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Гениальные столетние лайфхаки

Пару веков назад люди еще не знали, что табак для здоровья вреден (некоторые, впрочем, умудряются отрицать этот факт до сих пор). Конкуренция производителей сигарет в ту пору была бешеной и на что только не шли концерны, пытаясь заполучить лояльных курильщиков. Умнее всех поступили ребята из табачной компании Gallaher Group. Они придумали вкладывать в пачки сигарет Gallaher’s Cigarettes цветные карточки с советами, которые могли пригодится каждому. И знаете что? Эти лайфхаки столетней давности работают до сих пор!

Гениальные столетние лайфхаки


Битое стекло без порезов


После пятничного веселья весь пол засыпан осколками битого стекла? Не спешите переезжать в другую квартиру, есть и другие средства. К мокрой тряпке будут прилипать даже самые мелкие осколки. Отнеситесь к работе педантично и будьте аккуратнее в следующий раз.

Гениальные столетние лайфхаки

Свежесть и чистота


Такой способ пригодится тем, кто застрял в отеле без обувной щетки. Разрежьте пополам обычный лимон и попробуйте провести им по ботинку — да это же шикарное средство для чистки обуви!

Гениальные столетние лайфхаки

Холодное пиво


Летом отключение электричества может стать настоящей проблемой. Пришел вечером с работы — а пива-то холодного и не выпить! Впрочем, решить проблему просто. Оберните бутылку в полотенце и оставьте ее под холодной водой минут на 10. Да зачем он вообще нужен, этот холодильник!

Гениальные столетние лайфхаки

Корчевание пней


Каждый, кто хоть раз пробовал выкорчевать старый пень, прекрасно знает, как тяжела и трудоемка эта задача. Запомните этот лайфхак и в следующий раз не тратьте кучу сил на плевую работу. Итак, в пне нужно просверлить дыр и засыпать туда соли. Через неделю пень просто высохнет изнутри и вы без труда его выкорчуете.

Гениальные столетние лайфхаки

Спичка против ветра


Странно, что этот элементарный способ зажечь спичку на ветру известен не многим. Всего-то и нужно — просто расщепить деревяшку ближе к серной головке. Пламя сразу перекинется на эти щепки.

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