;
• Затем обжарить на сухой сковородке пять-семь минут (маринад также вылить в сковородку);
• Влить немного мясного бульона из кубика;
• Тушить на среднем огне до полной готовности свинины;
• Приправить солью и красным молотым перцем;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Нарезать дольками;
• Бульон смешать с соевым соусом;
• Довести до кипения;
• Добавить лапшу;
• Варить до полной готовности согласно инструкции на упаковке;
• Готовую лапшу разложить по тарелкам, выложить кусочки свинины с подливкой;
• Добавить дольки отварного яйца;
• Посыпать мелко нарезанной руколой и подать к столу.
5. С яйцами и сырком
Рамен с яйцами. \ Фото: nguoiduatin.vn.
Рецепт рамена с яйцом и плавленым сырком съедается также быстро, как и готовится. Блюдо получается очень вкусным и сытным.
Ингредиенты:
• Лапша – 150 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сыр плавленый – 1 шт (70-80 г);
• Бульон грибной или овощной из кубика – 2 стакана;
• Чеснок – 3 зубка;
• Соус соевый – 2 ч.л;
• Лук зелёный – 2 стебля;
• Петрушка свежая – 3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Кунжут – для подачи.
Рамен с варёными яйцами. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с чесноком;
• Обжарить около тридцати секунд на сухой сковороде;
• Влить соевый соус;
• Готовить ещё три-четыре минуты;
• Бульон довести до кипения;
• Добавить лапшу и обжаренный лук с чесноком;
• Приправить солью и молотым перцем;
• За пять-семь минут до готовности лапши влить два взбитых яйца;
• Добавить плавленый сырок;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
6. С креветками
Рамен с морепродуктами. \ Фото: sonora.id.
Для любителей морепродуктов стоит взять на заметку рецепт рамена с креветками. Блюдо получается очень нежным, сочным и с остро-сладким послевкусием.
Ингредиенты:
• Лапша – 150 г;
• Креветки очищенные – 350 г;
• Красный болгарский перец крупный – 1 шт;
• Чили – 1 стручок;
• Имбирь корень – 3-4 см;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Рукола – 1 небольшой пучок;
• Яйца – 2 шт;
• Соевый соус – 4 ч.л;
• Сахар – 1 щепотка;
• Соль – по вкусу;
• Молотый перец – по вкусу;
• Кинза или свежая петрушка – для подачи;
• Лимоны – для подачи.
Рамен с креветками. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Измельчить;
• Имбирь очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Перец чили измельчить;
• Смешать с чесноком, имбирём и сладким болгарским перцем;
• Обжарить на сухой сковороде меньше минуты;
• Добавить креветки;
• Залить соусом;
• Приправить сахаром и солью;
• Сдобрить молотым перцем;
• Готовить три-четыре минуты или до тех пор, пока не испарится жидкость;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать дольками или кружками;
• Лапшу отварить в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке;
• Выложить в тарелки;
• Сверху разложить обжаренные креветки с перцем;
• Выложить кружочки или дольки яиц;
• Посыпать руколой, мелко нарезанной петрушкой или кинзой;
• Лимоны нарезать тонкими полукольцами или кольцами;
• Выложить на край тарелки и подать к столу.
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