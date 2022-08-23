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Назад в прошлое: история открытия гробницы Тутанхамона в фотографиях


Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

Слава открытия гробницы Тутанхамона принадлежит британскому археологу Говарду Картеру и лорду Карнарвону, финансировавшему экспедицию. Богатый финансист видел а археологии возможность сочетать две его главные страсти – к собирательству и спорту. И в 1906 году он сначала самостоятельно, а потом в сотрудничества с профессиональным археологом Картером занимался раскопками в Долине царей. Так и состоялось одно из величайших открытий века.

1. Археолог Говард Картер, изучающий саркофаг


Археолог Говард Картер изучающий саркофаг с мумией фараона Тутанхамона.

Археолог Говард Картер изучающий саркофаг с мумией фараона Тутанхамона.

 

2. Вход в гробницы Тутанхамона


Детальное фото входа в гробницы Тутанхамона, правившего Египтом с 1358 по 1350 гг до н.э.

Детальное фото входа в гробницы Тутанхамона, правившего Египтом с 1358 по 1350 гг до н.э.

 

3. Сокровища в гробнице Тутанхамона


Часть из сокровищ, найденные в гробнице Тутанхамона в 1923 году.

Часть из сокровищ, найденные в гробнице Тутанхамона в 1923 году.

 

4. Археологи достающие сокровища из гробницы


Археологи достающие предметы и сокровища из гробницы фараона Тутанхамона в долине фараонов. Египет, Луксор, 1923 год.

Археологи достающие предметы и сокровища из гробницы фараона Тутанхамона в долине фараонов. Египет, Луксор, 1923 год.

 

5. Вход в гробницу для туристов


Вход в гробницу Тутанхамона для посетителей.

Вход в гробницу Тутанхамона для посетителей.

 

6. Саркофаг Тутанхамона


Саркофаг из чистого золота египетского фараона Тутанхамона.

Саркофаг из чистого золота египетского фараона Тутанхамона.

 

7. Ожерелье фараона


Одна из многочисленных находок из чистого золота и других драгоценных металлов при раскопках в Каире, в гробнице Тутанхамона.

Одна из многочисленных находок из чистого золота и других драгоценных металлов при раскопках в Каире, в гробнице Тутанхамона.

 

8.
Гробница Тутанхамона


Назад в прошлое: история открытия гробницы Тутанхамона в фотографиях

Снимок гробница Тутанхамона, сделанный в 1920-х годах.

 

9. Вынос рабочими древних артефактов


Вынос рабочими древних артефактов и сокровищ из гробницы фараона во время раскопок в Каире.

Вынос рабочими древних артефактов и сокровищ из гробницы фараона во время раскопок в Каире.

 

10. Головной убор


Головной убор, найденный во время раскопок в Каире в 1920-х годах.

Головной убор, найденный во время раскопок в Каире в 1920-х годах.

 

11. Вынос золотой статуи


Археологи выносят древние артефакты во время раскопок в Каире.

Археологи выносят древние артефакты во время раскопок в Каире.

 

12. Кинжалы, найденные в гробнице


Ритуальные кинжалы, найденные во время раскопок в Луксоре.

Ритуальные кинжалы, найденные во время раскопок в Луксоре.

 

13. Золотой саркофаг


Саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.

Саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.

 

14. Археолог Говард Картер за работой


Археолог Говард Картер исследует саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.

Археолог Говард Картер исследует саркофаг, найденный в гробнице Тутанхамона.

 

15. Ковчег Тутанхамона


Ковчег Тутанхамона, где хранились сосуды с его внутренностями.

Ковчег Тутанхамона, где хранились сосуды с его внутренностями.

 

16. Усыпальница Тутанхамона


Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

Недавняя фотография саркофага Тутанхамона в его усыпальнице.

 

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Назад в прошлое: история открытия гробницы Тутанхамона в фотографиях

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Назад в прошлое: история открытия гробницы Тутанхамона в фотографияхПодписаться на мой Instagram
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