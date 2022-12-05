Гениальные столетние лайфхаки

Пару веков назад люди еще не знали, что табак для здоровья вреден (некоторые, впрочем, умудряются отрицать этот факт до сих пор). Конкуренция производителей сигарет в ту пору была бешеной и на что только не шли концерны, пытаясь заполучить лояльных курильщиков. Умнее всех поступили ребята из табачной компании Gallaher Group. Они придумали вкладывать в пачки сигарет Gallaher’s Cigarettes цветные карточки с советами, которые могли пригодится каждому. И знаете что? Эти лайфхаки столетней давности работают до сих пор!











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