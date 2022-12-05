Гениальные столетние лайфхаки

Пару веков назад люди еще не знали, что табак для здоровья вреден (некоторые, впрочем, умудряются отрицать этот факт до сих пор). Конкуренция производителей сигарет в ту пору была бешеной и на что только не шли концерны, пытаясь заполучить лояльных курильщиков. Умнее всех поступили ребята из табачной компании Gallaher Group. Они придумали вкладывать в пачки сигарет Gallaher’s Cigarettes цветные карточки с советами, которые могли пригодится каждому. И знаете что? Эти лайфхаки столетней давности работают до сих пор!
Битое стекло без порезов
После пятничного веселья весь пол засыпан осколками битого стекла? Не спешите переезжать в другую квартиру, есть и другие средства. К мокрой тряпке будут прилипать даже самые мелкие осколки. Отнеситесь к работе педантично и будьте аккуратнее в следующий раз.
Свежесть и чистота
Такой способ пригодится тем, кто застрял в отеле без обувной щетки. Разрежьте пополам обычный лимон и попробуйте провести им по ботинку — да это же шикарное средство для чистки обуви!
Холодное пиво
Летом отключение электричества может стать настоящей проблемой. Пришел вечером с работы — а пива-то холодного и не выпить! Впрочем, решить проблему просто. Оберните бутылку в полотенце и оставьте ее под холодной водой минут на 10. Да зачем он вообще нужен, этот холодильник!
Корчевание пней
Каждый, кто хоть раз пробовал выкорчевать старый пень, прекрасно знает, как тяжела и трудоемка эта задача. Запомните этот лайфхак и в следующий раз не тратьте кучу сил на плевую работу. Итак, в пне нужно просверлить дыр и засыпать туда соли. Через неделю пень просто высохнет изнутри и вы без труда его выкорчуете.
Спичка против ветра
Странно, что этот элементарный способ зажечь спичку на ветру известен не многим. Всего-то и нужно — просто расщепить деревяшку ближе к серной головке. Пламя сразу перекинется на эти щепки.
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